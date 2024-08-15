2024亞洲生技大展 生技服務區9家參展亮點介紹

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

「2024亞洲生技大展」已於7月26日至7月29日在台北南港展覽館1館舉行，今年有來自20個國家地區、超過900家指標性大廠參與，本屆亞洲生技大展涵蓋21個展區，本文將介紹今年「生技服務區」的展出廠商以及產品服務亮點。

澤和科技

澤和科技是專業的無塵室/醫療/工業安全耗材供應商、亦是台灣少數同時具有藥商許可執照的供應商，以ISO9001/ISO13485/FDA/SGS專業化認證合格的產品線，提供給國內生技製藥產業、食品加工產業以及電子科技產業使用，以滿足不同產業之客戶需求。澤和營運總部設於台北市內湖科學園區，同時在大陸江蘇省昆山市周市鎮建置有Class 100潔淨室之無塵衣、帽及配件製造工廠，並於台中市設置有無塵抗靜電鞋製造工廠以及各項耗材之物流倉庫。

「生技服務區」：澤和科技；攝影：北美智權報／吳碧娥

澤和主要從事無塵室耗材、醫療/滅菌防護耗材、靜電防護產品以及工業安全器材的開發製造及銷售， 並代理銷售英國BioClean無菌/無塵室(GMP A/B/C/D級區域)的各項防制汙染耗材系列，包括滅菌(Sterile)防護衣帽鞋套，滅菌(Sterile)手套/簽字筆，護目鏡，實驗容器防護罩等。澤和的主要客戶皆為國內上市/上櫃公司，有TFT玻璃面板製造、生技製藥、醫療設備/儀器、精緻農業、化妝品製造、太陽能磊晶、半導體封測、PCB製造、電子零件製造、車用電池製造組裝、光碟製造、3C精密沖壓件、農漁業生產合作社等產業等，品牌客戶涵蓋GSK、Apotex、 CIBA、Alcon、 Eli Lily、 Amgen、 Intertek、Merck等國際知名生物科技藥廠。

澤和科技在今年展會主打品牌，包括英國BioClean滅菌無塵室系列、Isofield滅菌無塵室系列；美國 Texwipe清潔防汙控制系列產品；日本Sugiyama - BioBox醫藥品/特殊材料冷鏈運輸箱。

澤和科技無塵、無菌室產品線及主要代理品牌；圖片來源：澤和科技

精準安測生醫

從藥品、食品到化妝品，全球現今最重視的目標即是「安全」，因此全球各地皆在修訂定更嚴謹完整的法規，來確保產品的安全與功效性訴求。精準安測生醫的英文PSET是Precision Safety Efficacy Test的縮寫，亦有精準設定（Precision Setting）的概念，以Precision精準作為主要核心理念，在充分了解產業市場及政府法規的痛點下，引進高端精密檢測儀器及高水準國際檢測標準，提供專業精準可靠的檢測分析和服務平台。

「生技服務區」：精準安測生醫；攝影：北美智權報／吳碧娥

精準安測生醫本次展示Antera 3D智慧3D肌膚檢測儀，Antera 3D 是一個高便利性與準確度的研究級實證儀器，利用色度成形法（Shape from Shading）重建肌膚紋理，藉由24顆LED燈發出7種不同波長的色光進行空間及光譜的分析真實重建肌膚3D結構，適用於化妝品品牌商、製造商、醫學美容及各皮膚研究領域機構、實驗室等，進行臨床測試及有效性驗證研究。

精準安測生醫的智慧3D肌膚檢測儀；圖片來源：精準安測生醫

金萬林企業

金萬林公司成立於2004年，從代理醫學研究設備掌握關鍵技術、發展精準醫學檢測技術，為醫療保健提供者提供精準基因檢測，包括癌症和遺傳性疾病的篩檢測。金萬林建立全面的生物資訊解決方案，整合基因組和臨床數據，用於生物標記識別、癒後追蹤，找出最佳的治療策略。自2014年開始提供次世代定序（NGS）分析服務，並與國內多家醫療院所及健診合作，完成從次世代定序檢測、生物資訊分析、檢測前後的諮詢服務平台。

「生技服務區」：金萬林；攝影：北美智權報／吳碧娥

金萬林代理與銷售許多新藥研發所需的儀器與試劑，目前主要代理Applied Biosystems、Molecular Devices、ThermoFisher、Beckman Coulter、invitrogen、Ocean Insight、proteinsimple、DiscoverX、IFI、BPS Bioscience、Attana、QIAGEN、SARTORIUS等數十家國際知名大廠。此外，金萬林從兩方面建構精準醫療產品，首先是癌症病人的精準癌症用藥基因檢測與伴隨式醫療檢測，提供醫生臨床診斷的用藥參考；其次透過遺傳性癌症基因檢測，可以進一步了解癌症的起因是否為家族性遺傳因素，經由專業的醫師諮詢後進行個人化的預防性治療，可有效避免癌症威脅。

金萬林今年展出的重點展品 ；圖片來源：金萬林

安諾生物科技

安諾生物科技提供食品、藥品、化妝品等多領域檢測服務，符合ISO/IEC 17025國際標準認證並嚴格遵守的第三方公正單位，具有數個國內外認證之實驗室，包含財團法人全國認證基金會（TAF）之食品領域、藥品、化妝品領域及衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）等。為確保實驗室的檢測能力與品質，安諾生物科技定期參與國內外增項認證及能力試驗。

「生技服務區」：安諾生物科技；攝影：北美智權報／吳碧娥

安諾生物科技主要營業項目為客製化檢測、產品加值型檢測、食品添加/藥物殘留/重金屬及臨床樣品分析檢測等，並代理銷售各式標準對品（參考物質）、實驗用耗材，也提供檢測儀器租借/銷售，實驗室建置等硬體服務。

安諾生物科技為全國認證基金會及衛生福利部食品藥物管理署雙認證之實驗室；圖片來源：安諾生物科技

東方超捷國際物流

成立於2000年的東方超捷國際物流集團，全球員工人數約2000名，並與全球400多家代理商緊密合作，多年來在東南亞的深耕與布局，核心業務包含海運進出口、空運進出口、物流倉儲、陸運服務、貨物保險、報關服務、商務代理、特殊專案、電子商務以及跨境物流，是台灣前三大的物流集團之一。

「生技服務區」：東方超捷國際物流；攝影：北美智權報／吳碧娥

東方超捷主要產品方向，為低碳/無源恆溫冷鏈箱，業界僅有的PCM相變儲能材料技術，提供-196℃ ~ +25℃ 範圍內的恆溫冷鏈物流方案，目前主要業務涵蓋嚴格溫控的醫藥、醫材、生技等產品。運輸過程中可提供Real-Time即時溫度監測和GPS位置監測紀錄及異常發報功能，可為客戶提供最環保、最專業、最安全、最長效的冷鏈物流服務。

此外，東方超捷提供涵蓋海/空/陸運輸大中小各種尺寸的保溫箱型，保溫時效最強，可按WHO測試標準，+2℃~+8℃溫層達500 HRS，-15℃(-10℃~-25℃)溫層使用實測可達15天以上，還可以按照客制化需求訂製保溫溫度及箱型。

東方超捷的冷鏈箱溫控技術；圖片來源：東方超捷

勁因科技

勁因科技是一家"Life Science Research Products "的代理商，在台灣的獨家代理Promega和Acrobiosystem品牌，代理的產品橫跨分子生物學、細胞生物學、蛋白質體學、免疫學與藥物篩選、刑事與親子鑑定、基因分子檢測、基改食品檢測、客製化服務、自動純化與多功能檢測儀等相關領域產品與服務，提供給各種不同領域的學者及專家們進行生命科學研究。

「生技服務區」：勁因科技；攝影：北美智權報／吳碧娥

勁因科技代理Acrobiosystems一系列的ADC產品和服務，能滿足Antibody Drug Conjugate的複雜製程，從抗體製備、初始篩選、生產到品質控制的整個過程，促進ADC開發。適用於免疫注射、抗體篩選、交叉反應、細胞基礎分析和品質控制等應用。

Acrobiosystems已申請原料藥主檔案（DMF）的細胞治療蛋白產品，DMF是向美國食品和藥物管理局（FDA）提交的檔，用於提供有關製造、處理、包裝和儲存一個或多個人用藥物的設施、工藝或產品的詳細機密訊息。DMF中包含的資訊可用於支援新藥申請（NDA）或生物製品許可申請（BLA）等，也可以用於支援探索性新藥申請（IND）。Acrobiosystems已向FDA提交了部分重組蛋白質的DMF，若使用者在藥物開發過程中使用了這些DMF檔的產品，可以引用這個DMF號碼，以縮短準備支援IND或BLA的檔申報時間。

勁因科技在台灣代理Acrobiosystem品牌；圖片來源：Acrobiosystem

富特茂

富特茂成立於1995年，專精設計規劃建置生物科技實驗室產業，生物科技、生物安全性、分生、核醫…等，範圍涵蓋PIC/S GMP廠、GTP實驗室、化學分析檢測、生物安全危害等級BSL2〜4實驗室、ABSL-2〜4動物生物安全危害等級實驗室、SPF動物房、放射性核醫藥物、負壓隔離病房等相關領域，觸角跨足相關產業整合，設計規劃施工、維護保養、協助認證，為一條龍式的系統服務。

「生技服務區」：富特茂；攝影：北美智權報／吳碧娥

富特茂今年在展會中展示的衛康醫療級消毒粉，主要有機成分為可生物降解的物質，其活性成分可在土壤和水中分解，只需10分鐘就可完成清潔、消毒及殺菌程序，用於硬表面上仍具有消毒殺菌劑功效，且排放後不會引致環境污染，粉劑和溶液均無有害或致敏物質，目前已在21個國家取得專利。

富特茂的衛康醫療級消毒粉；圖片來源：富特茂

麥德凱生科

麥德凱生科是一家獲得GLP以及ISO17025認證的第三方公證單位，同時是台灣少數擁有國際級動物中心的檢測機構，能提供臨床前動物及臨床試驗整合性服務，包括醫療器材ISO 10993生物相容性系列試驗；健康食品/保健食品/非傳統性食品原料，功效/安全/安定性試驗及查驗登記輔導；新/既有化學物質，物理化學特性．毒理．生態毒理．登錄等一站式服務；農藥及環境用藥/毒理試驗；以及藥品、毒理、批次檢驗、其他客製化試驗及檢測委託。

「生技服務區」：麥德凱；攝影：北美智權報／吳碧娥

麥德凱擁有許多的國際專業合作夥伴，像是其與日本株式會社新日本科學（SNBL）的合作已久，SNBL在臨床前實驗動物方面具備豐碩資源，不僅擁有如電腦斷層掃描（CT）、核磁共振造影（MRI）和血管造影等臨床級造影設備，更是全球唯一建立自有非人靈長類（NHP）完善供應鏈管理系統的臨床前試驗委託研究機構，能確保試驗動物的高品質與穩定供應。麥德凱也藉由2024年生技展的機會，首次公開其與日本知名實驗動物供應商エスエルシー株式会社（SLC）的合作關係。麥德凱正式成為SLC在台灣的代理窗口，企圖為台灣生物科技與醫藥研究機構建立高品質、新技術實驗動物資源的獲取捷徑。

今年麥德凱生科擴大規模與國際單位攜手展出，除了SNBL之外，還有臨床試驗單位康煜CBT、生物製劑醫藥開發百奧賽圖，提供更多元化的服務。

麥德凱多元化的合作夥伴；圖片來源：麥德凱

植物資源研發與應用產學聯盟

「植物資源研發與應用產學聯盟」計畫的核心技術，涵蓋獨特的天然物萃取物庫、高通量篩選、生物活性測試平台的開發、活性成分快速預測與純化分離，以及產品的開發、優化和臨床前評估。為回應多元需求，植物資源研發與應用產學聯盟集結技術諮詢、產業資訊分享、人才培訓及跨領域合作媒合等多元服務，會員主要涵蓋產學合作會員、一般企業會員以及學術界的參與者。

「生技服務區」：植物資源研發與應用產學聯盟；攝影：北美智權報／吳碧娥

天然物在藥物和營養補給品的研發上具有不可或缺的價值，植物資源研發與應用產學聯盟將獨特且多樣化的大型天然物資料庫，結合當代的高通量篩選技術，致力於加速天然物研發的優勢策略，核心技術聚焦於天然物萃取製備、篩選、生物活性測試平台的開發，以及新藥和健康補給品的開發與優化和臨床前評估。為了滿足多元需求，聯盟提供技術諮詢、產業資訊分享、人才培訓及跨領域合作媒合等多樣化服務，並學術界密切合作，致力於滿足人類及動物健康需求，希望能更緊密地融合學術研究與產業應用，推動整體產業的升級與發展。

「植物資源研發與應用產學聯盟」團隊成員； 圖片來源：植物資源研發與應用產學聯盟

北美智權一站式生醫智財顧問 提供全面智權布局及策略諮詢

北美智權集團成立於1995年，為在台設立美國專利代理人服務之先驅，迄今已協助客戶申請逾74,000件多國專利，其中美國專利逾30,000件、台灣專利逾23,000件。有鑑於生醫領域智權需求的多樣性及變化性，北美智權生醫團隊定位為生技、醫藥、醫工等領域之全方位智財顧問，能提供客戶一站式智權服務，今年也成為亞洲生技大展重要參展商之一。

北美智權生醫專業服務團隊；圖片來源：北美智權提供

北美智權專利師劉家豪表示，隨著生技產業的急遽成長，每年亞洲生技大展的技術焦點推陳出新，然而智財布局先行的道理往往是萬變不離其宗。以再生醫療中的外泌體技術或替身醫療中的器官晶片技術為例，看似為這兩年的技術焦點，但該領域的全球專利布局萌芽期卻始於約10年前，因此建議國內生技業者或學研單位在開發或投資新興技術前宜進行全面的智財健檢及布局諮詢，以免錯失保護智財之良機或徒增專利侵權之風險。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

【詳細內容請見《北美智權報》362期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】