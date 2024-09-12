WIPO發布2024全球百大科技集群 中國連兩年數量居冠

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）日前發布2024年全球創新指數（GII），中國以26個聚落為最大宗、美國則有20個聚落入列，成為世界上最大的科技集群的兩大國家；而相較發展成熟的高收入經濟體，新興經濟體的創新活動成長更為迅速。

WIPO日前公布2024年「全球創新指數」（Global Innovation Index，GII），目的是為全球創新的最新趨勢把脈，科技群聚是更廣泛的GII要素之一，在編制GII科技集群百強時，採用了兩個創新指標，第一個指標是根據《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty，PCT）已公開專利申請中，所列出的發明人所在地，第二個指標是已發表科技論文中列出的作者，根據專利申請、科學文章出版等數據，統計出世界各地發明人和科學作者密度最高的前100大科技聚落。

今年GII主要發現

GII每年都會對世界各國和經濟體進行百大科技集群排名，利用專利申請和科學論文發表數據來確定世界領先科技活動的各個集聚地。近日在新加坡智慧財產局主辦的2024年新加坡智慧財產權週中，發布了全球GII科技群集排名，在十大科技群中，有七個位於亞洲，三個位於美國。世界最大的五個科技集群都位於東亞，東京—橫濱（日本）是全球最大的科技集群，其次是深圳—香港—廣州（中國），前兩大集群加起來幾乎占全球提交的PCT申請的五分之一。北京（中國）位居第三，排名比去年上升一位；第四、第五名是首爾（韓國）和上海—蘇州（中國）；加州聖荷西—舊金山排名第六，是美國的領先科技集群。

根據WIPO統計，在百大科技集群中，美國佔20個，德國佔8個，印度和韓國各佔4個。中國連續第二年在前100名中擁有最多的集群，今年共計26個，比去年的24個集群增加2個；美國則擁有20個集群緊追在後。中國以深圳—香港—廣州（全球排名第二）為首，其次是北京（第三位）、上海—蘇州（第五位）和南京（第九位）。聖荷西—舊金山、慕尼黑、班加羅爾和首爾分別為美國、德國、印度和韓國的領先群聚。以人口比例計算，英國劍橋集群和美國聖荷西—舊金山集群的科技活動最為密集，其次是荷蘭埃因霍溫、英國牛津和美國波士頓—劍橋集群。

排名 集群名稱 隸屬經濟體 1 東京—橫濱 日本 2 深圳—香港—廣州 中國 3 北京 中國 4 首爾 大韓民國 5 上海—蘇州 中國 6 聖荷西—舊金山，加州 美國 7 大阪—神戶—京都 日本 8 波士頓—劍橋，麻薩諸塞州 美國 9 南京 中國 10 聖地牙哥，加州 美國 11 紐約市，紐約州 美國 12 巴黎 法國 13 武漢 中國 14 杭州 中國 15 名古屋 日本

表1. 2024年全球15大GII科技集群；資料來源：WIPO

今年有四個集群首次進入前100名：吉隆坡（馬來西亞）排名第93位，南昌（中國，第94位），非洲唯一的集群開羅（埃及，第95位），昆明（中國，第98位）及澳門中國特別行政區—珠海（澳門特別行政區—珠海），第100名。

七大重點技術申請領域

在前百大集群中所申請的PCT，一半屬於以下7個技術領域：電腦技術（12%）、數位通訊（11.5%）、馬達、儀器、能源（6.6%）、醫療技術（6.5%）、視聽技術（4.7%）、測量（4.6%）和藥品（4.5%）；其中前10名佔集群總量的65%。電機工程領域的PCT申請高度集中在深圳、香港、廣州（佔總集群數的70%，也是總體數量最高）、北京（70%）、聖地牙哥（71%）和西雅圖（72%）。

從百強科技集群觀察，中國集群的科技產出成長最為迅猛，其中合肥（+23%）和鄭州（19%）成長遙遙領先。除中國外，還有7個中等收入經濟體的科技集群躋身百強：

● 巴西（1個）：其中聖保羅（在百強排名第73）是拉丁美洲唯一進入百強的科技集群；

● 埃及（1個）：開羅（排名第95）是非洲唯一進入百強的科技集群；

● 印度（4個）：包括班加羅爾（第56名）、德里（第63位）、清奈（第82位）和孟買（第84位）；

● 伊朗伊斯蘭共和國（1個）：德黑蘭（第38名）；

● 馬來西亞（2個）：吉隆坡（第93名）及其與新加坡跨國集群（第33位）；

● 俄羅斯聯邦（1個）：莫斯科（第31名）；以及

● 土耳其（2個）：伊斯坦堡（第59名）和安卡拉（第86名）。

雖然今年十大科技集群變化不大，值得注意的是，高收入經濟體集群的成長速度普遍低於中等收入經濟體集群，63個高收入經濟體集群中，有過半數（37個）在2023年出現科技產出負成長，大多數北美和歐洲科技集群的排名都下降；而中等收入經濟體的集群成長最為強勁，開羅（埃及，+11%）的成長率最高，其次為清奈（印度，+8%）和伊斯坦堡（土耳其，+8%）。

台北—新竹上升兩位排行第25

台灣方面，台北—新竹是唯一躋身全球百大科技集群之列的集群，2024年排名第25，較前一年上升兩個名次，每100萬居民提交了345件PCT申請、發表了4,915篇科學文章。台北—新竹前三大PCT專利申請人為惠普（Hewlett Packard）、聯發科（MEDIATEK）、鴻海子公司FG INNOVATION，產出最多科技論文的前三大為台灣大學、清華大學、長庚大學。

進一步觀察，台北—新竹有三成的PCT專利申請是與其他發明者合作提交的，主要合作區域為：聖荷西—舊金山、休士頓和深圳—香港—廣州；此外有51％的科學論文是與其他機構合作發表，排名前三的合作地點是台中、高雄以及深圳—香港—廣州。

圖1. 2024年排名25科技集群台北—新竹；圖片來源：WIPO

WIPO總幹事鄧鴻森指出，科技集群是強而有力的國家創新生態系統的基礎，科技集群不僅存在於成熟的工業化國家，更在發展中經濟體的新興創新熱點地區蓬勃發展。WIPO將繼續幫助這些集群利用智慧財產權，將有前景的研究成果轉化為有形的實際解決方案。

資料來源：

2024/8/27，WIPO: Global Innovation Index《Science and Technology Cluster Ranking 2024》.

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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