《2024亞洲生技大展》產學育成橋接學界充沛研發資源及業界豐富商轉經驗 協助新創加速出口及國際化

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

眾所周知，學界研發資源充沛，產業界商品化及行銷能力強，兩者強強結合對產業發展絕對有正向影響；「產學合作」不管在那一個領域都是可以讓產業蓬勃發展的催化劑，在生醫產業尤其如是。相較於傳產及一般ICT產業，生物科技研發耗時更久，再加上後續臨床試驗需時甚久，可以說是一場持久戰；對藥廠來說，成本相當高昂。因此，「產學合作」、「產學合創」近年在生醫界蔚為風潮，在年度盛事「亞洲生技大展」中，產學育成區的規模都相當盛大。

《2024亞洲生技大展》的「產學育成區」可分14大區，如圖1所示，在14區中有4個科研產學平台，當中有不少新創育成公司與大學研發中心共同展出。整個「產學育成區」的參展學校及廠商數量眾多，可參考「產學育成區」廠商列表。[1]本文將介紹部分亮點。

圖1. 《2024亞洲生技大展》「產學育成區」地圖；圖片來源：展昭國際

臺灣大學系統科研產業化平台

「臺灣大學系統科研產業化平台（Global Industry Platform of NTU System）」連結國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、長庚大學，與明志科大等，匯集一流學府研究能量之實力，由具多元領域經驗的資深產學顧問專家領航，提供一站式顧問服務，規劃全方位的產學及智財推動，透過客製化的產學合作協助企業會員面對當前挑戰並展望未來。平台願景為鏈結國際知名友校與產業聚落，共同推動海內外的產學合作、人才培育與新創輔導等發展領域，充分發揮大學的社會責任，引領新世代的科技產業發展，強化台灣全球競爭力。

攝影：北美智權報 李淑蓮

臺北醫學大學：北醫生醫加速器

北醫生醫加速器（以下簡稱「加速器」）是台灣首家國際級醫療大學加速器，具備完善醫療市場、臨床醫療優勢、生醫與人工智慧人才，專注於「數位醫療」、「人工智慧」、與「醫療器材」三大主題，協助團隊資金募集、社群與國際資源鏈結、輔導技能與降低開發風險、臨床試驗規劃、建立醫療通路，善用北醫醫療臨床場域與專業醫師，輔導團隊臨床試驗研發策略，加速團隊研究成果商品化並鏈結國際。

加速器自2019年籌辦至今，與國內外重要產業界夥伴共同合作辦理生醫新創團隊加速器計畫、合作輔導新創團隊對接專業臨床資源及業師，至今有效輔導多家國內外新創團隊，持續不斷鏈結國際生醫創新生態圈合作夥伴，期待協助更多新創團隊進入國際市場。

北醫生醫加速器營運經理賴宜暄（左）；攝影：北美智權報 李淑蓮

北醫雙和生醫院區於2023年12月底在雙和醫院旁邊有兩棟新的建築物落成，第一及第二醫療大樓遙相呼應，一邊是北醫的醫工及醫技單位，而另外一邊則是北醫事業發展處產業鏈結中心的大本營。北醫生醫加速器營運經理賴宜暄指出，北醫事業發展處創建雙和生醫園區就是希望將學研單位與雙和醫院，透過加速器這個 「橋」鏈結在一起。北醫產業鏈結中心所做的就是把一些生醫企業去做商業化加速，讓這些企業可以與醫院做產品的驗證及合作，使其成果在市場上呈現，然後在未來走向到國際，達成我們其中一個目標「Gateway to Asia」。

北醫生醫加速器是一個比較特別的單位，加速器專注於新創團隊，當中不僅有北醫本身衍生的新創，還有外部招募的。賴宜暄指出加速器每年大概招募約10個團隊，目前已共培養了60個海內外的團隊。加速器輔導這些團隊，成為他們在台灣的第一個驗證的場域，或是第一個客戶；協助他們建立自己的商業模式，然後把這樣的一個模式複製到海外。

加速器與美國UC Berkeley、日本東北大學、東京大學等等，都有很好的一個鏈結關係，這些都是加速器的團隊的需求，加速器也協助把其團隊推向到海外。賴宜暄表示，就今年（2024）截至7月為止，加速器已經有26個團隊參加了海內外各式各樣的大展，有4個團隊獲得國際大獎。而加速器在展會（如生技大展）中協助這些廠商技術露出是很重要的一件事，因為團隊需要一個舞臺來把他們成果展現出來，以找到他們的合作夥伴或是投資人。加速器最重要的任務就是把這個舞臺搭建出來、把人邀請過來，然後在北醫的羽翼下持續發展。

神瑞人工智慧：提倡預防勝於治療

北醫生醫加速器團隊之一的神瑞人工智慧在2024生技大展中展示了公司核心技術DeepLung-CAC及DeepBrain-Cognito。

DeepLung-CAC利用最先進的AI技術，對低劑量胸部CT掃描進行分析，不僅能檢測出肺結節所在位置及病灶，還能預測冠狀動脈鈣化的跡象，而且分析結果只需2分鐘便可出爐，為早期發現和預防提供了前所未有的可能性。

神瑞人工智慧執行長張曜吉強調DeepLung-CAC技術的重要性，他提到許多心血管疾病在早期即有明顯徵兆，DeepLung-CAC便能在不增加患者輻射劑量的前提下，及早發現這些潛在的健康問題，進而採取適當的預防措施。

DeepRad AI 神瑞人工智慧執行長：張曜吉；攝影：北美智權報 李淑蓮

至於DeepBrain-Cognito則是建基於人工智慧之個人化4D高齡健康失智預測模組，可以僅藉由當次掃描的磁振影像，建構出個人化4D人腦老化時間軌跡圖譜。此演算法模組不僅能預測未來腦皮質萎縮區域，亦能精準預測未來時間的失智分數以及症狀表現型，預期可為亞健康族群提供未來腦心智老化期程之風險預測模式，亦有助於即早介入、延緩老化及預防醫學的發展。利用來自大型國際數據庫的健康受試者的MRI數據，建立了皮質萎縮的健康老齡化軌跡。DeepBrain-Cognito可以一鍵自動生成大腦年齡預測報告，且與各廠牌MRI影像相容。

臺北科技大學：高值生醫材料研究與商品化中心

北科大高值生醫材料研究與商品化中心於2024亞洲生技大展規劃了20個展示攤位、1個延伸企業展示區及一系列成果發表活動，由北科、北醫的教授分享合作研發的豐碩成果與醫材商品化成功案例。

近年來醫材產業需求上升，然而在商品化過程中卻普遍存在著中端缺口。「高值生醫材料研究與商品化中心」（以下簡稱「中心」）是以生醫植入物劑型優化與製程放大、生醫植入物器械開發與優化為發展主軸，並針對高值生醫材料工程商品提供一站式快速商品化服務。中心集結跨領域學者專家，利用團隊生醫材料物化性質檢測、臨床前試驗及商品化流程規劃之核心能力，針對高值生醫植入物開發之需求，藉由加強培育跨域人才理論與實務經驗、提昇核心技術設備、與串聯跨域合作補足商品化流程缺口，創造生技醫材產業市場價值經濟效益，進一步提升台灣生醫產業的國際競爭力。

北科大學產學長黃聲東指出，北科大百年來致力於實務導向研究，「高值生醫材料研究與商品化研究中心」在教授方旭偉的領導下，從市場端出發，洞察臨床需求並掌握市場動向，培育跨領域專業人才。值得一提的是，北科大與國家衛生研究院攜手合作，共同培育跨域人才，以及協助國衛院將先進技術快速轉化為高價值產品，促進國內外醫療器材產業發展。

方旭偉表示，台灣生醫材料產業目前面臨兩大挑戰，一是缺乏國際品牌，二是需要加強在國際生醫產業鏈的專業定位。這些挑戰需要透過跨領域整合的平台凝聚國內研究量能，他期許以北科大高值生醫材料中心與國衛院合作為起點，串聯國內充沛的研究量能、多元人才及商品化資源，協助研發成果成功轉化為市場產品，應用於醫療實務，建立國內生醫材料產業生態圈，催生更多有價值、有願景的產品跟技術，打造台灣第二座護國神山。

清華五校聯盟

由國科會支持、以清華大學為核心的「清華五校聯盟」，在清大校長高為元及輔大校長藍易振領軍下，整合5所大學研究成果，於2024年亞洲生技大展中共同展出一系列創新且尖端的科研成就。

清華五校聯盟平台期以企業經營思維攜手政大、輔大、逢甲、淡江組成跨校聯盟，藉由五校專擅領域互補整合，共同組成關鍵技術團隊，推動產業需求導向之產學合作，鏈結國內外企業與學研界共同投入前瞻技術研發；由產業聯絡專家盤點聯盟各校研發能量，提供加值服務，由「企業出題、學校解題」模式，聚焦重點戰略主題進行跨校合作，進而培育扶持高階人才，致力於產學案源創增、技轉專利維護與推廣、新創團隊輔導育成等策略服務項目，增益五校聯盟產學服務效益，建立有機發展之系統平台與共創價值之網路社群，鏈結國際，以達聯盟永續經營目標。

攝影：北美智權報 李淑蓮

清華五校聯盟此次展出多項令人矚目的研究成果，包括(1)人工髖關節混合實境導航系統：結合虛擬實境與人工智能，為髖關節置換手術提供精確的導航支持，提高手術成功率和患者的恢復速度、(2)腫瘤微環境晶片用於抗癌藥物療效評估平台：利用微型晶片技術模擬腫瘤微環境，能夠快速且精準評估抗癌藥物療效，為個性化癌症治療提供強而有力的支持、(3) 3D列印醫用客製化平台：應用先進3D列印技術，根據患者需求製作出高度定製化的醫療器械，提升適應性和效果。

MedSelect腫瘤微環境晶片解決三大核心問題： 減量動物實驗、節省人力、提高抗癌用藥準確率

儘管新穎的免疫療法在臨床上取得了重大進展，但有效的療法組合開發和優化仍面臨許多阻礙，原因是目前極缺乏具有人體生理代表性的平台。因此，蔚流生物科技提出了MedSelect技術。

清大化工系博士後研究暨蔚流生物晶片創辦人穆宣佑；攝影：北美智權報 李淑蓮

蔚流生物晶片創辦人穆宣佑指出，鑒於減少實驗動物使用量的目標，每個活體腫瘤都可以移植到多個晶片上，僅需10％-15%實驗動物即可完成有效性測試。對於小鼠模型和三維培養準確度不足的問題，MedSelect系統整合了三維組織培養和動態培養液循環技術，能夠重建組織微環境中的動態分子和細胞遷移過程，並具有生理環境下的分子梯度，同時MedSelect包含關鍵創新差異化：(1)保留細胞多樣性與腫瘤異質性、(2)專利晶片可即時連續觀察不同區域藥物反應、(3)有效評估藥物浸潤與免疫活性、(4)自動化操作提高再現性。

備註：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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