USPTO公告TTAB引進新的異議提交功能 朝商標註冊系統現代化再邁進一步

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

美國專利商標局（USPTO）於2024年8月29日公告，為了系統現代化及改善用戶體驗而努力，已引進了商標審判和上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board ，TTAB)中心的公開測試版(open beta)，用於提交異議通知(notices of opposition)，並呼籲用戶對新的提交功能提出回饋意見。異議是TTAB的程序，指一方可以對另一方之商標註冊提出反對意見。

傳統對商標註冊提出異議的方式是透過TTAB的電子申訴系統(Electronic System for Trademark Trials and Appeals, ESTTA)，現在引進的新功能是ESTTA的替代方案，從2024年9月開始到2025年春天為止，約有4-6個月的過渡期。

除了TTAB Center（Beta），同樣是剛引進不久的Trademark Center (beta)的新提交功能則是以取代商標電子申請系統（Trademark Electronic Application System, TEAS）為目標。目前美國商標申請採取強制性電子申請，申請人必須以電子形式，透過TEAS向USPTO提出商標註冊申請，不接受以傳真或紙本方式所遞交之申請；目前TEAS有三種提交方式(TEAS Plus、TEAS Standard以及TEAS Regular)。然而，透過新推出的Trademark Center (beta)，商標申請人也可以於Trademark Center (beta)在新視窗中開啟頁面來提交初始申請（見圖1中紅色底線標示）。

圖1. USPTO在官方網頁上為Trademark Center (beta)作官宣；圖片來源：USPTO官網

Trademark Center（Beta）及TTAB Center（Beta）新引進的遞交功能是USPTO為其商標註冊系統現代化的努力成果。USPTO指出，於未來幾年將繼續過渡到 Trademark Center，並以其作為商標部門開展各種業務的中央平台，以最終取代 ESTTA為目標。USPTO預告近期內陸續會有以下進程，包括2025年1月初之後，TEAS將無法提交申請、且TEAS 將在未來幾年內完全停止提供服務；最終 ESTTA也將被取代。

USPTO表示Trademark Center是一個更安全、更有彈性的歸檔系統，且提供了用於保存和共享草稿歸檔的改進選項，以及在集中式摘要中查看所有待處理和已完成的 TTAB 歸檔的功能。USPTO同時指出，歡迎民眾透過 Trademark Center（Beta）及TTAB Center（Beta） 網頁上的回饋按鈕和表單，對這些新引進的申請選項提出回饋意見。

在商標異議表格的公開測試期間 （USPTO預估將持續 6個月），用戶可以選擇使用 TTAB Center（Beta）或現有的ESTTA提交異議申請。如果使用 TTAB Center（Beta）遞交，用戶可以使用 TTAB Center（Beta）網頁上的藍色「Feedback」按鈕 (圖2中紅框處)，向USPTO提供相關體驗的回饋以及任何改進建議。回饋資訊可協助USPTO加強該遞交系統及準備異議表格通知，以利於2025年春季正式啟動。

圖2. 紅框為TTAB Center（Beta）網頁上之「Feedback」按鈕；圖片來源：USPTO官網

順帶一提，為了讓TEAS順利過渡到Trademark Center，USPTO將於美東時間9月24日下午2點-3點半舉行「Transitioning from TEAS to Trademark Center」線上研討會，由USPTO官員主持，聚焦以下3點：

(1) 解釋 TEAS 停用的原因

(2) 討論在TEAS和Trademark Center兩者提交申請的差別

(3) 重點介紹關鍵功能，例如草稿共享和自動儲存等

圖3. 圖片來源：USPTO官網

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》364期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】