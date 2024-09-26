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生醫產業淨零技術專利分析與佈局趨勢

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. 北美智權專利師劉家豪；圖片來源：財團法人生物技術開發中心提供
圖1. 北美智權專利師劉家豪；圖片來源：財團法人生物技術開發中心提供

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

淨零永續議題不僅影響全球供應鏈發展，更攸關產業競爭力。對於產品強調安全性、有效性且須嚴格執行驗證程序的生醫產業來說，若能在前期開發階段即導入「綠色研發」、「低碳製程」的設計概念，將可先行擴大生醫產業商機。北美智權專利師劉家豪指出，生醫淨零技術的專利申請從2019年起大幅成長，中國申請案件穩居冠軍寶座，而申請人在佈局生醫淨零技術時，多傾向多國專利佈局。

為協助國內生醫企業將綠色低碳概念融入研發與製程，由經濟部產業發展署指導、財團法人生物技術開發中心及經濟部生技醫藥產業發展推動小組日前辦理「生醫產業低碳共學會」，針對產業關切的綠色材料與低碳製程技術相關議題，邀請學界、產業界分享創新的綠色材料應用、超臨界流體技術及專利佈局趨勢等內容，北美智權專利師劉家豪受邀前往分享生醫產業淨零技術專利分析與佈局趨勢。

淨零技術並非沒有在一般的國際專利分類號裡面，而是一個跨領域的概念，因此這裡所稱的淨零技術，是以國際分類號「A61：醫學或獸醫學；衛生學」加上「Y02：減緩或適應氣候變遷的技術或應用」[1]，在全球專利檢索系統（GPSS）中進行檢索，共獲得12萬5,198筆專利資料，再將公開本和公告本整合為97,477件專利申請案和4,064個專利家族。

通常一項技術在備受關注之前，專利都會提早5到10年佈局，然而淨零技術相關的專利崛起完全就是符合世界的潮流，回顧2021年11月，在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方大會中，197個與會國家議定「格拉斯哥氣候公約」，須於2030年前使全球二氧化碳排放量減少45%，且於2050年達到淨零排放目標，因此在短短的一兩年之後，淨零技術的專利申請量就開始急遽的成長。

劉家豪進一步分析生醫淨零技術的專利申請趨勢，生醫淨零技術在2019年以前仍處於萌芽期，而從2019年起便持續大幅成長迄今，2022年一年間就超過1萬件專利申請案（詳見圖2）。由於專利申請案件自其申請日後18個月才會公開，因此2023年及其後申請的案件有部分尚未公開，主要仍以2023年前的申請資料為準。

圖2. 生醫淨零專利申請趨勢；資料來源：全球專利檢索系統（GPSS）/ 劉家豪統計
圖2. 生醫淨零專利申請趨勢；資料來源：全球專利檢索系統（GPSS）/ 劉家豪統計

劉家豪指出，另外可從技術的生命週期觀察生醫淨零技術目前所處的發展階段，以本案所屬技術領域的技術生命週期而言，以2013/2014年為分界，2013年後專利權人數及申請件數快速上升（即曲線整體正斜率），可看出淨零技術領域仍在成長期，意即生醫淨零的研究創新持續發展、相關應用逐漸出現，申請量與專利權人數量均呈現快速上升[2]。

生醫淨零技術的前十大廠商

佈局生醫淨零技術的前十大廠商中，清一色全都是藥廠。申請量第一名的是美國的跨國製藥禮來公司（Eli Lilly and Company），申請量1,316件；第二名是總部位於加州卡爾斯巴德的生物技術公司Ionis Pharmaceuticals，專門從事發現和開發RNA標靶療法，申請量1,282件；排名第三是跨國醫藥研發生產商羅氏（F HOFFMANN-LA ROCHE AG），申請量1,273件；美國跨國製藥、生物技術公司輝瑞（PFIZER）以1,197件申請量名列第四；第五名則是日本跨國製藥公司第一三共（SANKYO CO LTD），申請量947件。第六到十名申請人依序為：日本製藥公司安斯泰來製藥（FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO LTD）、美國化學品及製藥公司諾華（Novartis）、英國製藥/生物以及衛生保健公司葛蘭素史克股份有限公司（GlaxoSmithKline plc）、德國的一家化學和生物科技公司霍伊斯特（Hoechst AG）、日本製藥公司鹽野義製藥（SHIONOGI & CO., Ltd.）。

圖3. 生醫淨零專利十大申請人[3]；資料來源：全球專利檢索系統（GPSS）/ 劉家豪統計
圖3. 生醫淨零專利十大申請人[3]；資料來源：全球專利檢索系統（GPSS）/ 劉家豪統計

劉家豪分析，近十年來國際大型藥廠積極佈局淨零技術，推測是在藥品製程中需要符合淨零規範相關要求，因此大量進行研發與佈局，甚至在專利說明書裡面都已表示是淨零的相關技術。除了大型藥廠外，也有很多個體申請人和醫材商在進行佈局，目前大多數專利都還在20年的發明專利期限內還沒到期。

美、中、日為申請最大國別

從專利申請人所屬國分布而言，中國、美國及日本的申請案占大多數，其中，中國申請人以27,654件申請案居冠，美國（16,181件）、日本（9,883件）申請人分居二三，暗示本案所屬領域中的專利可能多為中、美、日法人所持有。

圖4. 生醫淨零專利十大申請國別與數量；資料來源：全球專利檢索系統（GPSS）/ 劉家豪統計
圖4. 生醫淨零專利十大申請國別與數量；資料來源：全球專利檢索系統（GPSS）/ 劉家豪統計

專利受理局排名方面，中國專利佔絕對多數，中國知識產權局受理數量（28,518件）遠超過第二名日本（8,875件）或第三名美國（8,473件）逾3倍以上。由於中國目前是全世界最大的溫室氣體排放國，已訂下設定「30-60」目標，預測二氧化碳排放將於2030年前達到高峰，並在2060年達成淨零排放。另外，透過歐洲專利局（EPO）及專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）進行國際申請的世界財產權組織案件量高居第四和五，顯見該領域的技術應傾向區域型及多國專利佈局。

圖5. 生醫淨零專利十大專利受理局與數量；資料來源：全球專利檢索系統（GPSS）/ 劉家豪統計
圖5. 生醫淨零專利十大專利受理局與數量；資料來源：全球專利檢索系統（GPSS）/ 劉家豪統計

生醫廠商可善用WIPO GREEN媒合與推廣

WIPO旗下有設置一個免費的全球創新資料庫WIPO GREEN，涵蓋3,000多項技術與需求及7大技術類別，內容包括用戶上傳的需求和解決方案、WIPO Patentscope資料庫中的綠色技術專利、精選合作夥伴組織的導入內容和相關知識資料，以及相關專家簡介。透過WIPO GREEN加速計畫，可確認一個國家或地區特定氣候變遷、糧食安全和環境問題的相關需求，以及潛在的創新綠色解決方案。WIPO GREEN除了具備AI助自動匹配、查找專利商業應用等搜尋功能，也提供綠色技術的轉讓授權及媒合推廣。劉家豪建議，若對生醫淨零技術有興趣的廠商，不妨善用WIPO GREEN資料庫，上去查找有機會媒合的技術標的，或登錄自己想要推廣的技術，爭取在全世界的曝光管道。

 

資料來源：

  1. 2024/8/21，財團法人生物技術開發中心主辦「邁向淨零生醫共學會—綠色製程技術應用與智財佈局」研討會，劉家豪簡報

 

備註：

  1. CS=Y02P（商品生產或加工中的氣候變遷減緩技術）或是CS=Y02W（與廢水處理或廢棄物管理相關的氣候變遷減緩技術）

  2. 備註：由於2019年（含）以後的申請案目前尚未全部公開，故2018年後的趨勢尚不完整。

  3. 備註：申請人名稱係經過整合公司相關集團各種名稱之優化整理。

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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