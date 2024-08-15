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法院有權判決申請中商標應撤銷？ 2024年第九巡迴法院BBK v. Central Coast Agriculture案

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

一般來說，美國法院有權在商標侵權爭議中，判決註冊商標應該撤銷。但申請中的商標能否也判決該撤銷？2024年4月，美國第九巡迴法院在BBK Tobacco & Foods LLP訴Central Coast Agriculture, Inc.案判決認為，法院對於申請中的商標，也有權命令撤銷。而且，法院可以基於申請人缺乏使用商標的真實意圖而撤銷申請案。但不同意見法官認為，法院無權在美國專利商標局（USPTO）註冊商標前，就撤銷商標申請案。

案件事實

BBK Tobacco & Foods LLP公司（簡稱BBK公司）擁有「RAW」商標，用於銷售吸菸配件。

圖1. BBK公司擁有「RAW」商標；圖片來源：RAW Wobbler • RAWthentic
圖1. BBK公司擁有「RAW」商標；圖片來源：RAW Wobbler • RAWthentic

BBK公司在亞利桑那州地方法院起訴Central Coast Agriculture（簡稱CCA公司），指控CCA的「Raw Garden」大麻產品的商標侵犯了BBK Tobacco的「RAW」商標。BBK 公司的起訴書還包括要求撤銷取消CCA公司目前申請中的多項商標申請案，理由是CCA缺乏使用商標的真實意圖（bona fide intent）[1]。

圖2. CCA公司的Raw Garden商標；圖片來源：Raw Garden™ | California’s Best Selling Cannabis Extracts
圖2. CCA公司的Raw Garden商標；圖片來源：Raw Garden™ | California’s Best Selling Cannabis Extracts

地方法院做出簡易判決，認為被告用於大麻產品的「Raw Garden」商標，與原告用於捲菸紙和吸煙配件的「RAW」商標，沒有混淆誤認之虞，故不構成商標侵權和不公平競爭。但是，地區法院卻認為，被告CCA申請中的四件商標申請案，缺乏真實使用意圖，而應被撤銷[2]。

本案上訴到第九巡迴上訴法院，上訴法院於2024年4月作出判決[3]。

法院有權撤銷與案件有關的申請中商標

本案具有參考價值的問題點在於，被告CCA的四件商標申請案正在申請中，還沒有被核准，只因為CCA使用中的商標被告侵權，法院就有權同時撤銷CCA申請中的商標？

第九巡迴法院指出，其過去從未處理過：(1)地方法院是否有權，撤銷或修改在專利商標局審查中的商標申請案；(2)缺乏使用該商標的真實意圖，是否是此類撤銷判決的有效依據。第九巡迴法院多數意見法官認為，這兩個問題的答案都是肯定[4]。

《美國法典》第15編第1119條規定：「在任何涉及註冊商標的訴訟中，法院可以決定是否有權註冊商標（the right to registration）、命為全部或一部撤銷註冊之處分（order the cancelation of registrations），恢復已經撤銷之註冊，以及對任何訴訟當事人於註冊簿上的資料為其他更正。...」

第九巡迴法院多數法官認為，根據上述條文，當BBK公司用註冊商標控告CCA商標時，對於CCA正在申請註冊商標中的同一個商標圖樣，法院對被告申請中的商標，也有管轄權。因為，在第1119條中，法院能判斷商標是否有權註冊，當然包括商標「申請案」是否有權註冊[5]。且條文也沒有規定只能判斷原告的商標是否有權註冊，還是被告的商標是否有權註冊。

多數法官認為，這個解釋有一個好處，可以在同一個訴訟中解決所有商標註冊爭議[6]。

商標申請時欠缺未來使用的真實意圖

美國原本只允許使用中的商標申請註冊聯邦商標。1988年後開放，對於還沒有使用的商標，也可以申請註冊聯邦商標，但仍必須具有使用商標的真實意圖[7]。因此，若申請時就欠缺未來使用的真實意圖，仍然會被撤銷商標。

缺乏使用商標之真實意圖，是否可作為撤銷商標的依據？第九巡迴法院多數法官指出，其他三個巡迴法院和商標審理上訴委員會（TTAB）都對這個問題給出了肯定答案。第九巡迴法院引用1982年美國海關和專利上訴法院（CCPA，聯邦巡迴法院的前身）的判決的一段話，同意反對方有權基於任何法條所定理由，質疑申請人獲得商標註冊的權利[8]。

不同意見法官Bumatay：應先等USPTO決定

第九巡迴法院的Bumatay法官則對本案提出不同意見。其認為，一般而言，只有在USPTO註冊了某個商標之後，法院才有權決定是否要撤銷該商標。若專利商標局還沒有決定是否註冊一商標，法院不可提前決定撤銷該申請案。其認為，聯邦商標法的文本、結構和背景都確認聯邦法院無權干涉商標申請審查程序[9]。

Bumatay法官指出，根據聯邦商標法，USPTO擁有專屬權力對商標申請案進行全面審查程序。等到USPTO作成決定後，不服者可向TTAB上訴，之後才可向美國地方法院上訴[10]。

Bumatay法官認為，第1119條賦予聯邦法院的任何權力，都未賦予撤銷商標申請的權利。這些明確的權力都僅限於「商標註冊」（registration），而不是「申請」（application）。其指出，從過去一世紀以來的判決先來來看，法院只會決定商標「有無權利註冊」，但不會干涉商標申請案[11]。

第九巡迴法院多數法官回應了Bumatay法官不同意見書的一些論點。多數法官認為，第1119條提到的「註冊權利」雖然包括商標「註冊」的有效性，當然也包括商標「申請」的有效性。甚至，Bumatay法官所引用的案例中，有的是在商標申請異議時提到「註冊權利」的案例[12]。

結語

美國第九巡迴法院的這個判決，創造了一個先例，對於商標侵權訴訟中，美國法院不但可以撤銷已註冊商標，甚至可以提前撤銷相關的商標申請案。好處是多個紛爭一次性解決。但也產生法院過早提前指導專利商標局的爭議。這個判決意見是否會被其他法院接受，值得觀察。

備註：

  1. BBK Tobacco & Foods LLP v. Cent. Coast Agric., Inc., No. 22-16190, 2024 WL 1364300, at *1 (9th Cir. Apr. 1, 2024).

  2. Id, at *1.

  3. BBK Tobacco & Foods LLP v. Cent. Coast Agric., Inc., 97 F.4th 668 (9th Cir. 2024).

  4. Id, at 670.

  5. Id, at 670.

  6. Id, at 671.

  7. 15 U.S.C. § 1051 (b).

  8. BBK Tobacco & Foods LLP v. Cent. Coast Agric., Inc., 97 F.4th, at 671(引用Lipton Indus., Inc. v. Ralston Purina Co., 670 F.2d 1024, 1031 (C.C.P.A. 1982)).

  9. id, at 672.

  10. id, at 673-74.

  11. id, at 675.

  12. Id, at 670-71.

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

 

作者：楊智傑
現任：雲林科技大學科技法律所 教授
經歷：真理大學法律系助理教授

真理大學法律系副教授

學歷：台灣大學法律系

中央大學產業經濟所碩士

台灣大學法學博士

專長：智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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