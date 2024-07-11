歐盟崛起 以綠色多樣設施拓展競爭力

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林昱均╱科技業分析師

歐盟近期在全球爭霸中相當活躍，大有不讓美、中處於主導之態勢，透過多邊的科技、綠色、經濟合作，歐盟正在努力擺脫美國影響，並與中國維持安全距離。

開展多邊合作計畫，協助開發中國家轉型

2023年10月，歐盟執委會更新戰略能源技術（Strategic Energy Technology，SET）計劃，確保與《歐洲綠色協議》（European Green Deal）、《REPowerEU 計劃》和《綠色新政產業計畫》（Green Deal Industrial Plan），特別是《淨零產業法》（Net-Zero Industry Act），採取一致的方法來實現歐洲的脫碳目標，支持戰略性淨零技術，並建立永續和具韌性的能源未來和產業競爭力。

事實上，歐盟執委會早在2007年啟動戰略能源技術計劃，作為制定歐洲能源技術政策的第一步，成為成員國和相關國家能源研究和創新的重要政策工具。該計畫的總體目標是在加速開發和部署高效且具有成本競爭力的清淨技術方面提供共同願景、目標和協調，並增強歐盟的地緣政治韌性和能源供應安全。戰略能源技術計劃曾於2015年進行更新，根據能源聯盟的研究創新和競爭力支柱確定六個優先事項，而透過此次修訂，歐盟執委會將採取以下四大行動：

內容 說明 擴大技術領域 修訂後的計劃已涵蓋所有策略性再生能源技術，並承認該領域的重大進展將確保歐盟始終處於清潔能源創新的領先地位。 聚焦綠氫 建立專門的氫能工作流程以實施「歐盟研究區域（European Research Area，ERA）之綠氫試驗」，這項措施凸顯歐盟對建立合資企業應對新挑戰和新興技術的承諾，這是歐洲邁向氣候和未來的關鍵要素。 加強合作 促進歐洲技術和創新平台與歐洲產業聯盟之間的合作，包括電池聯盟、清潔氫聯盟和太陽能光電產業聯盟，這將促進投資並增強清潔能源技術的製造能力，並解決目前阻礙其廣泛採用的市場、監管、基礎設施和技術挑戰。 持續監控 透過「戰略能源技術計劃資訊系統」 （SET Plan information system，SETIS） 進行監控進度路線圖，將納入能源聯盟狀況年度報告，並在戰略能源技術計劃會議上分享，這些新的計劃方向是針對能源聯盟「研究、創新和競爭力」維度的六個優先事項設計的，將推動創新並確保問責制，推動歐洲邁向更綠色、更永續的能源格局。

另外，納米比亞和歐盟於2022年11月簽署一份諒解備忘錄，建立永續原料價值鏈和可再生氫的戰略夥伴關係，近期啟動2023-2025年的營運路線圖，聚焦於歐盟和納米比亞金融和私人利益攸關方合作推進其目標的具體行動，包含為軟硬體基礎設施籌集資金，針對選定的採礦、煉油和礦物綠色加工計畫（水、鐵路、再生能源）以及主要交通走廊（港口、鐵路、公路）的升級。事實上，在歐盟的支持下，安特衛普-布魯日港(Port of Antwerp and Bruges International)將制定一項總體規劃，涵蓋沃爾維斯灣港的多式聯運基礎設施、空間規劃和市場組織，以實現這一轉型，並成為綠氫及其衍生性商品的區域物流和產業中心。

鞏固加拿大合作關係，穩固北美地區合作

● 數位領域合作

2023年11月，在第十九屆「歐盟-加拿大高峰會」上，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）啟動歐盟-加拿大數位夥伴關係，該關係反映在數位轉型加速和地緣政治不確定性的背景下，數位經濟和社會為人民服務的共同願景。兩國將在安全的國際連接、數位身分、人工智慧、線上平台、半導體、量子技術等關鍵領域展開合作，同時，歐盟也與其他G7成員推動採取協調一致的行動，在歐洲、北美和亞洲之間發展安全合作，例如北極或北大西洋的潛在航線，並分享有關在國際和第三國發展安全和可信賴的聯通基礎設施的各自方法、優先計畫和合作機會的資訊，同時致力促進雙方在海底電信電纜的有效安裝、維護與維修。

數位領域是歐盟與加拿大的共同語言之一，雙方合作方式主要以加拿大和歐盟各自的框架為基礎，透過開發聯合案例和試點計畫來達到數位身分、數位憑證和信任服務的合作，並為數位身分、數位憑證和信任服務技術建立共享知識儲備庫、合作開發以人為本的數位身分，和數位憑證以及信任服務標準和認證。另外，在人工智慧合作部分，比較兩國各自的監管方法，以平衡的方式解決與人工智慧系統相關的潛在風險，並探索在實施方面可能的合作。以及尋求全球人工智慧夥伴關係（GPAI）實際舉措中的合作，並探索主導計畫的機會，為各自的人工智慧方法提供資訊，為未來行動提供共同基礎；並就人工智慧國際標準進行合作，努力協調在國際標準制定組織中的地位。

在前瞻科技部分，雙方積極挖掘半導體技術的合作機會，並建立預警機制，為半導體供應鏈的中斷做好準備，並考慮將這種合作擴展到合作夥伴以及多邊倡議。此外，雙方也交換有關公眾對半導體產業支持的資訊，分享有關半導體領域各自技能和勞動力發展計劃的資訊，探索在學術、研究和技術組織，以及於主要行業參與者的參與下加強合作，探索在開發全球和區域地球系統數位孿生方面的合作。合作可能涵蓋必要的非機密資料交換、人工智慧模型開發，以及使用這些數位孿生來提供更優質的工具來支援政策制定者。

為促進各個量子技術在更廣泛經濟領域（包括研發界）的利用，加強量子技術方面的合作，雙方更在在MIRAQLS、FoQaCiA和HYPERSPACE計畫持續合作的基礎上，探索在量子運算和模擬、量子網路和通訊、量子感測和計量等領域深化量子研究，建立新合作機會。

最後，歐盟與加國也就各自平台政策進行合作和資訊共享，重點關注網路上的非法和有害內容，包括仇恨言論和虛假資訊、演算法放大和新聞媒體報酬問題。並根據現有資源，就新出現的問題組織聯合專家研討會和定期交流，包括內容審核和共同報告範本的工作，確保透明度和問責制以及共同程序。以及分享有關有效的人口層面策略的訊息；以加強科學傳播、反擊與科學相關的錯誤訊息並建立對科學的信任。

● 綠色領域合作

歐盟和加拿大都有共同的目標，即在2050年實現氣候中和，並在2030年後十年內擴大氣候行動。歐盟和加拿大將密切合作，確保《巴黎協定》（Paris Agreement）的成功實施，將全球平均氣溫較工業化前水準上升控制在攝氏1.5度以內。兩國將共同推動雄心勃勃的氣候行動，並合作支持發展中國家和新興經濟體實施氣候和環境政策。於2023年11月的第十九屆歐盟-加拿大高峰會上，歐盟與加拿大建立綠色聯盟（Canada – European Union Green Alliance），該聯盟將加強兩國之間的政治、技術、經濟和科學合作，涵蓋氣候行動、環境和海洋保護、能源轉型、綠色產業轉型、研究和創新以及氣候和生物多樣性融資，實際合作領域如下。

首先，在氣候行動上，雙方致力於運輸部門脫碳，重點是道路運輸、航空和航運，並致力於適應氣候的建築設計、建築能源效率和降低運營排放，例如，透過更新建築規範以促進綠色建築標準、促進使用可持續的低能耗建築材料、使用淨零再生能源的新型供暖和製冷服務以及優化能源管理的數位化等。第二，支持產業轉型以及創新淨零技術的開發和部署，雙方持續在加拿大-歐盟原材料戰略夥伴關係框架下展開合作，重點關注原物料價值鏈整合，加強科技創新以及環境、社會等領域合作。第三，歐盟也透過多邊倡議和地平線歐洲計劃，停止和扭轉生物多樣性喪失、森林退化和森林砍伐、促進循環經濟並解決塑膠生命週期問題，以及加強土壤和土壤健康研究、海洋科學倡議、綠色和智慧城市等方面合作。而歐盟成為加拿大全球碳定價挑戰賽（Global Carbon Pricing Challenge，GCPC）的合作夥伴，該挑戰賽目標為在 2030年將全球排放量的明確碳定價覆蓋率提高到60%，同時建立一個排放交易對話、協調和能力建設的論壇。

作者： 林昱均 現任： 光電大廠財務分析師 學歷： 國立政治大學 財政所 經歷： 零售龍頭經營企劃分析師 四大會計事務所專員

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