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優化台灣專利智財權保護制度 「發明專利再審查加速審查」方案正式上路試行

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

為了優化台灣專利智財權保護制度，智慧局(TIPO)的發明專利再審查加速審查新措施已於2024年9月1日正式上路。智慧局表示「為加速審查發明專利再審查案，針對初審核駁審定理由僅核駁部分請求項，於再審查時，申請人願積極配合審查程序進行修正之案件，實施發明專利再審查加速審查方案(Accelerated Examination Program for Reexamination，簡稱AEPRe)，試行期間為1年」。也就是說，此一加速措施目前規劃試行至2025年8月31日。

對發明人或是企業研發、智權部門的人來說，那些辛苦研發出來的創新技術，如果是選擇以專利來保護的話，當然是越快取得越好。然而，發明專利申請需要經過嚴謹的審查程序，如圖1的發明專利案審查及行政救濟流程圖所示，從左上角申請專利開始，沿著紅線走，要經過程序審及書審及實審；據智慧局訊息顯示，目前提出實體審查後平均審結期間約21個月[1]，因此如果照著紅線順順的走，從申請到拿到專利，至少需要3年至4年時間　（如果沒有申請加速審查或申請提早公開）。然而，發明專利大部分都要經過OA（審查意見通知，Office Action）的來回，這也是很耗時的過程。再有甚者，如果在初審實審後不幸被核駁，便必須申請再審查（走圖1中的綠線），又是一場時間消耗戰。

圖1. 發明專利案審查及行政救濟流程圖；原圖片來源：智慧局官網；北美智權報加工後製
圖1. 發明專利案審查及行政救濟流程圖；原圖片來源：智慧局官網；北美智權報加工後製

為了更全面保障發明人權益，智權局一直很努力的讓專利申請人可以早點拿到專利，繼前幾年推出發明專利加速審查作業方案（AEP）後，又於2024年9月1日正式展開發明專利再審查加速審查方案(AEPRe)一年的試行期；只要申請人再審查時主動修正刪除初審認定不予專利的請求項，保留其他請求項者，智慧局將可提供加速審查，有助專利申請人加速取得專利。

「發明專利再審查加速審查」方案要點

圖2為發明專利再審查加速審查(AEPRe)方案流程圖。智慧局指出，發明專利審查有初審及再審查二個階段，若初審沒有核准，申請人可以提再審查，AEPRe加速審查乃是針對初審核駁審定理由僅核駁部分請求項的案件(無不准專利事由)，若申請人於再審查時以「刪除核駁請求項、將未核駁請求項改寫為獨立項」的方式進行修正，使專利範圍成為初審認定的核准範圍，該再審查案件即可以提出AEPRe申請，智慧局將進行加速審查，6個月內就會發出審查意見。據智慧局資料顯示，2023年發明專利再審查件數為6,538件，平均首次通知期間為10.1個月，平均審結期間為13.1個月。

圖2. 發明專利再審查加速審查(AEPRe)流程圖；資料來源：智慧局
圖2. 發明專利再審查加速審查(AEPRe)流程圖；資料來源：智慧局

自9月1日起試行的AEPRe可於線上提出申請 (發明專利再審查加速審查申請書)，程序簡便且無須規費，若申請人提出AEPRe申請，智慧局會於6個月內發出再審查審查意見通知函或審定書。智慧局評估，實際上申請人應該在2~3個月就能收到審查結果，有利於申請人快速取得專利。

AEPRe 申請三要件

項目

說明

適格案件

發明專利再審查案，其初審核駁審定理由僅核駁部分請求項者。

申請時點

申請人應於智慧局程序審查通知「即將進行再審查函」送達起，至智慧局核發「第一次再審查審查意見通知函」之期間內，申請AEPRe。

修正內容

應依專利法第49條規定提出修正，且全部修正內容須符合以下態樣：

1. 刪除具有不准專利事由之請求項。

2. 單純將初審核駁審定理由無不准專利事由的附屬項，改寫為獨立項。

※ 前述修正內容，得一併調整項號、依附關係及新增附屬項。

表1. AEPRe 申請三要件；製表：北美智權報／李淑蓮

 

參考資料：

  1. 再審查開快車 發明專利再審查加速審查(AEPRe)於113年9月1日上路；智慧局專利爭議審查組；2024-08-29

 

備註：

  1. TIPO／專利Q＆A／發明專利的實體審查時間要多久？；專利行政企劃組，更新日期 : 110-03-05

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

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