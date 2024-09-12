綠商標彰顯企業環境責任 統一企業連續兩年奪冠

聯合新聞網／ 北美智權報
攝影：北美智權／唐銘偉
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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

在2050淨零排放已成為世界主要國家的既定策略、環保風潮勢不可擋的情況下，「綠色」已儼然成為另類的時尚標籤；像是綠色和平、綠色生活、綠建築、綠色消費、綠能…等等。這些綠色時尚蘊藏龐大的產業鏈，隨著產業鏈日漸壯大，綠商標的數量也是水漲船高。在某種程度，綠商標的數量也可以反映一個國家／地區 / 企業對環保所作出的努力。

智慧局（TIPO）為持續關注我國綠商標註冊申請案件趨勢，延續2023年之「我國近十年綠商標產業之比較分析」報告，2024年度再納入最新年度的統計數據並予研究，完成新年度「我國綠商標產業布局分析」（下稱《報告》），剖析我國綠商標產業最新現況，提供業者作為綠色產業商標布局，及因應國際氣候變遷及淨零排放策略之參考。報告顯示，統一企業、美商蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團堪稱我國綠商標大戶。

智慧局指出，所謂「綠商標」並非就「商標圖樣」作探討，而是針對商標申請案所指定使用於尼斯分類（Nice Classification）之各類商品或服務名稱加以分析。該商品或服務中，只要包含至少一個綠色商品或服務則將其視為「綠商標」。同時比照歐盟，《報告》將綠商標歸納為「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」、及「氣候變遷」9大類別群組。

《報告》顯示，近10年來我國綠商標占所有商標申請總量的比例約14.49% (圖1)，整體觀察，前期(2014-2016年)平均約為13.00%；中期(2017-2020年)平均約為15.31%；後期(2021-2023年)平均約為14.64%，整體長期來看，顯示產業在申請商標方面，對減碳、低碳及綠能相關意識逐漸抬頭，申請人逐漸意識到綠商標的重要性持續反映在我國商標註冊申請案中。

圖1. 近10年台灣綠商標申請量及占比；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》； 經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日
圖1. 近10年台灣綠商標申請量及占比；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》； 經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日

按綠色產品9大類別群組之百分比(圖2)分布狀況來看，前三大依序是「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」，其總量占綠商標申請量近8成，可見產業商標布局係以該三大領域為核心。

圖2. 近10年台灣綠商標百分比分布圖 — 按產品9大類別群組；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》；經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日
圖2. 近10年台灣綠商標百分比分布圖 — 按產品9大類別群組；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》；經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日

綠商標申請大戶：統一、蘋果、阿里巴巴、任天堂

智慧局表示，綠商標之申請量(圖3)，我國籍申請人位居第一，其次依序為中國大陸、美國及日本。中國大陸在能源產品、運輸、節約能源、污染控制、廢棄物管理方面之領域成績亮眼；美國在能源產品、節約能源、再利用/回收利用、環保意識、氣候變遷方面有良好之表現；而日本除了能源產品、節約能源、氣候變遷之外，各大類均涉足前三名。

圖3. 台灣綠商標9大類前3大申請國；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》； 經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日
圖3. 台灣綠商標9大類前3大申請國；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》； 經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日

如果按9大群組各大類前3大申請人之排行(圖4、表1)，可發現統一公司、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司及日商任天堂股份有限公司，多次於排行榜中重複出現，堪稱我國綠商標申請之大戶。特別的是，「能源產品」、「節約能源」、「廢棄物管理」3大領域前二名均由統一公司、蘋果公司所囊括。尤其是統一公司，更是蟬聯台灣綠商標申請之冠軍寶座。

圖4. 台灣綠商標9大類前 3 大申請人；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》； 經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日
圖4. 台灣綠商標9大類前 3 大申請人；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》； 經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日

表1. 綠商標九大類前三大申請人排行表；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》；經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日
表1. 綠商標九大類前三大申請人排行表；圖片來源：《我國綠商標產業布局分析》；經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日

智慧局強調，綠商標除可直接吸引消費者外，更能展現企業永續價值。由於許多大企業已經著手進行減碳，並要求其供應鏈符合相關減碳標準，因此也有越來越多綠商標在我國商標註冊申請案中出現，長期觀察顯示有穩定成長趨勢；其中又以「能源產品」、「污染控制」、「節約能源」等相關產品為核心。為實現淨零排放長遠目標，把新產品和服務推向市場，並對現有產品重新改良或設計，使其更具永續性；建議企業盡早著手布局綠商標，以展現企業社會責任之正面形象。

資料來源：《我國綠商標產業布局分析》；經濟部智慧財產局商標權組，2024年8月13日

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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