靳嚴博醫師的麥肯錫經驗：台美新藥估值相差50倍 生醫出海國際化不是選擇題而是必選題！

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

台灣生醫上市櫃與興櫃公司總市值為493億美元，規模相較國際大廠仍有一段距離。由於台灣本土藥物市場有限、生醫產業在前期又需投入高昂的研發成本，因此對台灣生醫企業來說，出海國際化不是一個「option」，而是一個「must」，生醫企業從起步的第一天就要開始思考未來如何出海發展，尋求更多資金及更廣大的市場。

現任AGM International Group共同創辦人暨董事長靳嚴博醫師，是首位獲得美國富比士「30位30歲以下精英榜」（Forbes 30 under 30）肯定的台灣醫師，同時也協助哈佛醫學院規劃給生醫高階經理人的教育計劃。靳嚴博赴哈佛大學研究生醫科技商業化流程及策略，並曾任職於美國麥肯錫（McKinsey）管理顧問公司，協助企業解決複雜的商業問題，主要負責亞洲生醫及科技公司國際商務開發、授權合作（in-licensing/out-licensing）、募資諮詢及併購/上市策略規劃。在台北醫學大學生醫加速器 BIOMED ACCELERATOR日前主辦的講座中，靳嚴博以他在哈佛麥肯錫經驗，和台灣產業界分享生醫科技要成功商業化的創新策略。

台灣生醫產業的特殊性

靳嚴博指出，生醫產業前期需投入高昂的成本，且要背負極高的風險，是生醫產業與其他行業不同的特殊性。2018年美國每款新藥的平均研發費用約需5億美元，加上研發中止的其他成本，平均每款新藥研發耗資8億美元。美國藥物研發公司平均約投入25%利潤用於研發，相較軟體和半導體等其他研究密集型產業，平均研發費用占比為15%，藥物研發的成本相對更高。尤其在2017年後，美國PL 115-97法案降低企業研發費用的免稅額度，以及孤兒藥研發成本的稅收減免額度，進一步提高美國藥物公司的研發成本。

觀察台灣的生技市場會發現，目前台灣有224間生醫上市櫃與興櫃公司，總市值為493億美元[1]，2023年總營收為233億美元。台灣生醫上市櫃公司占總體上市櫃公司總市值僅1.6%，生醫產業的占比相對低，全球前五大藥廠2023年單一公司的營收，都超過台灣生醫產業的總市值，顯示台灣生醫產業規模相較於國際仍有一段距離。靳嚴博認為，台灣和國際生醫規模的差距，導致台灣必須要精準選擇項目，我們沒有辦法跟國際級大藥廠或是擁有比較多的資源國家，直接競爭需要燒很多錢的大題目，台灣必須「聰明選題」才有機會。

考量到台灣本地市場規模，對台灣生醫企業來說，「出海國際化」不是一個「option」，而是一個「must」必選項，台灣的自費藥市場規模有限，多數新藥健保給付新藥價格低於歐美國家中位數，對研發型生技公司而言，難以回收前期研發投入成本。靳嚴博進一步分析，美國人口為台灣16倍，台美新藥平均藥價平均差異為3.1倍，換算下來等於50倍的估值差異，台灣生醫公司能從本地資本市場籌資的金額有限，生醫企業必須出海尋求更多資金及更大的市場。對於台灣的生醫產業來講，從起步的第一天就要開始去想：「我什麼時候要去對接國際資金？什麼時候要進入國際市場？」

認識生醫企業出海的資金來源

既然台灣生醫企業要出海發展，就必須具備與國際資金接軌的能力，了解不同資金來源非常重要，包括早期階段的創投（Venture Capital）和研究基金（Research Contract）、中期的策略合作夥伴（Strategic Partners），中後期的私募基金（Private Equity）和交叉基金（Cross-Over Fund）。

創投和私募基金的分別在於，創投可以承擔更大的風險和更大的不確定性；私募基金只願意投資比較穩的新創，必須是一間公司至少已經至少賺了3年的錢，加上不錯的營收成長狀況，才會列入私募基金的考慮範圍。雖然私募基金願意接受的風險值會比較低，但確定投資後的資金非常可觀，私募基金出手的金額至少都是5,000萬美元起跳。靳嚴博指出，比較有規模的創投，不會青睞市場已經太成熟、缺乏想像空間的項目，舉例來說，如果要投資一間公司到火星上面開發新的人類食物，私募基金會認為根本不存在這個市場，絕對不會給你錢；但如果你能描述得很合理、加上你的團隊正確，可能會有創投願意投資，這就是創投跟私募基金主要的差異。

至於開發中的科技，仍處於實驗性階段，沒有辦法量化市場需求的投資回報，則可以考慮申請研究專案的資金，因為全球頂尖的生技創投，每天要看的案子非常多，如果創投覺得你應該待在學校實驗室裡面，把一些實驗做完的話，絕對不會現在投你錢；因為一旦投錢變成公司之後，就要每天開始不停燒錢，營運壓力隨之湧現，有些事情就是要在設立公司之前先做完才是正解。

生醫企業募資時的注意事項

靳嚴博強調，作為一個生醫公司，你必須要非常清楚國際大藥廠的動態，以及大藥廠現在關心的方向，因為未來公司要出場時，最有可能的買主就是這些大藥廠。公司在尋求募資的時候，很難拿同一份資料去跟所有的大藥廠談，你需要非常高度的客製化，因為每一間藥廠的產品完全不一樣，必須說服對方願意相信，自己的產品跟藥廠的方向很契合，這會花很多時間去進行客製化。

再來就是現在的生醫領域，所謂的「名校情節」還是很普遍，公司團隊裡若有幾個哈佛、史丹佛、麻省理工學院出身的坐鎮，對於獲取投資非常有幫助。所以在形塑自己的團隊的時候，即使本身不是這些名校畢業，也要想辦法吸引名校人才加入你的團隊。最後就是公司的「估值」必須做得非常詳細，必須拿出數據和證據來講話，用數字來支持自己公司的價值。因為估值是很實在的經驗，沒有辦法單純在學術界去教的，靳嚴博推薦麥肯錫國際估值權威Tim Koller的著作：《Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies》，這本書現已出到第七版，被英國《金融時報》盛譽為「從業者最好的估值指南之一」。

圖2. Tim Koller的著作：《Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies》；圖片來源：McKinsey

靳嚴博過去曾跟著Tim Koller近身工作過幾次，只要買賣雙方對於公司的估值有歧異時，Tim Koller就會拿出實際的數字和公司資料，瞬間就能解決買賣雙方的紛爭。基本上Tim Koller只專注做一件事情，就是「幫客戶想怎麼讓他的公司變得更值錢」，計算出公司值多少錢之後，還要思考後面有哪些具體的作為，可以讓客戶公司的估值進一步提升，靳嚴博強烈推薦大家可以去看看Tim Koller這本書。

最後，靳嚴博也建議，台灣生技產業可以透過加強策略及資本營運能力來提升國際競爭力。雖然台灣技術研發力強，然而產官學研間的整合未臻成熟，早期專利佈局與商業策略方向不一致，未來可透過國際化商業策略定錨，推動技術及產品線發展，加強早期專利與商業模式整合，並透過吸引私募或創投資金，改善臨床試驗設計與規模。在國際競爭方面，至今台灣於國際上市的新藥僅13種，說明仍難打入國際市場，必須分析台灣優勢，擬定於國際出場所需的研發策略與產品組合管理，透過量化各步驟的執行風險，最大化資金效益，才能成功制定公司在各階段成長相對應的募資策略。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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