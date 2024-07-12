《IP小辭典》智權警告函

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

當權利人認為其專利權、商標權、著作權受到侵害時，為了請求排除侵害，可採取寄發警告函給競爭對手的行動。寄發警告函是權利人為保護自身權利的正當行為，但寄發警告函本身也有可能成為觸法行為。為了避免權利人濫用權利，不當散發警告函給交易相對人或潛在交易相對人，因而造成競爭對手權益的損害，公平交易委員會特訂有《公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則》，在寄發警告函前必須充分了解。

智慧局於6月5日發出一篇新聞稿，指出近日有民眾陸續收到以「台灣（或經濟部）智慧財產局」名義（電子郵件：lakeshiagorzynski@gmail.com、nikolawitte@gmail.com等，署名：Rick Tsai等），發送有關涉及侵權Bottega Veneta、Tiffany、Tod's、台灣積體電路製造股份有限公司等的圖像（圖片）和視頻（影片）等內容，要求民眾刪除相關圖像、視頻並與其聯繫，且附有不明之連結及附檔等。

針對以上事件，智慧局強調均為詐騙手法，並已向內政部警政署165全民防騙網檢舉記錄在案；呼籲民眾勿輕信詐騙信件，也切勿點選任何來路不明之連結、附件或檔案等。智慧局強調其絕不會以電子郵件、簡訊、電話等各種方式，通知民眾任何有關侵權事宜，呼籲民眾務必提高警覺，不要輕易上當！

為了讓讀者更了解智權警告函的處理原則及應對方式，本文特別整理了TIPO智權知識懶人包的資源，讓一般民眾、侵權者、被侵權者對此有更深入的了解。

智權警告函之處理原則

公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件有法定的處理原則[1]，其訂定目的為「為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成限制競爭或不公平競爭案件。」

圖片來源：《智權警告函的處理原則》；TIPO產業專利知識平台/首頁 / 專欄文章 / 智權知識懶人包

要注意的是，不是說智權所有權人自己認定被侵權就可以發警告函[2]，必須完成下列程序之一，才發出警告函者；這樣才是依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

(1) 經法院一審判決屬著作權、商標權或專利權受侵害者。

(2) 經著作權審議及調解委員會調解成立，送請法院經核定屬著作權受侵害者。

(3) 將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，如為新型專利，應同時提示新型專利技術報告；且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

不過，如果未實行第(3)點後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，則會被視為已實行排除侵害通知之程序。

圖片來源：《智權警告函的處理原則》；TIPO產業專利知識平台/首頁 / 專欄文章 / 智權知識懶人包

如果沒有實施以上3種行動之任一種，則必須實行下列3項程序，才發警告函者 (視乎智權型態而定)；這樣才是依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

(1) 發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。

(2) 於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

(3) 如為新型專利，為上述通知或發函時，應提示新型專利技術報告。

事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

圖片來源：《智權警告函的處理原則》；TIPO產業專利知識平台/首頁 / 專欄文章 / 智權知識懶人包

接獲侵害專利權警告存證信函時之因應

智慧局建議，接獲警告函 (如警告信、律師函等)時，應先檢視來函內容有無具體專利權遭受侵害的事證，像是法院一審判決或公正客觀鑑定機構鑑定報告等，或是已據實敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，如未敘明，則對方恐違反公平交易法。

此外，也可至智慧局官網之「中華民國專利資訊檢索系統」，查詢專利權相關資訊及檢索相關證據，作為提出舉發或專利侵權訴訟之抗辯準備；亦可查詢及參考智慧局官網專利侵害鑑定相關規定，判斷是否確有侵權的可能性；及考量因爾後可能發生專利侵權訴訟之複雜性，為確保自身權益，可考慮委請專業的專利律師事務所處理。

參考內容：

備註：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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