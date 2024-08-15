國科會舉辦智慧醫療DEMO DAY 展示台灣生技結合ICT的創新研發能量

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

亞洲最大生技盛會2024 Bio Asia-Taiwan於7月26日至29日在南港展覽館舉辦，國科會結合大會主題「Global View, Asian Touch」，於開展首日舉辦智慧醫療DEMO DAY活動，並邀請四家產學研發團隊到場分享最新技術，展示整合台灣BIO-ICT的創新研發能量，以及跨足國際生醫產業鏈的決心。

國科會常務副主委蘇振綱出席國科會在今年亞洲生技大展DEMO DAY的活動，並邀請國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所所長林峯輝、上騰生技顧問董事長張鴻仁、生物技術開發中心特聘專家劉祖惠，及華安醫學公司首席顧問許銀雄等多位專家與會，藉此串連學研、產業與創投等專家，一同探討智慧醫療未來趨勢與台灣契機，推動計畫團隊邁向海外市場。

蘇振綱致詞時表示，國科會的智慧醫療產學聯盟能夠藉由亞洲生技大展的機會，向來自各國的廠商及來賓，秀出台灣的智慧醫療實力，這對台灣來講真的是一件非常棒的事情。國科會長期以來希望從基礎研究到應用，最後能產業化創造出價值，這一直都是國科會推動產學合作的目標。過去產學聯盟推動很多精準健康或是智慧醫療計畫的時候，常發現少了「醫」這個單位，畢竟醫生才是最終的使用者，國科會不只要把產、學這兩隻手牽得更緊，還要滿足來自醫療端的需求，才算是真正帶動產學合作。尤其是現在高齡少子化，要從預防、診斷、治療到照護，達到健康台灣的目標，相信AI的發展和算力的提升將會帶來很大的助益。蘇振綱指出，ICT本來就是台灣的強項，現在台灣電子五哥都積極投入智慧醫療領域，可望帶動台灣智慧醫療的重要發展。

本次DEMO DAY活動安排國科會補助「智慧醫療產學聯盟計畫」團隊展示多項智慧醫療創新成果，包含提升診斷效率的智能系統和改善患者體驗的便捷工具，例如：中國醫學大學附醫團隊之「智速檢抗藥性預測」技術驗證準確率95%，並提早48小時簡訊預警，以便醫師快速地掌握患者感染歷程和給予對應治療方案；彰濱秀傳醫院團隊以獨家演算法開發的3D內視鏡影像系統，將2D內視鏡影像即時深度重建的方式產生立體視覺，為全球少數之3D內視鏡影像系統。這些創新不僅提升了醫療技術的便利性和有效性，也展現了台灣在智慧醫療領域的卓越創新與無限潛力，歡迎各界前往展會與團隊交流。

國科會致力整合台灣豐富的學術研究能力和ICT產業能量，除投入國內產學醫的研發，也扶植團隊走向國際醫療生態鏈，呼應新政府提出的「健康台灣」政策，以人才與科技的優勢結合智慧醫療，積極布局全球，推動生醫為下一個兆元產業。在此目標下，國科會推動「精準健康研發與聚落發展計畫」，涵蓋前端基礎技術研發、中段研發成果商業化輔導、產學研醫合作打造示範場域，到後端鏈結科學園區產業能量進行國際參展、商機媒合等，全面提升台灣科研團隊、企業及醫療院所在精準健康藍海市場的競爭力。

國科會產學及園區業務處處長許增如指出，這是國科會「精準健康研發與聚落發展計畫」第一次舉辦Demo day，這項計畫由產學處的智慧醫療產學聯盟、生命科學研究發展處、工程技術研究發展處，還有三個科學園區所共同組成，利用亞洲生技大會這樣的機會，在國科會的攤位中呈現各個計畫的成果。生科處具有生醫商品化的服務量能，工程處有一些前瞻性的醫工和醫療系統的產品開發，再加上產學處結合臺灣頂尖的醫療院所，讓智慧醫療產品能夠在醫院內部落地使用。這樣的計畫其實推動起來也不是那麼容易，透過國科會在亞洲生技大展舉辦的Demo Day，希望可以展現各個單位的成果，並在未來兩年更緊密攜手，智慧醫療未來的發展還有很大的空間。

許增如分享，「精準健康研發與聚落發展計畫」為期四年，起因於三年前的疫情，明年就是最後計畫的一年。過去因為台灣健保的普及，一場疫情才讓所有人開始重視遠距醫療和智慧醫院，國科會發現到遠距醫療的重要性，特別是醫療服務去中心化，希望透過這個計畫結合台灣既有的一些優勢，包括頂尖的醫療院所和ICT機構，由這兩個單位來攜手協助產業有更好的發展。未來國科會將繼續支持智慧醫療的發展，推動產學合作，使研發成果具體落地，並進一步邁向國際舞台。

國科會產學及園區業務處處長許增如（圖中）出席國科會Demo Day；攝影：北美智權報／吳碧娥

而在國科會Demo Day的活動中，國科會也特別邀請了四家獲選參與「智慧醫療產學聯盟計畫」的團隊，到現場分享寶貴的研發成果。

聿信醫療：AI呼吸監測儀

聿信醫療所推出的產品「Airmod」，是一款經美國FDA和TFDA認證的人工智慧呼吸聲音監測器，可提供實時非侵入性評估，為醫療專業人員提供通氣的雙重視、聽讀取資訊。聿信醫療的技術適用於外科、牙科和整形外科領域，確保在開放性氣道麻醉中持續進行氣道管理，以防止術中意外事件的發生。此外，聿信醫療也積極開發尖端的聽診識別技術，利用基於深度學習的神經網模型獲取實時訊息，並增加臨床團隊之間的溝通，以確保病人在手術中安全。

聿信醫療技術發表；攝影：北美智權報／吳碧娥

北科大資工系+華聯生物科技：表觀遺傳學技術平台

台北科技大學資訊工程系教授白敦文在Demo Day中，分享由北科大資工系和華聯生物科技共同合作參與的國科會精準健康跨域推升計畫，結合AI、共病模式及液態活檢生物標記，開發出非侵入性檢測方法，可應用於女性精準健康照護，像是泌尿道上皮癌、大腸癌、子宮內膜癌及卵巢癌等台灣常見的女性疾病，進一步提升女性的健康。白敦文也發表了表觀遺傳學+液態活檢（Liquid Biopsy）的AI技術平台，透過人工智慧生物標記篩選平台技術，結合甲基化變異位點資料與疾病共病資訊所建構的新穎生物標記篩選平台。

北科大資工系與華聯生物科技技術發表；攝影：北美智權報／吳碧娥

台灣骨王生技：AR擴增實境電腦手術導航系統

台灣骨王生技開發出台灣第一個AR眼鏡擴增實境脊椎手術導航系統Caduceus S，利用導航影像即時顯示在醫師眼前，將數位化醫療搬進手術室，成為外科手術大幅進步的關鍵工具。透過AR擴增實境電腦手術導航系統的協助，在智慧醫療眼鏡中導引醫師進行脊椎植入物導引，醫師能專注在手術部位，無需再頻繁轉頭或抬頭觀看外部影像顯示器的影像畫面，Caduceus S透過智慧醫療眼鏡擴增實境顯示於醫師眼前，也不會遮住手術視野，是目前台灣第一個獲得TFDA和美國FDA 510（k） 通過的AR手術導航系統，提供直覺式的影像觀看視野，不僅提升執刀中的效率和精簡整體手術過程，讓醫師專注在患者身上的手術區域，進一步提升微創手術的安全性和精準度。

台灣骨王生技技術發表；攝影：北美智權報／吳碧娥

柏瑞醫：NGS智動化實驗室

柏瑞醫（Biomdcare）在今年亞洲生技大展中展出「NGS智動化實驗室」，藉由簡單、精準、快速的基因定序解決方案，以智能方式提升基因篩檢的量能。柏瑞醫也介紹了精準醫療實驗室整合平台「DataSense」，結合AI顯微鏡與PCR製備自動化設備，提供一站式智慧實驗室方案，透過醫學影像與基因分析軟體，能協助醫療人員進行數位病理分析，或利用次世代基因定序，協助篩檢腫瘤基因或遺傳疾病。

柏瑞醫技術發表；攝影：北美智權報／吳碧娥

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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