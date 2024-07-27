淺談全球設計法發展與保護數位與虛擬設計的政策–2：巴西與緬甸

聯合新聞網／ 北美智權報

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葉雪美╱北美智權報　專欄作家

全球工業設計保護制度正在發生變化，360期先介紹了澳洲和美國在工業設計法的重要更新，本期將繼續介紹巴西及緬甸的發展，以及 2024 年設計法條約值得關注的內容。全文可至[北美線上論文集]查詢。

巴西

2023 年，巴西的工業設計法發生了實質的現代化轉變。8月，巴西成為海牙國際工業設計體系的第79個成員，將海牙體系的影響力擴大到這個重要市場。巴西人口超過 1.24 億，2021 年GDP 達 1.6 兆美元，是拉丁美洲最大的經濟體。對於歐盟設計師或企業主來說，巴西加入海牙體系，將能以實用且經濟高效的方式在巴西獲得國際外觀設計保護，從而促進業務擴展到拉丁美洲。海牙體系正在幫助世界的商業機會、設計保護和擴大各國之間的智慧財產權合作，各方面更加緊密聯繫在一起。巴西加入海牙體系不僅使巴西的設計師/企業主能夠將他們的設計帶到其他成員國，而且使中小企業和企業家等能夠在所有締約國獲得簡單的設計註冊。

除了其價值主張（通常為世界上越來越多的地區提供更便宜、更輕鬆的外觀設計保護途徑）之外，海牙體系也在協調當地設計實務方面產生了巨大影響，使海牙體系之外的設計界也受益匪淺。為了滿足海牙體系的要求，巴西採取了重大措施來實現外觀設計法和實務的現代化。最重要的是，巴西現在允許主張部分設計。兩年前加入海牙體系對中國產生了同樣的影響，中國法律也允許部分設計權利要求。但中國花了兩年多的時間才發布了部分設計審查的官方指南，然而巴西已經更新了其工業設計註冊審查手冊[1]，為申請人和審查員提供了明確的例子解釋新做法將如何實施。新的審查標準比以前更清晰、更靈活，有望帶來更快、成本更低的審查。

緬甸

緬甸今年上榜並不是因為其外觀設計法發生重大變化，而是因為首次採用了保護工業設計的框架。隨著緬甸日益融入全球經濟，健全的智慧財產權法對於吸引投資和推動技術進步變得不可或缺。

2019年1月30日，緬甸通過了「工業設計法」（IDL），將於2023年10月31日生效，終於開始接受外觀設計註冊，並通過了「工業設計權利法」。這意味著緬甸在保護智慧財產權方面邁出了重要一步。「工業設計權利法」規定了可註冊性的標準[2]，例如：國內和國際的新穎性，以及在巴黎公約或世界貿易組織其他成員國提交的申請的優先權的規定。透過概述明確的資格標準、建立簡化的註冊流程以及設定合理的官方費用，該法律創造了一個有利於創新和創造力蓬勃發展的環境。對新穎性的關注保證了真正的設計突破得到必要的保護，培養原創性和獨創性的文化。IDL 還概述了保護期限，為註冊人提供了總共15年的權利、利益和保護。另外，透過民事和刑事訴訟實施的執行機制，以及行政機構（特別是智慧財產權法院）的設立，以供未來的其他實施。展望未來，利害關係人必須對更新和修訂保持警惕，以確保法律框架繼續支持和賦權創新者。

設計法條約

多年來，人們不時提出制定設計法條約以協調工業設計保護的正式標準，但 2023 年這一想法獲得了一些真正的動力。2023年10月，世界智慧財產權組織召開了籌備委員會會議，並同意於2024年11月11日至22日在沙烏地阿拉伯舉行外交會議以締結「設計法條約」（Design Law Treaty，DLT）[3]，預計要討論的主題包括：提供統一的寬限期、保護部分設計以及減少文件認證和合法化要求等繁瑣手續。

結語

2023 年是設計法取得重大進展和全球性協調更進一步的時期，澳洲即將擴大對現代虛擬設計的保護；巴西允許部分設計，也已更新了工業設計註冊審查手冊，新的「設計法條約」即將出爐。在2023 年的最後一天，中國終於通過了審查部分外觀設計權利要求的正式規則。展望 2024 年，預期歐盟會繼續努力「限制備件設計保護」並完善虛擬設計保護；印度則將針對外觀設計的實務和程序徵求公眾意見並採取行動。2024年，我們期待主要國家/地區的設計法會帶來重大的更新，全球有關保護數位與虛擬設計的政策能有更進一步的發展。

備註：

  1. 2022年1月8日，巴西專利商標局推出第一版《工業設計手冊》，以確保工業設計審查領域更高的品質、透明度和統一性，遵循合法性、公正性、道德、宣傳和效率等。這本新手冊不僅整合了與工業設計申請審查相關的指南和程序，還提供了外觀設計申請的提交和後續流程的說明，為審查員、檢察官和一般使用者提供協助。第一版工業外觀設計手冊根據 2019 年 1 月 7 日第 232/2019 號決議正式生效，並在 PTO 官方公報第 2505 號第一部分 – 新聞稿上發布，將於2019 年 3 月 9 日。上述決議也撤銷第44/2015號、第80/2017號規範指示以及第159/2016號決議第二條、第三條和唯一一段。該手冊收集了有關工業外觀設計的所有內容，易於訪問（發佈在巴西專利商標局網站上），不超過 135 頁（目前，因為將受到負責改進程序和常設委員會負責的定期更新）審查指南）。BRPTO報告稱，對2022年11月7日至2022年12月16日期間舉行的新版工業設計手冊公眾諮詢期間提交的意見的分析已經完成。2023 年 9 月 12 日，巴西專利商標局 (BRPTO) 發布了第 36/2023 號條例，其中規定了工業設計手冊第二版，現已在 BRPTO 入口網站上提供。新版手冊於2023年10月2日生效

  2. 任何工業設計如果是「新穎的」且獨立創作的，都應受到保護。值得注意的是，它必須是新穎的，並且之前沒有在緬甸境內或境外揭露或公開過。若工業設計在申請日或優先權日之前已透過書面、使用、出版、展示或任何其他方式向國內外公眾公開，則不被視為新穎的，除非優先權在國家工業設計註冊申請中聲明。結合了公眾已知的外觀設計的特徵或與公眾已知的外觀設計沒有顯著差異的工業設計，不應被視為新穎。因此，先前在契約和保證登記處記錄為設計所有權聲明（DOO）的工業設計由於缺乏新穎性而無法在 IDL 下重新註冊。

  3. 美國專利商標局率領美國代表團在世界智慧財產權組織（WIPO）審議該條約草案。2022年7月，產權組織大會決定召開外交會議，以締結並通過「設計法條約」，並於2024年之前舉行 擬議的「設計法條約」是一項手續條約，要求締約方（即加入該條約的國家和其他政府間組織）遵守與工業設計保護申請相關手續的某些要求。 如果獲得通過，「設計法條約」將為世界各地的設計權申請和保護提供更簡化、協調的流程。條約草案規定了締約方可以對設計申請人和所有者提出的最高手續要求。

 

 

作者：葉雪美（Sherry H.M. Yeh）
學歷：世新大學法律研究所法學碩士

國立成功大學工業設計系學士

經歷：科技部 研發成果管理審查會委員

經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官

中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76）

中央標準局專利審查委員（80-89）

台灣科技大學 專利所 兼任助理教授

著作：《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。

《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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