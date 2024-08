鍺的環保回收及先進半導體製程應用

三星智慧手錶(smart watch)是韓國三星電子(Samsung Electronics Co., Ltd.;下稱三星)公司推出的一種多功能穿戴式裝置。擁有該產品的消費者可以透過三星經營的SGA商店(Samsung Galaxy Store)免費或付費下載許多應用程式。2019年2月,全球最大鐘錶製造商—瑞士斯沃琪集團(Swatch Group;下稱Swatch)於英格蘭及威爾斯高等法院(High Court of England and Wales, EWHC)起訴三星。Swatch主張,SGA商店所提供30款數位錶面(digital watch face)的應用程式侵害了其旗下10家手錶品牌的23個商標。EWHC於2022年5月20日判決Swatch勝訴 [1]。三星不服,向英格蘭及威爾斯上訴法院(Court of Appeal of England and Wales, EWCA)提起上訴。EWCA於2023年12月15日作出判決 [2] 。

2024-08-29 11:06