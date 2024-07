全球電子電機製造商在馬來西亞展開戰略性擴張 智財佈局不可或缺

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

相對於東協十國其他國家,馬來西亞可以說是電子製造業的重鎮,電子電機E&E產業同時也是馬國製造業之基石,於2023年度投資總額達186億美元,占馬國製造業總投資額之56.2%;與2022年相比增長近3倍,證明在產業供應鏈重組的大趨勢下,全球電子電機製造商已在馬國展開戰略性的擴張。市場分析師指出因全球技術週期的復甦預測,預計2024年全球半導體銷售額將增長11.8%;料將提振馬國出口,尤其是電子電機產品;進一步肯定馬國在全球技術供應鏈中之關鍵作用。另一方面,在全球節能減碳及2050淨零排放的願景帶動下,電動車產業水漲船高,馬國政府也祭出許多優惠條件吸引電動車廠商到當地投資,使馬國成為具規模的東南亞電動車生產基地之一。除了商業配套,馬國在智財權保護上也是不遺餘力。馬來西亞智慧財產權協會(MIPA) 理事長Boo Seng ONG表示:「企業的競爭優勢越來越依賴現代化、創新和理念,因此一個國家智慧財產權制度的實力對於吸引外國直接投資至關重要。」

《2024新南向智慧財產權國際研討會》的馬來西亞場次由馬來西亞智慧局MyIPO部門主管Mohd Sukri bin Mohd Nor及馬來西亞智慧財產權協會MIPA理事長Boo Seng ONG分別就馬來西亞專利法現況及智財權申請與保護實務考量作出簡報。由於國外廠商申請當地專利商標時一般都是透過在地律所代理或以PCT方式進入,因此太細詳的法規部分本文就不細述,而是把重心放在申請時的策略考量。

馬來西亞智財權現況

圖1為馬來西亞於2013至2022年之專利申請趨勢,與同刊期另一篇文章介紹的印尼最大不同是本地居民與外國申請人之比例,馬國專利申請人中外國申請人的比例超過50%,其中,美國居首,占43.3%,其他依順序為中國 (9%)、印尼 (8.5%)、泰國 (5.6%)、新加坡 (4.2%)。由於馬來西亞與美國USPTO及中國CNIPA均有PPH專利高速公路行動計畫,筆者認為這是此2國在馬國外國專利申請人中比例占高的原因之一。

圖1. 馬來西亞專利申請趨勢 (2013-2022);資料來源:「Intellectual property statistical country profile 2022 – Malaysia; WIPO」. WIPO statistics database; last updated: 12/2023

馬國產業發展及台商投資現況

據我國駐馬來西亞代表處經濟組提供的資料顯示,2023年台商在馬國投資項目計22件,投資金額為28.9億馬幣(約6.3億美元),位居馬國外人投資第11位。依照產業別區分,電子與電機產品為最大投資項目,投資額為6.12億美元;其他依序為食品製造(784萬美元)、機械與設備(329萬美元)、塑膠製品(287萬美元)、傢俱(218萬美元)及金屬鑄造產品(144萬美元);依照州別區分則為在柔佛州投資金額最高,達3.77億美元;其他依序為檳城州(1.71億美元)、霹靂州(6,827萬美元)、森美蘭州(695萬美元)、雪蘭莪州(460萬美元)及吉打州(283萬美元)。

就整體而言,馬來西亞2023年吸引投資金額達717.86億美元,較2022年增加23%。根據馬來西亞投資發展局(MIDA)公布之統計數據顯示,馬國2023年共核准5,101項製造業、服務業及第一級產業(Primary Sector)投資計畫案,總投資金額為3,295億馬幣(約717.86億美元),較2022年增加23%,創下歷年來新高紀錄;其中外人直接投資金額為410.61億美元,占總投資額之57.2%,增加15.3%;國內投資金額為307.25億美元,占總投資額之42.8%,成長35.1%;共創造12萬7,332個就業機會。前五大外資來源國為新加坡(95.21億美元)、荷蘭(77.34億美元)、美國(46.84億美元)、開曼群島(38.13億美元)及中國大陸(31.59億美元),貢獻外資總投資額40.27%。

前面提到馬國政府祭出許多優惠條件吸引電動車廠商到當地投資,資料顯示,馬國2023年核准的製造業投資計畫包括:(1) INV新材料科技(馬)有限公司將在第一階段投資6.97億美元,在檳城科技園區興建電池隔膜工廠。該計畫將提升馬國作為電動車供應鏈之區域中心,進一步鞏固該國電動車產業生態系;(2) EVE Energy Co., Ltd. 是一家中國鋰電池生產公司,透過其子公司 EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.計劃在馬國興建圓柱電池(cylindrical battery)生產基地,投資額達4.19億美元。該計畫將在3年分階段完成建設,將增強其在全球電動兩輪車和電動工具市場的整體競爭力;(3) Benchmark電子(馬)有限公司將投資1.75億美元擴張計畫,生產高科技前端半導體機械與設備,特別是光刻系統和等離子蝕刻系統(lithography systems and plasma etcher system)等領域。[1]

專利法修法現況及智財佈局策略

馬來西亞智慧局MyIPO部門主管Mohd Sukri bin Mohd Nor在簡報馬國專利法修法重點時,把焦點放在 2022年的修法重點,主要重點為馬國於在2022年6月30日加入布達佩斯條約(Budapest Treaty)後對微生物寄存的相關規定。條將於2022年6月30日生效後,申請人如在布達佩斯條約會員國之國際寄存機構寄存,即可免除在國內之微生物寄存義務,且申請人須在申請前完成寄存並在申請後16個月內完成寄存文件之補正。

馬來西亞智慧財產權協會MIPA理事長Boo Seng ONG則簡介了在馬國取得智財權的管道及維權方式。Boo Seng ONG指出在馬國申請專利,有 12 個月的寬限期,自申請日起約2至4年內可授予專利;此外,馬國是PCT成員,因此也可透過PCT途徑取得該國專利。

如果覺得2-4年才拿到專利太慢了,也可以考慮馬國3種加速審查管道,包括PPH、EEP、ASPEC。目前馬國與5個IPO有PPH合作協議,包括日本JPO、歐洲EPO、中國CHINA、韓國KIPO及美國USPTO;至於ASPEC可參考《新南向政策的不足:缺乏東協專利佈局 ─ 擅用ASPEC專利審查合作計畫以補強 》一文。如果要選擇EEP (Expedited Examination Program)途徑,則申請案必須符合以下任一規定才有資格申請:

(1) 國家或公共利益

(2) 潛在侵權或正在進行的侵權訴訟的證據

(3) 註冊是從政府或註冊官認可的機構獲得金錢補助的條件

(4) 該發明已經商業化或申請人打算在請求加速審理後的 2 年內實現商業化

(5) 本發明涉及可提高環境品質或節約能源的綠色技術

(6) 其他合理理由

