《2024年全球ESG盡職調查報告》：ESG列為併購重要考量 最高可獲10%溢價！

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

KPMG安侯建業日前發表《2024年全球ESG盡職調查研究》，在過去12⾄18個月中，「環境、社會及公司治理」（ESG）盡職調查的重要性日益增加且會持續上升。由於併購活動疲軟、經濟不確定性以及某些地區的ESG強烈反對，原本預期ESG因素在併購活動中的重要性會下降，結果卻是相反。全球五分之四的交易者表示，ESG考慮因素已列入其併購議程、55%受訪者願意為ESG成熟度高的併購標的，支付最高10%的溢價。

KPMG今年針對35個地區的600多名投資者進行了《2024年全球ESG盡職調查研究》，訪問50家全球領先的交易者，以了解全球投資者如何利用ESG盡職調查，結合商業、營運和財務來減輕潛在的ESG相關風險。KPMG指出，ESG盡職調查仍然是投資者的重要做法，大多數受訪者表示在過去12至18個月中交易中，ESG在併購中的重要性有所提高，並預期ESG重要性將在未來不斷上升。

71%受訪者認為ESG在交易中的重要性持續增加

KPMG從2022年開始進行ESG盡職調查研究，今年的報告顯示，有七成受訪者認為ESG盡職調查的重要性在過去12至18個月間有所增加，並且預計將會進一步上升。過往KPMG初期報告認為，由於全球併購交易放緩、經濟不確定性增加，以及某些國家對ESG因素的反彈，原本預期ESG因素重要性會下降，結果則是相反。KPMG安侯永續發展基金會董事長于紀隆認為，ESG交易正在迅速成熟，根據《2023全球CEO前瞻大調查》，全球有18%的CEO認為未來三年內，ESG策略在「塑造資本配置、合作夥伴與併購策略」將發揮最大的影響力，因此瞭解其對商業的重大影響，將有助於企業價值創造。

而驅動進行ESG盡職調查，有兩個關鍵的驅動因素，有58%受訪者認為能藉此及早識別ESG風險和機會之價值、44%受訪者則是認為透過執行ESG盡職調查，能更完善回應監管機關要求。于紀隆表示，公司ESG績效在全球受到越來越多的關注，考量ESG因素的交易日益成熟，企業應及早將永續盡職調查納入政策及管理程序，為下一波浪潮做好準備。

55%受訪者願意為ESG成熟度高的併購標的支付溢價

ESG盡職調查不僅有助於識別交易中的風險，還能夠揭示潛在的價值創造機會。報告指出，交易者對不斷變化的ESG法規和利害關係人所在意的商業、營運和財務風險和機會進行深入了解，並嚴格關注持有期間的財務回報。值得注意的是，比起策略投資者，財務投資者更容易聯結ESG盡職調查方法與其ESG策略，且更關注ESG風險和機會，保護和創造被投資者之價值，並使用ESG盡職調查結果為交割後整合計畫做為規畫參考依據之一。財務投資者在尋找能從ESG中獲得商業利益的標的時，比策略投資者積極兩倍。因此報告顯示，55%受訪者願意為ESG成熟度高的併購標的，支付1%～10%的溢價。

于紀隆說明，KPMG在歐洲的一家公司應私募基金投資者的要求，收集和分析了各地區當前和預期的ESG法規，根據這項分析指出，因新法規施行而可能改變競爭態勢和未來成功商業模式，並列出可能因此受益的特定地區及行業組合。KPMG協助客戶識別ESG相關領域帶來的投資機會，將其轉化為量化的財務價值，協助投資者創造可持續的財務收益和長期價值。

量化ESG成效恐有實際困難

約三分之二的調查受訪者認為與氣候變遷相關的風險和脫碳很重要，應納入ESG盡職調查範圍；48%的投資者在量化潛在ESG盡職調查結果上遇到困難、45%的投資者發現缺乏可靠的數據或書面政策來證明標的如何實踐ESG。

在範圍界定方面，ESG盡職調查工作流程中應包含哪些主題變得越來越清晰。在數據品質方面，賣方和賣方顧問有很大的機會透過要求供應商提供更高品質的ESG文件，從而吸引更多的買家並獲得更好的交易條件；在量化方面，ESG盡職調查團隊與商業和營運盡職調查團隊間更加重視協同合作關係。

報告指出，57%的受訪者計劃與外部顧問合作進行ESG盡職調查，KPMG執行董事暨顧問部副營運長張維夫表示，對於許多投資者而言，將ESG納入投資分析與決策已經是不可或缺的一環。過去12個月，併購參與者主動對ESG相關風險和機會進行了解的程度顯著增加，而有遠見的投資者正從ESG盡職調查中發現潛在價值動因，而標的公司也應提出相對應賣方盡職調查報告，以滿足潛在投資人需求。

ESG盡職調查很重要，但預算仍有限

不過，與其他盡職調查工作流程（例如財務、商業或法律）相比，投資者願意花在ESG盡職調查的預算仍然較低，這也限制了ESG專家對投資者面對的許多複雜的環境、社會和治理主題進行深入分析的能力。報告顯示，45%的受訪投資者曾因ESG盡職調查發現對交易有巨大影響的議題，甚至有一半以上曾發現可能導致交易破裂的因素。即便如此，在全球約60%的策略投資者和近80%的財務投資者認為合理的ESG盡職調查預算，低於每專案5萬美元。

張維夫表示，ESG盡職調查在當前和未來交易中的扮演關鍵作用，並為投資者和交易者提供了一個實用的框架，以便他們能夠在進行交易時充分考慮ESG因素。經驗豐富的投資者在盡職調查中，會尋求增加對ESG相關風險的抵禦能力，在交易週期的早期尋找減少營運及產品碳排放相關的機會，降低ESG相關成本，以實現財務收益。

KPMG安侯建業執行長暨永續長施威銘表示，面對越來越多樣化的全球永續法令規範與要求趨勢，企業應綜觀全局、積極以對，除了節能減碳議題，更要加強投入資源於鑑別、評估、預防、補救相關人權和環境負面衝擊。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》364期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】