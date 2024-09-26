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《AI的現在與未來》AI帶動虛擬科技再進化：虛擬人、XR、元宇宙最新發展趨勢

聯合新聞網／ 北美智權報
資策會MIC資深產業分析師柳育林分享AI浪潮下的虛擬科技發展態勢；攝影：北美智權報／吳碧娥
資策會MIC資深產業分析師柳育林分享AI浪潮下的虛擬科技發展態勢；攝影：北美智權報／吳碧娥

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

虛擬科技具有巨大的市場潛力，發展上卻面臨諸多挑戰，特別是元宇宙更因達成難度過大而備受質疑。不過，AI技術發展將為陷入僵局的虛擬科技帶來曙光，資策會MIC指出，面對勢不可擋的AI浪潮，虛擬人、XR、元宇宙也在智慧進化，包括內容應用加快規模化、相關硬體與設備升級壯大等態勢愈加明朗，只是另一方面，虛擬科技的不當使用、品質成本、隱私安全等議題，同樣不容小覷。

虛擬科技泛指虛擬內容相關之軟硬體技術與產品服務，其中虛擬人、XR、元宇宙在這幾年皆有一定的話題性，彼此間也具備相當的關聯性，亦隱含著人們對未來的許多想像。多人共享、持久存在、隨時隨地、龐大豐富、虛實互通的未來網路，涉及範疇龐大，虛擬人、XR皆可視為其發展的重要環節。

虛擬人、XR或元宇宙皆有巨大的市場潛力，但發展上卻面臨著許多挑戰，元宇宙更因難度過大受到最多議論，從需求端來說，投入成本高、效益不顯著；從供給端來說，開發成本高、收益不突出。而伴隨AI浪潮的湧入，虛擬科技的發展態勢或許將迎來新的局面。

虛擬科技發展兩大趨勢

資策會MIC日前舉辦第37屆MIC FORUM Fall《智鏈未來AI：Now & Next》研討會，資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，AI的快速發展帶動虛擬科技智慧進化，有兩大發展趨勢：首先是虛擬科技內容應用加快規模化，隨著各式工具方案湧現，企業或個人將更簡易能自行打造內容，而供給端也面臨轉型，優勢劣汰更加顯著；其次是關鍵硬體與基礎建設等升級將更加明確，例如透過AI加持頭戴裝置，以及處理器、無線通訊、雲端建設等層面的強化。不過柳育林也提醒，借助AI壯大虛擬科技之餘，應同時留意不當使用、品質成本權衡、標準互通以及隱私安全問題。

虛擬人應用形式走向多元化

AI驅動的虛擬人在當前備受關注，AI虛擬人是強調借助3D建模與動畫、深度學習和多模態大型語言模型（LLM）等技術驅動創建的虛擬人，隨著算力與算法不斷提升，大量模組工具湧現，不斷降低需耗費的時間與人力成本，朝多樣化、細節化、自動化的願景邁進。隨著AI技術的發展，從開發端的規劃構思、人物建構、整合渲染，現在皆可由AI驅動，在每個環節中借助工具模組，達成加速設計與產製、人物自然多變或即時雙向互動等不同目的。

雖然虛擬人已開始在企業端與客戶端雙頭滲透，但除了AI本身的挑戰，虛擬人仍有不當使用所帶來的課題，如產製過程的侵權、虛擬人詐騙、言行失當、倫理等問題，需要更多檢測把關。此外，若要追求高品質效果，達到互動流暢、動作自然、畫面細緻等要求，同時避免AI幻覺（AI模型生成的錯誤或誤導），仍有成本效益問題要進一步權衡。

XR市場尚未爆發，AI可成突破關鍵

延展實境（XR）發展至今已有一段時間，包含擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）等技術。儘管Apple加入戰局後引來各界關注，但尚未帶來市場對頭戴裝置（HMD）的引購效果。由於頭戴裝置銷量仍未爆發，連帶影響整體市場的高速成長，對需求端來說，XR價格、舒適度、內容、效果等仍是關鍵，也是AI使力重點；而隨著AI技術持續進化，預計將驅動XR進一步突破。

柳育林指出，儘管頭戴裝置的成本、舒適度仍有待突破，但借助AI的升級加持，頭戴裝置的感知交互將大有可為。AI感測、演算法的持續進化，可強化頭戴裝置的眼動、手勢、臉部與其他部位追蹤，逐步優化精確度、速度等能力，或平衡相關的成本或硬體要求，甚至可能影響舒適度。手部追蹤已成為新耳機產品的必備功能，像是手勢追蹤指標業者Ultraleap正在與 VR領域領先的耳機製造商Goertek合作，共同開發整合手部追蹤功能的VR和MR耳機， Ultraleap首次將電腦視覺和機器學習模型用於SLAM的攝影機上運行手部追蹤，大幅降低了OEM和耳機製造商的整合成本，同時帶來較強的效果[1]。

另一方面，AI進一步擴充智慧眼鏡的助理功能，Ray-Ban Meta加入Meta AI後，熱度與銷量都遠超預期，走向先時尚+AI眼鏡道路；Google也在Project Astra展示AI+AR眼鏡的潛力，價格與效果尚待持續觀察。

元宇宙：應用端遊戲社交仍是擴散關鍵

元宇宙涉及的面向非常廣泛，儘管元宇宙光芒被AI掩蓋且發展不易，許多大廠將戰線拉長，但不少人仍抱持期待，甚至將AI視為元宇宙助力。柳育林認為，元宇宙進入理性務實階段，熱度下滑但認同感仍存在，元宇宙時代終究還是會來臨，只是還需要很長一段時間。

元宇宙要朝多人共享、隨時隨地持久存在、虛實互通的理想型態發展，在基礎建設端就需要滿足許多艱難的條件，像是運算、無線通訊、雲端建設等基礎建設目前都尚未完備，但也在AI浪潮下逐漸窺見端倪。在邁向元宇宙目標的中間層次，必須先建構適合的體系、虛實交互的環境與進入的媒介，這些都與去中心化能力空間運算能力人機互動裝置三大關鍵能力息息相關，而且都與AI有互補或加乘關係。

觀察當前元宇宙雛形應用發展，柳育林指出，遊戲社交導向型因受眾規模相對較多而擴散較快，也有大者恆大、多方連結的態勢；功能用途導向型市場潛力仍在持續挖掘，且模擬現實已成主流。若要擴展元宇宙內容應用生態，生成式AI（AIGC）顯得至關重要，日本電信公司NTT DOCOMO今年展示號稱全球首創、只需文字即可創建元宇宙NPC的生成式AI技術，包括外觀、動畫與行動邏輯，透過該技術，即使沒有程式設計或演算法等專業知識，也可以在大約20分鐘內自動產生具有空間外觀、行為和角色的非玩家角色（NPC）[2]。

Roblox公司打造的元宇宙遊戲平台Roblox studio，整合生成式AI、AI即時多語言聊天翻譯、虛擬人自動設定及紋理產生器，允許使用者設計自己的遊戲、物品和衣服，以及遊玩自己和其他開發者建立的各種不同類型的遊戲，2023年創作者分潤高達7.4億美元。

總結來說，分析AI對個別虛擬科技的影響，針對虛擬人，由AI驅動的虛擬人逐漸盛行，借助3D建模與動畫、深度學習暨多模態LLM等技術，大量模組工具湧現，降低需耗費的時間與人力，在各大應用領域落地。針對XR，頭戴裝置可藉由AI強化感知交互與搭載智慧助理，且AI與XR的融合為充實的內容量、強化互動性、提升實用性等三方面帶來效益，有望在諸多應用領域擴散，如透過AI增強採集與創建虛擬人、物、場景，快速的催生大量XR體驗並推向市場。針對元宇宙，雖然運算、通訊等基礎建設尚未完備，AI仍可為元宇宙提供助力，AIGC對元宇宙內容應用生態的擴展也至關重要。

 

資料來源：

  1. 2024/9/12，第37屆MIC FORUM Fall《智鏈未來AI：Now & Next》研討會－AI新興應用與商機，柳育林簡報。

 

備註：

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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