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新加坡專利實務新近變動

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

新加坡知識產權局（Intellectual Property Office of Singapore，IPOS）近月發布兩項公告，進一步減省新加坡專利申請人的負擔。

公告I：Circular No. 3/2024[1]

2024年8月15日發布的Circular No. 3/2024，修訂新加坡專利法細則rule 42(1B)：若依新加坡專利法section 29(1)(c)以Patents Form 12請求實審，而其基礎檢索報告是PCT案IPOS所提供的檢索結果，毋須再提交檢索報告複本、其引證案（含非專利文獻引證案）複本、前述引證案同族案清單。

本條條文修訂生效日為2024年8月16日，可回溯適用該日前所提實審請求。

公告II：Circular No. 4/2024[2]

同月19日發布的Circular No. 4/2024，是一項試行辦法。依規定，專利申請人須於最早優先權日起36個月內循以下任一途徑請求實審：合併請求IPOS檢索暨實審、利用外國/PCT對應案檢索結果請求IPOS實審，或依IPOS檢索結果請求IPOS實審；若申請人額外繳交延期請求規費SGD 250及每月延期費SGD 200，36個月的期限最多可延長18個月。而按此次試辦方案規畫，符合規定資格的申請人，在一些情況下可免費延長請求官期18個月。

假使有申請人想利用這項辦法取得免費延期期間，須滿足以下全部條件：(1) 其實審請求類型為上述三種之一[3]；(2) 申請案最早優先權日起36個月的期限日（非經延期後的期限日）落於辦法規定期間，即2024年9月1日至2026年8月31日（含起迄日）；且(3) 符合其他各項相關規定。

若通過IPOS審核，36個月的期限日自動免費延後18個月，也就是申請人若需要更多時間評估如何推進新加坡案，比方想先觀察發明商用發展前景，又或希望先等候外國對應案檢索審查結果，利用本項辦法，最多將可省下3,850元新幣規費。

同時，請求適用本項方案的申請人，仍可利用SG IP FAST、ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC)、新加坡及越南Collaborative Search and Examination (CS&E)、PPH等途徑，請IPOS加快製發檢索/審查報告；譬如延期期間有外國對應案收到正面審查結果，即可用作PPH基礎案，請IPOS加快新加坡案審查。而等新加坡案核准後，又可持新加坡正面審查結果，加快東協多國對應案的專利審查及授權。

據IPOS表示，利用PPH機制在新加坡請求加急的案件，IPOS目標是在收到PPH請求之日起10個月內，就針對該件新加坡專利申請案製發第一份書面意見，通常全案OA較少、核准率較高。

 

備註：

  1. Circular No. 3/2024: Simplified Requests for Examination Reports and Other Legislative Amendments，請見https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/circulars/circular-no-3-2024.pdf

  2. Circular No. 4/2024: No Extension of Time Fee to File a Request for a Search and/or Examination Report，請見https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/circulars/circular-no-4-2024.pdf

  3. 即新加坡專利法section 29(1)(b)、29(1)(c)、29(3)任一規定項目，但不適用section 29(1)(a) (Patents Form 10)的純檢索請求。

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