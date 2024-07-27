東生華與陽明交大啟動產學共創 致力篩選靶點AI精準藥物開發

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

東生華製藥與國立陽明交通大學醫學院（陽明交大）於7月22日簽署為期5年的產學合作備忘錄（MOU）。此次合作聚焦「人才培育」及「精準藥物開發」兩大重點；期望能透過早期驗證特定靶點新功能及AI篩選藥物，提高新藥開發成功率，縮短上市時程並降低成本。此次MOU整合雙方優勢，將強化生物技術與藥物研發合作，尤其聚焦於血管病變、器官保護及抗老化等領域。通過早期驗證特定靶點新功能、專利申請及AI篩選藥物，雙方致力於滿足臨床上尚未被滿足的需求，同時提高新藥開發效率。

東生華董事長林全強調：「生醫產業特色是研發耗時長，但產品生命週期也長，因此優秀人才培育是推動產業創新的關鍵之一。我們希望藉由陽明交大豐沛的研究底蘊搭配AI精準藥物開發，加上東生華的商品化能力，共同為高齡化社會人民健康福祉盡一份心力，為台灣醫療產學合作樹立新典範。」

東生華製藥林全：產學合作就是把教學研究和社會參與結合

林全表示，能夠與陽明交大簽署產學合作備忘錄，對東生華來說是往前跨出了一步。他表示本身也在學校當過教授，對產學合作的意義非常瞭解。「我在做教授時常常在問：大學的功能是什麼？大概歸納出來，一個就是教學，培養英才；所以教學要做得好。第二個就是研究要做得好，因為很多東西是要不斷往前開拓才能發掘更多的知識。那比這個更重要的是什麼？就是社會參與。在大學這麼多年，我一直覺得社會參與這件事情非常艱難，而且不容易做好。社會參與就是實際的去與社會接觸，要接地氣；去瞭解我們所學的東西跟這個社會上到底有多大差距，要如何改善，這就是產學合作最終的意義。」

林全認為產學合作其實就是把教學研究和社會參與結合在一起，因此他很高興東生華有機會與陽明交大共同來做這件事，希望能夠做到讓社會看得出來這是一件有意義的事，而且這是一個開拓的先驅，希望將來能夠有更多類似的合作產生。雖然產學合作要做出成果不容易，還有很多困難要跨越，但東生華永遠抱著一個跨時代、繼續往前的精神，希望盡一份心力，讓產學合作做得更好。

東生華長期深耕心血管疾病領域，並在腸胃科、眼科及中樞神經用藥等領域擁有優秀的自製國產新藥。公司以利基型藥品深耕台灣市場，同時積極佈局海外。陽明交大則結合生物醫學及電子通訊兩大領域優勢，在生物技術與藥物研發方面擁有多項專利，並在心血管、糖尿病、腎臟等慢性疾病領域有深入研究。

東生華製藥與陽明交大團隊合照；圖片提供：東生華製藥

陽明交大林奇宏：從「產學合作」到「產學共創」，生物醫學正跟隨半導體腳步

陽明交大校長林奇宏表示：「此次合作有助於學生探索生技製藥產業、醫療環境與人文社會經濟發展，透過跨域學習與實踐，思索未來職涯方向，培養下一代兼具科學與人文素養之優秀人才。」

在簽訂MOU的時刻，林奇宏回想了陽明及交大併校的歷程。陽明大學過去是專注於生物醫學的大學，相對來說領域的寬廣度不太夠；另一方面，交通大學一直以來都是以電機資訊、理學工學為主。林奇宏認為不諱言，兩個學校在人文社會部分是比較欠缺的，領域的完整性較為不足。

經過許多前任超過10年的努力，陽明、交大終於在2021年2月1號正式合校，迄今已3年多。

林奇宏指出這兩所學校有一個很大的不同地方，就是陽明過去比較專注在追求學術卓越，而交通大學則不太一樣。可能是由於交通大學坐落在新竹科學園區旁邊，交大、清大，還包括台大成大等等，在過去很長一段時間都作為台灣半導體科技發展的搖籃，台灣半導體不管是在人才培育或是早期的技術研發方面，透過工研院、透過學校有一個非常好的發展，可以說是產學合作的成果。

林奇宏表示他最近一直在思考這個問題：「我覺得產學的互動關係在不同的階段或是不同的領域，事實上有不同的內涵。在很早期的時候是在人才培育，源源不絕的去提供這個領域發展所需要的人才；接下來有一些研發課題是適合在學校裡做初步的研發，之後再轉到業界。為什麼台灣半導體有今天的成績？台灣學術界與產業界之間到底是有什麼樣的一個互動關係。台灣很特別，因為有一個政府投資的單位工研院，這一點很重要，我們把它稱為『產學共創』：不止合作，還要共創。共創的意思就是說，今天我們產業界的生態與學界的生態已經與過去有很大的不同，這時候雙方應該要在某種程度找一個大家都關注的議題，然後把資源、一些想法、不同的機制，一起投注在這個新課題的開展上，將之稱為一個『共創』。共創的產出結果可以是一個新產業、可以是一種新的方法、新的機制，甚至是一種新的經濟模式。」

林奇宏指出「產學共創」這樣的一個發展，尤其在半導體相關業界或AI領域，其脈絡是非常清晰的。然而，在生物醫學領域，林奇宏認為只是個開端而已；未來經過大家共同的努力，希望除了產學合作之外，還有更多共創。而與東生華MOU的簽訂，林奇宏認為可以算是一個「共創」的起點。希望東生華團隊與陽明交大能夠在這條路上繼續往前邁進。透過雙方的攜手努力，研發出更多符合台灣病患需求的創新藥物，為台灣醫療健康產業注入新活力，推動本土生技製藥產業發展。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》361期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】