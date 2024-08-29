快訊

11歲妹妹撞見姊姊正遭獸父性侵 警方一查驚揭更噁心家庭悲劇

獨／高雄赤裸女屍命案凶嫌咬死不認 2關鍵點遭警戳破

京華城弊案延燒...應曉薇、沈慶京遭聲押禁見 台北地院晚間9點開庭

USPTO 2024/07/17發表AI發明專利適格性指引更新

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

依拜登總統第14110號行政命令指示，USPTO 2024/07/17發表AI發明專利適格性指引更新。

美國總統拜登（Joe Biden）2023年10月30日簽發第14110號行政命令（簡稱《AI行政命令》）[1]，交付USPTO多項任務，而2024年7月17日再有一項工作完成：USPTO發表《2024含人工智慧專利客體適格性指引更新》（簡稱本次更新）[2]。一般認為，對USPTO團隊來說，其內容有助分析判斷一AI發明是否符合35 U.S.C. 101、為可予專利客體；對AI發明申請人及代理人而言，亦有利框出有潛力取得美國專利的發明項目，並據以調整撰稿答辯方向，進而提高相關發明在美國的領證機會。

USPTO本次更新寫明，自2024年7月17日起，AI相關美國發明案專利審查、訴願、授權後等程序期間，USPTO人員做專利適格性分析判斷時，仍應參考MPEP既有指引MPEPs 2103-2106.07，因為其內容適用全部技術類別，包括AI發明所屬電腦實施發明（computer-implemented invention）大類，此外，本次更新和同日公布的三項新增AI相關發明說明例，亦是重要參考依據。[3]

只不過，本次更新並非法律條文，內容本身無法律效力，僅反映USPTO對35 U.S.C. 101及相關法院判例的理解，不涉實質修法。USPTO表示，本次更新無意導入新的措施或程序，但若有不同於舊有指引之處，以本次更新內容為準，未來MPEP改版也會納入本次更新內容。

美國AI相關發明的專利適格性審查

無論是美國法院體系打造的Alice/Mayo測試（Alice/Mayo Test），或是USPTO內部所稱製品流程專利適格性測試（Subject Matter Eligibility Test for Products and Processes），都不考慮發明如何研發而成，因此，一發明是否是有AI輔助或係AI生成，基本與其35 U.S.C. 101分析判斷無關。

本次更新，就USPTO製品流程專利適格性測試Step 2A（即Alice/Mayo測試Step1），也就是評估一請求項是否指向（directed to）三大司法例外[4]的兩段分析（Two Prongs：Prong One & Prong Two），增列多項示範例及相關法院判例。

(1) Step 2A, Prong One評估一請求項是否寫入（recites）抽象概念

MPEP 2106.04(a)(1)已舉例說明，部分請求項僅涉及或基於（involves, or is based on）抽象概念，但不算寫入抽象概念，可直接判定滿足35 U.S.C. 101專利適格性要件、非不可授予專利客體，毋須進一步評估。而本次更新，於MPEP 2106.04(a)(1)列舉的例子之外，USPTO再提示三個可直接判定非不可授予專利客體的示範例：同日公告新增說明例Example 47的Claim 1，及2019年10月公告既有說明例Example 46的Claim 4、Example 43的Claim 5。[5]

若無法直接判定，則須找出有抽象概念的限制特徵（limitation），然後比對此一限制特徵是否落入MPEP 2106.04(a)(2)所列抽象概念三大類別中的任一類別：Ⅰ數學概念（mathematical concepts）、Ⅱ組織人類活動的特定方式（certain methods of organizing human activity）、Ⅲ心智歷程（mental processes）。本次更新，增列美國聯邦巡迴區上訴法院 （United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱Federal Circuit或CAFC）相關參考判例：

請求項中有抽象概念的限制特徵

落入三大類別之一 寫入抽象概念

不屬三大類別之一 寫入抽象概念

- Elec. Commc'n Techs., LLC v. ShoppersChoice.com, LLC, 958 F.3d 1178, 1181 (Fed. Cir. 2020)（Ⅱ）

- Bozeman Fin. LLC v. Fed. Reserve Bank of Atlanta, 955 F.3d 971, 978 (Fed. Cir. 2020)（Ⅱ）

- Weisner v. Google LLC, 51 F.4th 1073, 1082 (Fed. Cir. 2022)（Ⅱ）

- Trinity Info Media, LLC v. Covalent, Inc., 72 F.4th 1355, 1362 (Fed. Cir. 2023)（Ⅲ）

- In re Killian, 45 F.4th 1373, 1379 (Fed. Cir. 2022)（Ⅲ）

- PersonalWeb Techs. LLC v. Google LLC, 8 F.4th 1310, 1316-18 (Fed. Cir. 2021)

- XY, LLC v. Trans Ova Genetics, 968 F.3d 1323, 1330-32 (Fed. Cir. 2020)（Ⅰ）

- ADASA Inc. v. Avery Dennison Corp., 55 F.4th 900, 909 (Fed. Cir. 2022)（Ⅲ）

Step 2A, Prong One這一動若判斷Claim的確寫入司法例外，即應進入下一動Step 2A, Prong Two，繼續分析請求項是否將司法例外整合進一實際應用（integrates the judicial exception into a practical application of that exception）？若是，因為沒有先占該司法例外其他的應用發明，就未真的指向該司法例外，可作成滿足35 U.S.C. 101專利適格性的判斷。

(2) Step 2A, Prong Two評估一請求項是否將司法例外整合進一實際應用

分析個別請求項是否綁定一司法例外的實際應用時，首先，必須找出請求項中不是司法例外的額外技術特徵，然後個別及綜合評估，判斷額外技術特徵是否把寫入的司法例外整合進一實際應用。

如USPTO本次更新所說，綁定實際應用的方式包括但不限於：額外特徵改良電腦或其他技術的功能（即找出技術問題的技術解決方案）；及應用或使用司法例外的步驟，以實現某疾病或健康狀況的特定防治方法。

若要利用技術改良證明寫入的抽象概念已綁定實際應用，這個改良，可能源自請求項寫入的⑴單一額外特徵、⑵複數額外特徵的組合、⑶額外特徵與司法例外的加總。重點是：請求項要對應一技術問題的特定解決方案，或對應達到一理想結果的特定方式，不能只是寫該解決方案或理想結果的概念。若一額外特徵充其量等同於在字面上寫「加以應用」（"apply it"）一司法例外、在電腦實施一司法例外的指令，或只是與特定技術環境或使用領域籠統相關，又或實為司法例外本身的改良，都不會被視為已把司法例外整合進實際應用。

USPTO為此提示了一些請求項寫法的新增說明例：

對應一技術問題的特定解決方案/達到一理想結果的特定方式 → 綁定實際應用

僅對應一解決方案或理想結果的概念 → 綁定實際應用

- Example 47的Claim 3

- Example 48的Claim 3

- ADASA, 55 F.4th at 909

- Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd, 25 F.4th 976, 988 (Fed. Cir. 2022)

- Packet Intel. LLC v. NetScout Sys., Inc., 965 F.3d 1299, 1308-10 (Fed. Cir. 2020)

- Uniloc USA, Inc. v. LG Elec. USA, Inc., 957 F.3d 1303, 1305, 1307-08 (Fed. Cir. 2020)

- CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358, 1368-69 (Fed. Cir. 2020)

- Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M GmbH, 942 F.3d 1143, 1150-51 (Fed. Cir. 2019)

- In re Board of Trustees of Leland Stanford Junior University, 989 F.3d 1367, 1370, 1373 (Fed. Cir. 2021) (Stanford I)

- In re Board of Trs. of Leland Stanford Junior Univ., 991 F.3d 1245, 1251 (Fed. Cir. 2021) (Stanford II)

- MPEP 2106.05(a), (f), and (h)

結語

USPTO本次更新公告後，美國各大事務所陸續由不同面向發表評論分析，一般多持正面意見，認為USPTO本次更新至少提供了更多比對格線。然而，一些撰稿答辯策略，比方部分技術領域加寫特定步驟之類，雖有機會提升過審機率，但也可能提高行使專利權的難度，畢竟要監控複數行為人動作、證明確有共同侵權事實，在操作上會更為複雜。

同時，不少美國專利律師也提醒，USPTO一切指引（含本次更新）僅供參考之用，畢竟，以文字提煉表述一抽象概念，本來就有模糊解釋空間，難以劃定人人認可的統一界線。更重要的是，美國法院體系已多次提醒，USPTO的解釋意見不是法律條文，通過USPTO審查取得了美國專利，仍有可能在法院訴訟期間被法官宣告無效。

一些極難證明對手侵權、具專利適格性的發明，或應考慮是否改以營業祕密形式加以保護。

備註：

  1. 《行政命令14110：安全可靠且值得信賴的人工智慧開發暨使用》（Executive Order 14110 on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence），請見https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/。依《AI行政命令》Section 5.2(c)，為促進創新並釋明AI技術可授予專利客體相關問題，USPTO局長Kathi Vidal應於《AI行政命令》發布之日起270天內（即2024年7月底前），就AI發明人之外的其他智權相關議題，例如專利適格性指南之類，發布更新指引，以利處理AI及重要新興技術創新衍生議題。

  2. 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence（89 FR 58128），請見https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence

  3. 2024 AI Examples 47 through 49，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2024-AI-SMEUpdateExamples47-49.pdf。其中，Example 47所請發明利用人工神經網路（artificial neural network，簡稱ANN）識別偵測異常狀況；Example 48所請發明是分析語音訊號、自外部/背景語音擷取特定語音的AI輔助方法；Example 49所請發明，是為應對個別患者狀況，導入個人化醫療的AI模型。

  4. Judicial Exception。所請發明即使屬於35 U.S.C. 101規範具實用性的製法、機器、製品、物之組合或前述各項之改良，美國法院判例寫明，若所請發明被認定是抽象概念、自然法則、自然現象或產物，因屬發明的基礎工具，授予專利將令個別人員單位先佔該基礎發明工具的全部應用範圍，為避免這種問題，抽象概念、自然法則、自然現象或產物三項發明不得授予美國專利，因此常被稱作司法例外。

  5. October 2019 Examples 43-46 (issued October 17, 2019)，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_app1.pdf

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》363期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

完美證件照不求人！LINE個人檔案工作室新增「AI證件照」功能

本周ETF陸續掛牌上市 今天再添債券新兵

群益ETF 00953B 8月21日起掛牌 上市並得辦理融資融券

中信日本商社ETF 00955 自8月20日上櫃掛牌交易

相關新聞

國防科技與軍工產業的發展現況與展望

近期，由於全球衝突事件頻繁，各國除了開始積極建立應對戰略、強化供應鏈的韌性之外，新興科技也開始與國防、軍工等產業進行技術結合，讓此一產業別近幾年開始快速崛起。因此，以下將針對國防產業與當今的科技之技術結合、應用與未來發展進行討論。

USPTO 2024/07/17發表AI發明專利適格性指引更新

依拜登總統第14110號行政命令指示，USPTO 2024/07/17發表AI發明專利適格性指引更新。

臥底型產業間諜與竊取營業秘密的犯罪行為：一件機械產業的案例

常見的營業秘密竊取行為包括：（1）競爭公司於聘僱被害公司的員工時指示或暗示後者竊取；（2）欲創業的員工於離職時重製原公司的營業用資訊。但實務上還有其他類型，例如臥底型產業間諜類的侵害營業秘密行為，即本文所介紹之智慧財產及商業法院109年度刑智上訴字第4號刑事判決。本案的被告原有經營事業，但卻應徵至被害公司擔任技術人員以便竊取資訊。藉由本件實際案例，提醒中小企業應於招聘時注意產業間諜問題，以免重要的經營資訊有遭竊取之風險。

商標權與著作權的藕斷絲連：著作權要不要向中國政府機關辦理登記？

小米科技有限責任公司(以下簡稱「小米」)認為泉州廣玉電子商務有限公司申請註冊之「橙米」商標與自己使用多年，並花費大量金錢推出行銷廣告之「小米」商標有混淆誤認之虞，向中國國家知識產權局之商標局提出異議，並獲得異議成功之決定；導致「橙米」商標被撤銷註冊，顯示有關當局打擊攀附他人有名商標之行為不遺餘力。但此案又和著作權相連，為何？

智慧手錶的數位錶面與商標侵權：英國上訴法院2023年Montres Breguet v Samsung Electronics案

三星智慧手錶（smart watch）是韓國三星電子（Samsung Electronics Co., Ltd.；下稱三星）公司推出的一種多功能穿戴式裝置。擁有該產品的消費者可以透過三星經營的SGA商店（Samsung Galaxy Store）免費或付費下載許多應用程式。2019年2月，全球最大鐘錶製造商—瑞士斯沃琪集團（Swatch Group；下稱Swatch）於英格蘭及威爾斯高等法院（High Court of England and Wales, EWHC）起訴三星。Swatch主張，SGA商店所提供30款數位錶面（digital watch face）的應用程式侵害了其旗下10家手錶品牌的23個商標。EWHC於2022年5月20日判決Swatch勝訴 [1]。三星不服，向英格蘭及威爾斯上訴法院（Court of Appeal of England and Wales, EWCA）提起上訴。EWCA於2023年12月15日作出判決 [2] 。

法國干邑地理標示可被嘻哈唱片公司註冊為商標？2024年美國聯邦巡迴上訴法院Bureau Nat'l Interprofessionnel du Cognac v. Cologne & Cognac Ent.案

法國干邑（COGNAC）葡萄酒白蘭的在法國和歐盟是受到法律保護的地理標示，而在國際公約下，其他國家也要保護他國的酒類地理標示。美國一家嘻哈唱片公司向美國專利商標局申請含有Cognac的商標並被核准，法國干邑酒聯盟立刻提出異議，但商標審判與上訴委員會（TTAB）認為二商標不會構成混淆誤認。2024年8月6日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）推翻TTAB的決定，認為TTAB對混淆誤認之DuPont案因素之適用有錯誤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。