亞洲規模最大生技盛會BIO Asia–Taiwan盛大登場 40場創新技術發表會一次看

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

受凱米颱風影響，原訂7月25日揭幕之生技產業年度盛事BIO Asia-Taiwan Exhibition亞洲生技大展，已順延至7月26日至7月29日在台北南港展覽館1館盛大展出。今年展會規模再破紀錄，匯集來自19個國家、900+家指標性大廠、使用超過2,200個攤位，不僅突破去年規模，創造歷屆之最，更是全球三大指標性的生技盛會。

亞洲生技大展於南港展覽館1館4樓展出，2024年主題為「Global View, Asian Touch」，展現亞洲經濟的快速發展，並提供生技醫療產業與國際接軌的機會。其中2024展覽亮點專區「細胞治療與再生醫療」網羅超基因、伯昂、進階、禮文等大廠，展示最新技術與儀器設備，為今年展場內熱門區域。

今年展場活動十分豐富，7/26~7/27兩天共有超過30家廠商、近40場創新技術發表會，主題涵蓋細胞與基因治療、獨家技術分享、檢測技術交流、藥物控釋與製劑、癌症臨床與藥物檢測、政府學研單位發表、創新原料應用與發表、專業配方競賽發表等，展現台灣生技爆發力；國科會也於展場內舉辦大型論壇，4天展期中共有8場主題發表會，聚焦數位科技與智慧醫療的結合。

Global View, Asian Touch

今年展會以「Global View, Asian Touch」為主軸，展現了亞洲經濟的快速發展，並提供創新生技醫療產業與 國際接軌的機會。展會今年共匯集來自19個國家、逾900家指標大廠、使用超過2,200個攤位，並規劃21大主題專區，完整呈現從研發到成品的生技產業鏈。其中2024展會積極推動四大展區「CDMO」、「醫藥醫材」、 「細胞治療與再生醫療」與「製藥設備與儀器」，期望能吸引國內外生技指標公司踴躍的交流合作，持續推動台灣生技業的動能及聲量。

今年的「投資高峰論壇」，除了有50家來自台灣、美國、英國、日本、以色列、韓國、新加坡的國內外創投參與，還邀請國內外創投推薦所投資的48家國內外生技公司參加徵選，範圍涵蓋醫材、數位醫療、新藥，其中有七成來自日本、新加玻、澳洲的生技公司共襄盛舉，除了新藥開發與數位醫療外，亦有AI應用於臨床試驗、新藥開發、影像等廠商入選，各重點領域的戰略地位及未來爆發力備受投資界看好。此外，今年與外貿協會共同主辦「區域合作論壇」，邀請6國、40家廠商與會擴大參與，共同討論法規、政策、市場等合作事項。

在今年BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會中，也將同步舉行「2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」頒獎典禮，比較特別的是，本屆針對成立時間為8年以下且營運及研發具創新性的生技公司，新增「傑出新創獎」獎項。在經過長達三個月的初審、複審及決審，最終由專業評審團隊選出共19家機構及產品技術，將於開幕典禮中頒發「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」、「傑出新創獎」及「年度產業創新獎」四大獎項，得獎廠商並將分享其成功經驗、創新技術等，擴大優秀企業在國際的曝光度。台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，今年得獎名單涵蓋了生技新藥研發、免疫/細胞療法、再生醫療、創新醫材、高階醫材、醫療人工智慧、寵物新藥市場，農業生技、健康食品，展現產業多元發展及研發能量。

圖1. 2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎將在亞洲生技大會中頒發。 圖片來源：台灣生物產業發展協會

台灣新創世界杯創業競賽冠軍將在會中揭曉

新創世界杯創業競賽（Startup World Cup，SWC）是匯集頂尖的初創公司、風險投資公司、企業家和世界級的科技CEO的全球性競賽，由美國前三大創投Pegasus Tech Ventures所設立，目前為全球規模最大的創業大賽，集結來自世界500位演講者、2,500位投資者及70個區域共同參與。2024年台灣新創世界杯創業競賽（TSWC）將在今年BIO Asia-Taiwan展會期間舉行，台灣總冠軍可獲得新台幣30萬元獎金，幫助團隊前進美國舊金山與全球新創公司共同參與全球決賽，將在台灣區決賽當日現場直接評選，並公布台灣區前三名得主，邀請各界一起來見證台灣創新力的璀璨光芒[1]。

表1. 2024 TSWC TOP15入選名單

廠商名稱 技術亮點 奇技生命科技股份有限公司 BloodScan Biotech Inc. 改變癌症診斷，將學術創新與實際應用結合在一起 繁晶科技股份有限公司 Ranictek Inc. 提供成本效益高且開放結構的晶片，以降低5G基站的成本和能耗 創鐸股份有限公司 Trendonut Co., Ltd. 提供健身產業統一平台，用於預訂、管理和自動退款，確保消費者保護和財務穩定 臺灣益謙股份有限公司 Modest Benefits Taiwan E Chain Co., Ltd 經絡血壓計達到遠程脈搏診斷的目的。取代傳統中醫師的方法，僅需簡單操作即可，預測疾病，提供準確的治療 台灣牙易通股份有限公司 Dentall.Co.,Ltd 提供一系列創新產品和服務，旨在協助牙科專業人士，並最終造福全球患者 指向科技股份有限公司 Zoobetek Corp. Ltd. Coral Remote Access（CRA）應對當前IT系統在支援遠程工作方面的挑戰。CRA允許企業引入和管理有效的BYOD和遠程工作政策 基準生技有限公司 Targetrust Biotech. Ltd. Tumor Signal Transduction-Liquid Biopsy能夠即時檢測癌症治療反應（準確率達100%），因此能夠即時檢測癌症治療抗性並引導精準劑量 漫話科技股份有限公司 MangaX Technology Co., Ltd. 將認知行為治療(CBT)遊戲化，並使用生成式AI將文字轉換為漫畫，為8-12歲兒童提供酷炫且有效的數字行為療法 威捷生物醫學股份有限公司 Wellgen Medical 利用高解析度顯微成像系統早期檢測轉移性癌症，以提升患者的治療結果和新藥效果 睿加科技股份有限公司 AIplux Technology Co., Ltd. 通過使用AI生成的數據進行尋找、起草和審計，解決智慧財產權管理中的效率問題 益肸胞生醫股份有限公司 eXCELL Biotherapeutics Inc. 異種細胞免疫療法是一種建設性的治療方式，利用身體內細胞的特性重新調節免疫系統和生理功能，為這些難治癌症患者提供潛在的新建設性選擇 璽樂科技股份有限公司 iDaka 利用人工智能（AI）和物聯網（IoT）技術來降低建築工地安全事故的公司，確保機械設備和人員的安全 康斯特科技有限公司 Konsttech 憑藉高標準的建築技術和在台灣整合閒置科技設施，我們持續提供穩定的人工智能運算能力和高性能的GPU，滿足不同行業客戶的人工智能運算需求 振生半導體股份有限公司 Jmem Technology Co., Ltd. 將硬件安全解決方案嵌入晶片，構建可信系統，包括更安全的數據儲存和無法破解的身份驗證 滙嘉健康生活科技股份有限公司 Huijia Health Life Technology Co., Ltd. 非侵入式光纖生理監測技術，將為世界準備一種易於快速推行的「顛覆性創新」人工智能解決方案，以拯救和改善人們的生命

資料來源：Taiwan Startup World Cup 台灣新創世界杯創業競賽

2024參展亮點搶先看

廠商名稱：聯亞藥業股份有限公司 攤位號碼 委託開發暨製造服務／M307 參展產品/技術介紹 聯亞藥深耕於生技製藥產業20餘年，專注於長效型蛋白質與特殊針劑藥物開發，並提供國際級全方位代工服務。多項產品已於美歐各國銷售或展開臨床試驗及藥證審查。聯亞藥工廠體系傳承自國際大廠，具有豐富PIC/S GMP經驗，可提供無菌針劑、錠劑、膠囊、液劑、粉劑、軟乳膏、管制藥品與疫苗等製造，並通過美國、日本、英國、澳洲及烏克蘭等政府查核。聯亞藥創建一站式CDMO服務模式，從製程與分析方法開發、臨床試驗、國際藥證申請、試製及量產規模生產到國際序列碼追蹤包裝系統，可提供優質服務以加速客戶將概念轉化為商品並拓展至全球。 廠商名稱：臺大NTU SPARK 攤位號碼 產學育成區／N116 產品/技術名稱 產品/技術簡介 抗足癬菌新藥製劑 團隊評估近百種不同化學品與高分子物質，從中挑選，開發出具強效協同抗真菌效果的全新配方凝膠。此凝膠能 (1) 將azole類藥物從原本的抑菌效果，轉換成高效的殺菌效果，並 (2) 降低至少20倍azole 藥物使用量。因此，我們所開發的凝膠不僅能更有效毒殺皮癬黴菌治療香港腳，減少抗藥性黴菌的產生，更能減少單一使用高劑量臨床藥物造成的副作用。 顯微手術持針器合併顯微剪刀 我們的團隊提出了一個創新的設計概念，旨在解決顯微手術中存在的操作困我們的團隊提出了一個創新的設計概念，旨在解決顯微手術中存在的操作困難和效率低下的問題。我們計劃開發一款結合了「顯微持針器」和「顯微剪刀」的雙重功能顯微手術器械。這一器械將允許外科醫師在手術過程中，單手同時完成縫合和剪線操作，從而達到以下創新性的解決方案：(1)操作便利性提升, (2)操作精準性增加, (3)減少外科助手/人力需求. 壓電骨釘 目前臨床上使用的骨折醫材，包括骨釘、骨板和骨填充物等，都只有定位與固定功能而無法在植入後持續幫助骨折斷面進行骨癒合。我們近期在壓電刺激對骨髓幹細胞和軟骨細胞的研究顯示，壓電刺激能夠有效增進骨髓幹細胞的遷移、增生與分化，並能幫助軟骨細胞在平面培養環境下維持軟骨特性。另外是在動物實驗上，也證實壓電刺激有助於強化恢復骨質的強度，從術後X光照也證實經由壓電骨釘植入之老鼠，其骨頭復原度也較高，本團隊希望以此技術解決骨折不癒合的問題。 新型模組化義乳 習知的義乳植入物內為均質構造，運動時會有整陀硬梆梆的球體晃動感，外觀上較不自然，且一眼即可識出為「假奶」。為提升隆乳後乳房之擬真性，本創作提供一種義乳，其內為異質構造，其中有囊袋呈放射狀設置、成串方式排列，可提供與真實乳房更相似之動感。本產品於同類醫材中相當具有競爭力，未來開發將取代舊型失真之義乳。 防導絲滯留接頭創新設計 放置中央靜脈導管的過程中，可能因狀況緊急或人為疏失，導致金屬導絲滯留體內的狀況發生，並因此對患者造成嚴重的傷害。本專案在接頭的部分設計特殊構造，協助穩定導絲，避免導絲滑入體內，也同時增添示警作用提醒操作者移除導絲。此裝置在導管放置完成時可與導絲一同移除，不影響導管功能。 攤位號碼 五樓505AB會議室 體外循環管路連續即時乳酸/酸鹼/溫度感測器 適應症：針對使用體外心肺循環機、葉克膜體外循環系統、血液透析管路設備的患者，實時監測血液乳酸濃度。在心肺衰竭、休克、開心手術等需要密集監測血液乳酸/酸鹼/溫度等血液參數之病況，可搭配應用於體外心肺循環機、葉克膜體外循環系統、血液透析管路設備 簡介：鑑於複雜開心手術、加護病房休克ECMO支持之病人高死亡率，需要更即時、連續之乳酸/酸鹼/溫度監測方法以儘早觀察病情，改善預後。但是又不要增加護理照護負荷、不要額外抽血導致醫源性貧血與感染：提出『無抽血、連續即時、體外循環管路用』乳酸/酸鹼/溫度複合感測器。 多功能支氣管閉鎖器：具有止血、術中持續監測位置之四向轉頭內視鏡 現有的支氣管阻塞器有兩大缺點：(1)無內視鏡功能，正確位置確認，與手術中移位重新擺位，皆需要從氣管內管內另外放置細支氣管鏡確認。然而氣管內管內空間狹小，時常造成操作不便；(2)現有產品為塑膠成品，無法靈活轉動方向，術中重新調整往往造成手術中斷。本目標產品可靈活調整角度至所需位置，減少手術中斷風險。進一步提出具四向轉動功能與可充氣球囊的新型氣管內視鏡，可執行「選擇性肺通氣(selective lung ventilation)」，可應用於邊陲肺部腫瘤採檢、與止血。本目標產品為具內視鏡功能之氣囊，造成刺激遠低於硬式支氣管鏡，預期可大幅加速患者手術後恢復與縮短住院日數。 廠商名稱：國立清華大學 國際產學營運中心 攤位號碼 產學育成區／N415A 團隊名稱 產品/技術簡介 OIST(沖繩科技大學) OIST Innovation Network (INO) is a platform for the industry to build relationships with OIST faculty, researchers, and students to gain valuable insight into the University’s cutting-edge research, education, and innovation activities. Companies, investors, entrepreneurs, and other individuals are invited to apply for membership. 國立清華大學生醫工程與環境科學系生醫電子實驗室(王廷瑋老師) 研發的穿戴式口袋型完全非接觸式心肺感測器．利用電磁感應技術量測因心臟收縮與舒張、肺部容積變化產生的渦流阻尼訊號以提取出心臟訊號與呼吸訊號．進而計算心率、血壓、呼吸速率、肺活量、心肺協調指數等重要的心肺指標。本項突破性研究成果榮獲第20屆國家新創獎並發表在國際知名傳統儀器學工程期刊IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement。 廠商名稱：逸達生物科技股份有限公司 攤位號碼 醫藥與醫材區／L226 參展產品/技術介紹 逸達生技為一營運跨台美兩地，在台灣上櫃之生技醫藥公司（TPEx：6576），其研發創新專注於兩個領域：以特殊用藥為目標市場，獨家並由多項專利保護的藥物傳輸技術—穩定注射劑型平臺（Stabilized Injectable Formulation, SIF）與通過SIF平臺技術所開發之針劑型藥物，以及針對高度需求之罕見疾病與嚴重疾病所研發的創新小分子藥物。 臨床或商業化階段藥物： 1. CAMCEVI：本產品為新劑型新藥，為全球唯一使用前毋需混合，預充填leuprolide長效注射劑，用於治療晚期前列腺癌，六個月劑型已獲多國藥證，並已於美國上市；三個月劑型歐美藥證申請準備中；另兒童中樞性性早熟、停經前乳癌之三期臨床進行中。 2. FP-025：係創新藥MMP-12抑制劑。過敏性氣喘二期POC試驗已完成，其分析結果正向，將開發免疫纖維化相關之罕見疾病，如：心臟結節病。 3. FP-020：係MMP-12抑制劑FP-025之後續化合物。一期臨床進行中，預計將用於治療氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）及發炎性腸道疾病（IBD）。 4. FP-045：係創新藥ALDH2活化劑。范可尼貧血症二期臨床啟動中，另間質性肺病引起的肺高壓（PH-ILD）二期臨床啟動中。 廠商名稱：東生華製藥股份有限公司 攤位號碼 醫藥與醫材區／M304 參展產品/技術介紹 東生華製藥憑藉卓越表現，榮獲"2024傑出生技產業獎－潛力標竿獎"，彰顯其在生技領域的創新實力與發展潛力。東生華成立於2010年，在短短十餘年間便累積了豐碩的成果。東生華總經理楊思源表示，這些成果來自於三個維度的策略奏效。 第一個維度是開發利基型產品，透過Double雙引擎策略，聚焦自製國產新藥外銷和早期研發品項國外授權，加速業績成長。迄今，公司已取得十張台灣新藥藥證，並預計年底再增添兩張：一是今年五月完成海外查廠的骨質疏鬆治療生物相似藥Kauliv骨立維；二是國際授權台灣首款用於治療乾眼症的鼻腔噴霧劑Tyrvaya噴鼻液，開創新的給藥途徑。 第二個維度聚焦於深耕台灣市場並擴張亞洲版圖。總經理楊思源強調通路擴張對產品銷售有其重要性。在台灣市場深耕多年的基礎上，東生華積極開拓亞洲區域，成果顯著：高血壓藥已於2015年在泰國上市，2022年取得緬甸藥證，2024年6月又獲得馬來西亞新複方新藥證；抗心律不整藥物則於2022年進入香港市場。目前，多項藥證申請仍在進行中，顯示公司持續拓展亞洲市場的決心。 第三個維度聚焦於無機、有機雙成長。2023年底Double雙引擎升級為2.0，無機成長併購創益生技與高峰藥品，除成功拓展產品線外，更一舉將診所藥局通路市占率從0%提升至60%。這一戰略性舉措不僅彌補了東生華在診所藥局通路的不足，更為未來銷售布局奠定了堅實基礎。 此外，東生華的NGS次世代基因檢測是台灣少數能夠通過除血液外，能透過體液：如胸水、腦脊髓液、腹水進行精準檢測的公司。這項技術特別適用於不適合手術切片或無組織可切片的患者，為臨床診斷提供了更多可能性。 廠商名稱：環球生技雜誌 攤位號碼 M1105 參展產品/技術介紹 《環球生技》作為華人第一生醫產業KOL資料庫平台，擁有唯一的生技專業紙本雜誌。深耕產業十年，報導議題涵蓋醫療科技、生技製藥、再生醫療、循環永續等各種熱門領域。讀者涵蓋9成生技業者，其中超過15%為產業KOL，並持續成長，是生醫產業覆蓋率、影響力、知識性最高的專業媒體。 全生醫背景的編採團隊，擁有獨立編採和製作議題的能力，能夠帶領讀者深入了解產業的精髓；團隊持續產出深度的產業調查與分析報告，並提供專屬於臺灣的生醫廠商資料庫，為讀者和業界提供最專業、最精確的資訊。 環球生技提供多元服務，包括專業報導、網路推廣及形象廣告。透過專業團隊幫助生醫產業把握時機，塑造品牌形象、擴大影響力，攜手呈現臺灣生醫亮點！ 臺灣最完整在地生醫廠商資料庫 即將上線 ✓企業資料庫 •> 1100家登錄+企業報導 ✓產業關係鏈 • 上下游供應商、關係者 ✓AI商情中心 • AI生成產業調查 人人都能成為專業分析師！

2024年台灣生技產業將持續蓬勃發展，各知名大廠將在亞洲生技大展中，分享最新技術、產業趨勢與新知，帶來近40場專業發表會，更多參觀資訊請見：參展商創新技術發表會。

備註：

1. 參考資料：2024/6/6，Startup World Cup 台灣新創世界杯創業競賽。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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