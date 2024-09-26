《AI的現在與未來》AI帶動虛擬科技再進化：虛擬人、XR、元宇宙最新發展趨勢

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

虛擬科技具有巨大的市場潛力，發展上卻面臨諸多挑戰，特別是元宇宙更因達成難度過大而備受質疑。不過，AI技術發展將為陷入僵局的虛擬科技帶來曙光，資策會MIC指出，面對勢不可擋的AI浪潮，虛擬人、XR、元宇宙也在智慧進化，包括內容應用加快規模化、相關硬體與設備升級壯大等態勢愈加明朗，只是另一方面，虛擬科技的不當使用、品質成本、隱私安全等議題，同樣不容小覷。

虛擬科技泛指虛擬內容相關之軟硬體技術與產品服務，其中虛擬人、XR、元宇宙在這幾年皆有一定的話題性，彼此間也具備相當的關聯性，亦隱含著人們對未來的許多想像。多人共享、持久存在、隨時隨地、龐大豐富、虛實互通的未來網路，涉及範疇龐大，虛擬人、XR皆可視為其發展的重要環節。

虛擬人、XR或元宇宙皆有巨大的市場潛力，但發展上卻面臨著許多挑戰，元宇宙更因難度過大受到最多議論，從需求端來說，投入成本高、效益不顯著；從供給端來說，開發成本高、收益不突出。而伴隨AI浪潮的湧入，虛擬科技的發展態勢或許將迎來新的局面。

虛擬科技發展兩大趨勢

資策會MIC日前舉辦第37屆MIC FORUM Fall《智鏈未來AI：Now & Next》研討會，資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，AI的快速發展帶動虛擬科技智慧進化，有兩大發展趨勢：首先是虛擬科技內容應用加快規模化，隨著各式工具方案湧現，企業或個人將更簡易能自行打造內容，而供給端也面臨轉型，優勢劣汰更加顯著；其次是關鍵硬體與基礎建設等升級將更加明確，例如透過AI加持頭戴裝置，以及處理器、無線通訊、雲端建設等層面的強化。不過柳育林也提醒，借助AI壯大虛擬科技之餘，應同時留意不當使用、品質成本權衡、標準互通以及隱私安全問題。

虛擬人應用形式走向多元化

AI驅動的虛擬人在當前備受關注，AI虛擬人是強調借助3D建模與動畫、深度學習和多模態大型語言模型（LLM）等技術驅動創建的虛擬人，隨著算力與算法不斷提升，大量模組工具湧現，不斷降低需耗費的時間與人力成本，朝多樣化、細節化、自動化的願景邁進。隨著AI技術的發展，從開發端的規劃構思、人物建構、整合渲染，現在皆可由AI驅動，在每個環節中借助工具模組，達成加速設計與產製、人物自然多變或即時雙向互動等不同目的。

雖然虛擬人已開始在企業端與客戶端雙頭滲透，但除了AI本身的挑戰，虛擬人仍有不當使用所帶來的課題，如產製過程的侵權、虛擬人詐騙、言行失當、倫理等問題，需要更多檢測把關。此外，若要追求高品質效果，達到互動流暢、動作自然、畫面細緻等要求，同時避免AI幻覺（AI模型生成的錯誤或誤導），仍有成本效益問題要進一步權衡。

XR市場尚未爆發，AI可成突破關鍵

延展實境（XR）發展至今已有一段時間，包含擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）等技術。儘管Apple加入戰局後引來各界關注，但尚未帶來市場對頭戴裝置（HMD）的引購效果。由於頭戴裝置銷量仍未爆發，連帶影響整體市場的高速成長，對需求端來說，XR價格、舒適度、內容、效果等仍是關鍵，也是AI使力重點；而隨著AI技術持續進化，預計將驅動XR進一步突破。

柳育林指出，儘管頭戴裝置的成本、舒適度仍有待突破，但借助AI的升級加持，頭戴裝置的感知交互將大有可為。AI感測、演算法的持續進化，可強化頭戴裝置的眼動、手勢、臉部與其他部位追蹤，逐步優化精確度、速度等能力，或平衡相關的成本或硬體要求，甚至可能影響舒適度。手部追蹤已成為新耳機產品的必備功能，像是手勢追蹤指標業者Ultraleap正在與 VR領域領先的耳機製造商Goertek合作，共同開發整合手部追蹤功能的VR和MR耳機， Ultraleap首次將電腦視覺和機器學習模型用於SLAM的攝影機上運行手部追蹤，大幅降低了OEM和耳機製造商的整合成本，同時帶來較強的效果[1]。

另一方面，AI進一步擴充智慧眼鏡的助理功能，Ray-Ban Meta加入Meta AI後，熱度與銷量都遠超預期，走向先時尚+AI眼鏡道路；Google也在Project Astra展示AI+AR眼鏡的潛力，價格與效果尚待持續觀察。

元宇宙：應用端遊戲社交仍是擴散關鍵

元宇宙涉及的面向非常廣泛，儘管元宇宙光芒被AI掩蓋且發展不易，許多大廠將戰線拉長，但不少人仍抱持期待，甚至將AI視為元宇宙助力。柳育林認為，元宇宙進入理性務實階段，熱度下滑但認同感仍存在，元宇宙時代終究還是會來臨，只是還需要很長一段時間。

元宇宙要朝多人共享、隨時隨地持久存在、虛實互通的理想型態發展，在基礎建設端就需要滿足許多艱難的條件，像是運算、無線通訊、雲端建設等基礎建設目前都尚未完備，但也在AI浪潮下逐漸窺見端倪。在邁向元宇宙目標的中間層次，必須先建構適合的體系、虛實交互的環境與進入的媒介，這些都與 去中心化能力 、 空間運算能力 及 人機互動裝置 三大關鍵能力息息相關，而且都與AI有互補或加乘關係。

觀察當前元宇宙雛形應用發展，柳育林指出，遊戲社交導向型因受眾規模相對較多而擴散較快，也有大者恆大、多方連結的態勢；功能用途導向型市場潛力仍在持續挖掘，且模擬現實已成主流。若要擴展元宇宙內容應用生態，生成式AI（AIGC）顯得至關重要，日本電信公司NTT DOCOMO今年展示號稱全球首創、只需文字即可創建元宇宙NPC的生成式AI技術，包括外觀、動畫與行動邏輯，透過該技術，即使沒有程式設計或演算法等專業知識，也可以在大約20分鐘內自動產生具有空間外觀、行為和角色的非玩家角色（NPC）[2]。

Roblox公司打造的元宇宙遊戲平台Roblox studio，整合生成式AI、AI即時多語言聊天翻譯、虛擬人自動設定及紋理產生器，允許使用者設計自己的遊戲、物品和衣服，以及遊玩自己和其他開發者建立的各種不同類型的遊戲，2023年創作者分潤高達7.4億美元。

總結來說，分析AI對個別虛擬科技的影響，針對虛擬人，由AI驅動的虛擬人逐漸盛行，借助3D建模與動畫、深度學習暨多模態LLM等技術，大量模組工具湧現，降低需耗費的時間與人力，在各大應用領域落地。針對XR，頭戴裝置可藉由AI強化感知交互與搭載智慧助理，且AI與XR的融合為充實的內容量、強化互動性、提升實用性等三方面帶來效益，有望在諸多應用領域擴散，如透過AI增強採集與創建虛擬人、物、場景，快速的催生大量XR體驗並推向市場。針對元宇宙，雖然運算、通訊等基礎建設尚未完備，AI仍可為元宇宙提供助力，AIGC對元宇宙內容應用生態的擴展也至關重要。

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備註：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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