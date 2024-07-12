《IP小辭典》智權警告函

聯合新聞網／ 北美智權報

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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

當權利人認為其專利權、商標權、著作權受到侵害時，為了請求排除侵害，可採取寄發警告函給競爭對手的行動。寄發警告函是權利人為保護自身權利的正當行為，但寄發警告函本身也有可能成為觸法行為。為了避免權利人濫用權利，不當散發警告函給交易相對人或潛在交易相對人，因而造成競爭對手權益的損害，公平交易委員會特訂有《公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則》，在寄發警告函前必須充分了解。

智慧局於6月5日發出一篇新聞稿，指出近日有民眾陸續收到以「台灣（或經濟部）智慧財產局」名義（電子郵件：lakeshiagorzynski@gmail.com、nikolawitte@gmail.com等，署名：Rick Tsai等），發送有關涉及侵權Bottega Veneta、Tiffany、Tod's、台灣積體電路製造股份有限公司等的圖像（圖片）和視頻（影片）等內容，要求民眾刪除相關圖像、視頻並與其聯繫，且附有不明之連結及附檔等。

針對以上事件，智慧局強調均為詐騙手法，並已向內政部警政署165全民防騙網檢舉記錄在案；呼籲民眾勿輕信詐騙信件，也切勿點選任何來路不明之連結、附件或檔案等。智慧局強調其絕不會以電子郵件、簡訊、電話等各種方式，通知民眾任何有關侵權事宜，呼籲民眾務必提高警覺，不要輕易上當！

為了讓讀者更了解智權警告函的處理原則及應對方式，本文特別整理了TIPO智權知識懶人包的資源，讓一般民眾、侵權者、被侵權者對此有更深入的了解。

智權警告函之處理原則

公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件有法定的處理原則[1]，其訂定目的為「為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成限制競爭或不公平競爭案件。」

圖片來源：《智權警告函的處理原則》；TIPO產業專利知識平台/首頁 / 專欄文章 / 智權知識懶人包
圖片來源：《智權警告函的處理原則》；TIPO產業專利知識平台/首頁 / 專欄文章 / 智權知識懶人包

要注意的是，不是說智權所有權人自己認定被侵權就可以發警告函[2]，必須完成下列程序之一，才發出警告函者；這樣才是依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

(1) 經法院一審判決屬著作權、商標權或專利權受侵害者。

(2) 經著作權審議及調解委員會調解成立，送請法院經核定屬著作權受侵害者。

(3) 將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，如為新型專利，應同時提示新型專利技術報告；且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

不過，如果未實行第(3)點後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，則會被視為已實行排除侵害通知之程序。

圖片來源：《智權警告函的處理原則》；TIPO產業專利知識平台/首頁 / 專欄文章 / 智權知識懶人包
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如果沒有實施以上3種行動之任一種，則必須實行下列3項程序，才發警告函者 (視乎智權型態而定)；這樣才是依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

(1) 發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。

(2) 於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

(3) 如為新型專利，為上述通知或發函時，應提示新型專利技術報告。

事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

圖片來源：《智權警告函的處理原則》；TIPO產業專利知識平台/首頁 / 專欄文章 / 智權知識懶人包
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接獲侵害專利權警告存證信函時之因應

智慧局建議，接獲警告函 (如警告信、律師函等)時，應先檢視來函內容有無具體專利權遭受侵害的事證，像是法院一審判決或公正客觀鑑定機構鑑定報告等，或是已據實敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，如未敘明，則對方恐違反公平交易法。

此外，也可至智慧局官網之「中華民國專利資訊檢索系統」，查詢專利權相關資訊及檢索相關證據，作為提出舉發或專利侵權訴訟之抗辯準備；亦可查詢及參考智慧局官網專利侵害鑑定相關規定，判斷是否確有侵權的可能性；及考量因爾後可能發生專利侵權訴訟之複雜性，為確保自身權益，可考慮委請專業的專利律師事務所處理。

參考內容：

  1. 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則

  2. TIPO官網 / 首頁 / 認識智慧財產權 / 專利常見問題

  3. TIPO產業專利知識平台/首頁 / 專欄文章 / 智權知識懶人包 /智權警告函的處理原則

 

備註：

  1. 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則

  2. 包括：(1) 警告函、(2) 敬告函、(3) 律師函、(4) 公開信、(5) 廣告啟事、(6) 其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面或電子文件。

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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