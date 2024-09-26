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蘋果有望藉iPhone 16系列奪回銷售王座

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

蘋果公司 (Apple) 與華為於亞洲時間2024年9月10日同一天舉行產品發布會，分別為其新產品iPhone 16及Mate XT三摺機宣傳造勢。另一邊廂，雖然小米素來不是以高階智慧型手機見稱，印象中也不是主流市場的領頭羊；然而，今年8月小米智慧型手機銷售量「悄悄」地超越蘋果，首次榮獲全球第二名。至於排名第一的三星(Samsung)，在推出號稱全球第一台AI手機及2款引領風潮的摺疊機後，對市場又產生了什麼影響？

蘋果iPhone 16已於9月20日正式開賣，究竟iPhone 16登場會對2024年第4季手機市場造成什麼影響還言之尚早，暫且先回顧一下今年前8個月的智慧型手機市場，再來看看未來預期會出現的狀況。

兩樣情：小米手機全球排名第二　在台灣只是後段班

全球市調研究公司Counterpoint Research的調查數據顯示，小米手機8月的銷售量超越蘋果，成為全球第二大智慧型手機品牌。Counterpoint Research指出儘管小米在8月份的銷售量與前一個月(7月)持平，但蘋果的季節性銷售下滑為小米提供了上升的契機。由於8月通常是蘋果每年銷售表現最弱的月份，但隨著新一代iPhone 已於9月面市，Counterpoint Research預估iPhone 16系列的推出可能讓蘋果在接下來的幾個月內重新奪回第2位，甚至攀升第1位。iPhone 16全系列首周末預購銷售量預計約3,700萬部。

此外，在2024年上半年，小米以22%的年增率成為增長最快的品牌之一。儘管隨著基數效應逐漸減弱，下半年的增長幅度預計將會放緩，但小米仍然有望於2024年在整體上展現強勁的雙位數增長。

圖1. 2021年8月-2024年8月三星、蘋果、小米全球智慧型手機銷售市場占比； 資料來源：Counterpoint Research Market Pulse Early Look, 2024年8月。
圖1. 2021年8月-2024年8月三星、蘋果、小米全球智慧型手機銷售市場占比； 資料來源：Counterpoint Research Market Pulse Early Look, 2024年8月。

另一方面，雖然小米品牌手機全球銷售量位列三甲，但在台灣卻只是後段班。圖2及圖3分別是2024年8月台灣手機市場銷售量及銷售額市占排名；從此二圖之統計資料得知，不管是銷售量及銷售額，小米（Redmi）市占都相當低。由於小米手機市價不高，因此銷售額市占連2%都不到。反觀蘋果手機平均售價比三星高，因此即使銷售量不及三星，銷售額卻大幅超前。

圖2. 2024年8月台灣手機市場銷售量市占排名；資料來源：© ePrice
圖2. 2024年8月台灣手機市場銷售量市占排名；資料來源：© ePrice

圖3. 2024年8月台灣手機市場銷售額市占排名；資料來源：© ePrice
圖3. 2024年8月台灣手機市場銷售額市占排名；資料來源：© ePrice

從以上數據可以得知，小米手機在台灣市占不高，但在全球卻是市占第二，其實這從小米全球的銷售比例不難看出端倪。據Coolest Gadgets統計數據[1]顯示，小米智慧型手機2023年市占率最大的國家依序為吉爾吉斯（44.3%）、希臘（36.9%）、巴勒斯坦（35.6%）、緬甸（35.3%）、烏茲別克（33%）、亞塞拜然（ 30.6%）、委內瑞拉（30.2%）、烏克蘭（29.5%）、西班牙（28.3%）、塔吉克（27.6%）、白俄羅斯（26.8%）、摩爾多瓦（26.7%）、尼泊爾（26.6%）、伊朗（ 25.7%）、印度（24.2%）、烏拉圭（23%）、厄瓜多（22.8%）、蒙特內哥羅（22.5%）、玻利維亞（22.3%）、孟加拉（20.5%）、土耳其（20.4%）等。上述國家／地區大部分都不屬於高收入國家[2]，因此，主打中、低價機種的小米在這些區域銷量相當好，與蘋果自然形成了市場區隔。像台灣般高收入地區，還是偏高檔高價的iPhone受歡迎一些。

摺疊式手機風潮能否延續？

華為的三摺手機Mate XT不僅與iPhone 16同一天舉行發布會，也在同一天開賣。調研機構IDC指出， Mate XT的預訂量已超過650萬支。雖然Mate XT的預訂量只是iPhone 16系列的1/6，但其售價幾乎是iPhone 16 Pro Max的2倍。

Counterpoint Research指出折疊手機面板市場在2024年第2季度創下出貨新高，但擔心第3季度會面臨挑戰，面對iPhone 16系列問世，變數真的不少。

Counterpoint Research的市調報告顯示，今年第2季度折疊式智慧型手機面板出貨量創下歷史新高，季增長151%，年增長126%，總出貨量達到980萬片，這一數字比2023年第3季度的前一高峰高出12%。報告指出本次增長的主要推動力是三星提前一個月推出的Galaxy Z Flip 6和Z Fold 6。三星在今年第2季度的折疊面板採購市場之市占率為48%，遙遙領先華為的29%；與今年第1季度的情況形成逆轉，當時華為以53%對21%的優勢領先三星。

在機型方面，三星的Galaxy Z Flip 6以32%的市占位居榜首，Z Fold 6則以15%排名第二。華為的Pocket 2和Mate X5分別占第3和第4位。榮耀的Magic V Flip則以4%的市占率位居第五。預計Galaxy Z Flip 6將繼續以32%的市占率領先折疊面板市場，隨後是Z Fold 6的13%。華為、榮耀和小米預計將分別占據第3、第4和第5的位置。

展望2024年第三季度，Counterpoint Research預估折疊式智慧型手機面板市場預計將季減30%，年減21%，達到690萬片。儘管此數字仍為歷史第3高，但這將是首次出現年減的第3季度，主因在於三星調整了上市時間。預計三星的市場占有率將略增至49%，而華為則可能下滑至16%。

 

備註：

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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