AMD併購ZT Systems 究竟買到了什麼？

袁如陵╱台灣專利師

超微半導體（AMD）在2024年8月19日宣布，計劃以49億美元收購伺服器製造商ZT Systems（美商雲達）。這是AMD自2022年以350億美元收購Xilinx以來最大的併購案。然而，ZT Systems的主要業務為伺服器系統組裝，與製造部門切割後，剩餘的約1000名工程師，設計伺服器的相關經驗與過去所累積的智慧財產權，到底能發揮多少效益？

針對AMD併購ZT Systems一案，一般認為，在併購後可幫助AMD縮小與Nvidia在AI軟體及系統垂直整合方面的差距。由於AMD計畫在併購完成後售出ZT Systems的製造業務，只保留系統設計部門，明顯是想要專注於附加價值較高的設計和工程能力，而非低利潤的製造業務，也避免與自己的客戶競爭。

然而，ZT Systems的主要業務為伺服器系統組裝，在割離製造部門後，剩餘的約 1000名工程師，其設計伺服器的相關經驗與過去所累積的智慧財產權，到底能夠發揮多少效益？這或許可從ZT Systems的技術研發能力一探究竟；而發明專利可以說是企業研發能力的有力指標。

冷卻散熱技術的投入逐年提升

ZT Systems 的專長是整合 CPU、GPU、網路、冷卻系統及所需要的控制軟體，以形成目前十分火熱的「機架級解決方案」（Rack Level solution）。根據2024年8月的公開資料顯示，ZT Systems雖然成立於1994年，但直到2016年才申請第一件專利。目前累積申請約57件美國專利，在此產業中不算太多。

圖1. 自2016年開始，以ZT Systems為申請人之美國專利數量及技術類別；製表：北美智權報／袁如陵

由圖1可看出，ZT Systems 的發明大多與硬體系統組裝相關，像是機殼、硬碟托架、以及各種伺服器零件的結構設計等。一般來說，這些機構設計，各大廠都會有各自的解決方案，技術的替代性也相對較高。

圖2. ZT Systems 在 2022 年所申請的纜線結構，可以自動上鎖、解鎖，幫助硬碟熱插拔（hot swapping）； 圖片來源：美國專利US12026021B1

值得注意的是，ZT Systems的散熱技術專利在近年穩定成長，甚至已經超過一般硬體組裝的發明數量（廣義來說，大部分散熱發明也屬於機構技術，但因為以數量來說已經自成一格，因此值得進行獨立分析）。

ZT Systems的散熱技術原本是以氣冷為主，但在2021年後開始出現不少液冷的專利申請案，或許是為了應對AI伺服器的高功耗而開啟的研發。

圖3. ZT Systems在2024年7月公開的液冷技術，將冷卻系統直接配置於機架（Rack）後方， 以節省資料中心的地板空間；圖片來源：美國專利US20240251529A1

同業的專利布局更為強勢

相較於ZT Systems，同樣來自美國的Supermicro（美超微），以及台灣的伺服器大廠緯穎，就擁有更多專利。截至2024年8月，以美超微為申請人的專利，全球不同國家的專利數即有約372件，而緯穎的全球專利數則有超過600件（尚不包括以母公司緯創為名義所申請之專利）。

AI伺服器的硬體技術正在以很快的速度迭代，為了深入了解這幾家公司「近期」的研發能力，本文將聚焦分析這幾家公司在2018年之後的專利申請。以數量來說，仍然是緯穎最多，ZT Systems則敬陪末座。

圖4. ZT Systems、緯穎、Supermicro申請之專利在各國之分布（2018-2024 年）；製表：北美智權報／袁如陵

除了數量之外，在佈局方面，緯穎、Supermicro都在美國、台灣、中國有大量申請，而ZT Systems 則只擁有美國專利。較為特別的是，緯穎在2023年還申請了墨西哥與捷克專利，這應該是由於緯穎的區域營收最大是來自墨西哥及捷克，為了佈局考量，所以在專利申請上有較細緻的操作。

圖5. 緯穎在美國、台灣、中國、墨西哥、捷克都申請了此機械手臂的專利；圖片來源／台灣專利I831566B

在技術上，Supermicro與ZT Systems都較為著重在伺服器的硬體及機構，而緯穎則有較多的控制軟體專利。相同的是，近來這些廠商都在散熱技術，尤其是液冷方面有所著墨，不僅涵蓋冷卻液的輸送、防漏機構，也包含一些控制方法的專利。

圖6. Supermicro於2022年申請之液冷技術專利，是利用填充氣體阻絕氧氣，以避免冷卻劑溫度過高而閃燃； 圖片來源：台灣專利申請案TW202412593A

當然，許多公司會選擇將技術以營業秘密方式來保護，因此專利數量只能用在推敲研發投入的趨勢，無法直接衡量一家公司的研發能力。值得一提的是，近年來在伺服器領域有一波值得關注的開放硬體風潮，形成了較為獨特的智慧財產權生態。

開放運算計畫OCP改變了遊戲規則

開放運算計畫（Open Compute Project，OCP）始於2011年，當時由於雲端資料中心不斷擴大，使硬體基礎設施面臨成本以及能源效率的挑戰，因此Facebook將軟體界的開源精神應用於硬體設計，帶頭發起了OCP，透過公開分享創意、規格和智慧財產權，建立一致的標準。當各家公司沒有必要從頭開發自己的硬體時，就有更多資源來快速創新及交付產品。

截至2024年，已經有非常多大型科技公司加入了OCP，除了Meta、IBM、Intel、Microsoft、Google、Dell、Nvidia外，本文所介紹的三家廠商也都在其中。OCP內有許多共同開發的專案，例如伺服器機架、節能設計、高密度資料儲存、網路技術，以及加速器的硬體規格等。

OCP的會員可以將自己的技術規格書（specification）提交至OCP資料庫。以2021~2024年來說，ZT Systems貢獻了3份，而緯穎及Supermicro各貢獻了6份。這幾年分享最多技術規格書的廠商分別為Meta、Google及Microsoft。

圖7. OCP 所公布的廠商技術規格書數量統計（ 2021 - 2024 年）；製表：北美智權報／袁如陵

究竟OCP的蓬勃發展對產業生態有什麼影響？在開源環境中，人人都是供應者，也可以是需求者，各自的技術都會彼此融合並標準化，以換取更快速的產品開發節奏。此外，個別廠商在技術上趨於一致，也促進了彼此專利技術的共享。最終在整個硬體創新環境中，即使個別廠商有消長及替換，也不致影響生態系的穩定發展。

併購背後的戰略意義

整體來說，ZT Systems雖然在美國、亞太、歐洲、中東都有製造據點，但專利數量並不突出，部分技術也是受惠於整個伺服器產業的開放式創新，搭上AI產業的列車一起蓬勃發展。換句話說，雖然ZT Systems 的研發能力在業界有一定口碑，也有許多長期合作的客戶，但剝離了製造單位之後，在伺服器產業鏈中似乎沒有獨特的優勢或護城河。另外，在停止繼續製造業務之後，與終端客戶的關係還能夠延續嗎？

這次的收購案，AMD利用併購強行割裂Nvidia，暫時避免供應鏈被Nvidia給獨佔，但ZT Systems的研發能力是否能產生綜效，最終還是要看AMD有沒有辦法圍繞自身的晶片技術，打造出能持續吸引廠商加入的解決方案及生態系。否則就算ZT Systems的工程師有深厚的系統優化經驗，如果產品沒有出海口，長期來說AMD要花多少代價把他們留住呢？Nvidia過去也曾經吸納許多Supermicro的研發人員，AMD 依樣畫葫蘆，又能夠產生什麼樣的火花？

此刻還無法得知AMD的戰略是否正確。不過對ZT Systems來說，在席捲全球的AI浪潮下被併購，絕對是個完美的時間點。另一方面，此次的併購金額並不大，若AMD要展現持續與Nvidia抗衡的態度，可以起到不錯的宣示效果。

話又說回來，等到2025年併購完成後，AI的市場需求還會是現在的光景嗎？科技巨頭將不斷追逐更低成本的硬體，而Supermicro等系統廠未來能夠將利潤維持在什麼樣的水準？分久必合，合久必分是歷史的必然。開放運算計畫中的廠商是否有一天會各走各的路？屆時專利權又將是各方角力的最佳籌碼，因此即使是在歌舞昇平的氛圍下，廠商仍應仔細思考未來的專利佈局策略。

責任編輯：李淑蓮

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 袁如陵 （Juling Yuan） 經歷： 雃博股份有限公司 法務智權部經理 英國 Visiongain 產業分析師 鴻海精密 專利工程師 學歷： 國立台灣大學 植物病理暨微生物學碩士 英國倫敦大學皇后瑪麗學院 智慧財產權管理碩士 專長： 專利佈局、企業品牌、商業情資調查、企業內訓 資格： 台灣專利師 無形資產評價管理師初級 英國專利／商標代理人初試通過 中國專利代理人考試通過

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