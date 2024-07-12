亞洲最大生技盛會BIO Asia-Taiwan 7/24南港登場 規模再創高峰
※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
生技業年度焦點2024 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大會將於7 月24 日至28 日於台北南港展覽館1館及2館盛大開幕。包含大會論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動，產官學研醫協力積極參與。其中亞洲生技大展之展館以產業上中下游區段劃分21個展區，共計20個參展國家地區、超過900家參展商、2,200個攤位，不僅再度突破去年規模，創造歷屆之最，更是全球三大指標性的生技盛會！
今年展覽共吸引20 個國家及地區參展，包括美國、日本、加拿大、澳洲、瑞士、比利時、奧地利、波蘭、印度、菲律賓組成10 大國家館，還有英國、中國、韓國、馬來西亞、泰國、新加坡、義大利、荷蘭等多國企業參展。場內包括藥華藥、保瑞，台燿、台康、台新藥、台灣生物醫藥製造、中裕、永昕、國鼎、奎克、基龍米克斯、金萬林、東生華、泰宗、逸達、進階、亞果、拉法醫、安盛生、長聖、長佳智能、訊聯、昱展、普生、伯昂、超基因生技、蘑法、星月基因…等指標性大廠設立攤位；另有經濟部、衛福部、國科會、農業部、國衛院…等近10 大政府主題館，與中國醫、成大、清大、臺大、北醫、中興、北科大…等超過10 大學研機構，共同分享在新藥、創新療法、精準健康、再生醫療等領域創新進展。
自從2023年各國國境解封後，明顯感受到國際展會的參與度大幅提高。回顧2023年亞洲生技大會，以「擁抱亞洲動能」（Embracing Asian Dynamics）為主題，彙集了來自19個國家、800家指標性大廠、共計2000個攤位展出。在一連四天的展期中，共舉辦了共23場國際論壇，聚焦國際投資趨勢、mRNA與基因治療等，創新技術以及市場供應鏈等議題，吸引超過1500人、30多國生技專業人士參與，其中約有35%參與者為國外人士。2023年參展的19個國家中，美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞與奧地利均設置國家館，顯示各國對亞洲生技大展的重視。
雖然亞洲生技大展是在台灣舉辦，事實上是以全球化的生技展會為願景，並非僅展出台灣的技術，除了新創公司之外，2023年亞洲生技大會也有不少國際一級廠商登台，加上擴大舉辦的「多國區域合作論壇」，不僅提供各國業者展現特色的機會，同時也協助台灣生技特色站上國際舞台（請見北美智權報338期文章：「2023 Bio-Asia Taiwan亞洲生技大會：規模創新高 產學育成參與活躍」）。
今年超過50家國際創投來台共襄盛舉
亞洲生技大會主席李鍾熙表示，亞洲生技大會今年邁入第六年，展覽規模及國內外參與者均再創新高，今年大會論壇更擴大為「創新科技」、「投資高峰」及「區域合作」三大論壇平行舉辦。以「投資高峰」論壇為例，今年共遴選出來自美國、加拿大、英國、日本、瑞士、韓國、立陶宛、斯洛維尼亞、台灣等50隊國內外優秀生技公司上台簡報，領域除新藥開發與數位醫療外，亦有AI應用於臨床試驗、新藥開發、影像等入選，投資界看好生技產業的戰略地位及未來爆發力。
不只生技公司，國際專業投資機構參與也在今年大幅增加，目前已有超過50家來自日本、美國、台灣、新加坡、瑞士、英國、以色列等國際投資機構與會，包含美國傳奇旗艦級機構Flagship Pioneering、創投Prime Ventures、維梧資本（Vivo Capital）、英國創投Syncona、以色列最大醫藥創投基金aMoon、美國矽谷前3大創投之一的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures）、日本DCI Partners、Axil Capital Partners等創投參與，生技新創將有望在展會中獲得國際創投的青睞與資金挹注。
「創新科技」論壇聚焦全球生物技術發展
今年「創新科技」論壇關注的焦點包括：再生醫學、 ADC藥物創新、AI藥物應用、mRNA藥物、CDMO、生物製藥、轉譯醫學、精準健康及數位健康等議題，邀請到阿斯特捷利康（AstraZeneca）AI中心負責人湯姆·迪特（Tom Diethe）分享如何透過深度學習促進藥物開發；日本國立醫藥健康營養研究所（NIBOHN）中村祐輔理事長分享新型療法；掌握全球半導體技術前沿的比利時微電子研究中心（IMEC）的生命科學技術副總裁帕魯·德舒潘（Paru Deshpande）分享生物跨域融合（Bioconvergence）議題。
隨著台灣再生醫療雙法日前三讀通過，大會也邀請致力於細胞研究、製造、處理及臨床移植的國際專業組織──國際細胞與基因治療協會（International Society for Cellular Therapy, ISCT）會長Miguel Forte於創新科技論壇擔任講者，分享再生醫療全球發展趨勢。看好台灣在此領域發展潛力，此次展會亦有許多國內外細胞與基因治療公司參與展會，像是日本富士軟片（Fujifilm），英國Syncona，台灣包括台灣生物醫藥製造公司、長聖、承寶、訊聯、向榮、禮文、亞果、暢鴻、伯昂興業以及超基因等公司，搶攻全球再生醫療商機。
2024參展亮點搶先看
廠商名稱：蘑法生物科技股份有限公司
攤位號碼
醫藥與醫材區／L218
參展產品/技術介紹
蘑法生技以專屬酵母菌外泌技術將生物活性蛋白質裝載在胞泌體中，是一安全、有效的工程外泌體生產平台，並獲得多項國際認證。由此技術平台製成的新型原料，例如小孢子靈芝免疫調節蛋白質已取得美國FDA新型膳食成分及食藥署非傳統食品查驗登記，可提供合法的食品級與化粧品級原料。
蘑法生技將於2024年7月26日（五）下午14:50至15:30於展場5樓501會議室主辦「蘑法生技創新研討會：從預防COVID-19 到治療肺癌—小孢子靈芝免疫調節蛋白質 GMI 的神奇功效」，由國立陽明交通大學傳統醫藥研究所的林東毅副教授主講，分享GMI研究新發現及未來的展望，可點此報名。
廠商名稱：陞醫生物科技股份有限公司
攤位號碼
美容醫學保養區-原料、OEM/ODM、包材容器類／K622
參展產品/技術介紹
陞醫生技專注於生化脈衝激活幹細胞外泌體的專利技術，根據需求調整細胞誘導方式，生產可常溫保存、99.99%高純度與高質量的誘導型生化脈衝外泌體及相關產品，可廣泛應用於化妝品、再生醫材及再生醫藥等三大領域。陞醫公司開發的生化脈衝外泌體ExoGiov®，是全球第一個針對美容生髮功能誘導專用的外泌體，已取得國際化妝品INCI : Chicken Embryonic Mesenchymal Cell-Derived Extracellular Vesicles，符合國際化妝品法規，2024年憑藉成份創新、技術創新及科學效果等優勢，被雅詩蘭黛評選為全球前五大創新原料（NIV BRKTHRU VOICES）。
廠商名稱：昱星生物科技股份有限公司
攤位號碼
政府學研區／N406
參展產品/技術介紹
昱星生技以人類誘導式多能幹細胞（iPSC）技術為核心，開發高通量藥篩平台，可用於細胞功能性測試、藥物功效與毒性測試。協助藥廠加速藥物開發，並用於精準、個人化醫療。也以專精的 iPSC 技術，協助細胞治療相關技術開發與品質控制。
• 藥物開發產品線：
- 神經退化性疾病（阿茲海默症與帕金森氏症）
- 抗纖維化藥物
- 抗病毒
• iPSC 細胞治療產品線：
- 帕金森氏症
- 腎纖維化
- 癌症（iPSC-NK）
廠商名稱：歐承健股份有限公司
攤位號碼
政府學研區／M636
參展產品/技術介紹
歐承健是一家致力於開發可吸收的生物醫療器材的新創公司，以仿生為核心技術，開發了多孔、流動性和可生物降解的醫用凝膠，可廣泛應用於各種領域。此外，歐承健提供多樣化的檢測服務和委託開發暨製造服務，同時確保產品的安全與品質，致力於打造出高品質的生物醫療器材。
廠商名稱：貝克生醫股份有限公司
攤位號碼
政府學研區／M436
參展產品/技術介紹
貝克生醫主攻食道癌放射治療技術的「近接治療」，其開發的創新醫材「“貝克” 食道置放器」是市面上唯一經鼻腔放置的食道置放器且獲多國專利，能提供放射腫瘤科醫師食道近接治療時精確定位，現已成功納入台灣健保給付並導入國內多家醫學中心使用。此外，針對癌症病患治療時期的臨床需求，也開發協助頭頸癌/口腔癌患者於放射治療 （電療） 後進行張口練習復健的「“貝克”開口訓練器」、用於癌後口腔營養補給的「“貝舒膜”左旋麩醯胺酸口膜片」等系列產品，以提供患者有感的照護並提升生活品質[1]。
廠商名稱：路明思生技股份有限公司
攤位號碼
參展產品/技術介紹
路明思生技掌握精準的細胞與外泌體追蹤技術平台，解決了再生醫療製劑安全性和有效性的評估問題，提供強而有力的技術支持，促進相關領域的創新和突破。透過精準定位細胞和外泌體在疾病模式中的移動，了解給藥路徑、給藥劑量與藥物動力學。路明思平台大幅縮短臨床前研發成本、時間和人力耗損，加速藥物進入臨床試驗的進程。歡迎各大藥廠、生技公司、學研單位與醫療院所前來了解，共同推動細胞治療與外泌體治療領域的發展。
廠商名稱：久浪智醫股份有限公司
參展地點及時間
2024年7月27日（六）下午14:30至18:30於展場4樓401會議室
「TMU x BE x SCHS Demo Day: Braving New Horizons in Healthtech for Hospitals」（比翼x北醫x秀傳 2024 Demo day）
參展產品/技術介紹
久浪智醫已開發一套模組化設計流程，可讓仿生晶片設計更簡單、更可靠且成本更低。提升五倍以上的晶片穩定性和效能，實現了更高的生物多樣性、相容性，打造更先進的微系統。此外，團隊開發的仿生晶片系統具有五大技術優勢：
1. 利用仿呼吸的氣體流動與粒子霧化系統模擬微環境。
2. 運用仿血液流體與原代細胞培養模擬生物流動與細胞生長。
3. 重現組織間屏障並首創具氣流整合的纖毛黏液層。
4. 可結合高解析影像與半導體感測元件提升數據分析精確性。
5. 已建立五種以上高仿真呼吸道組織與疾病模型。
透過這五大技術優勢，臨床前試驗核心平台提供前瞻性與多元性的選擇，滿足開發需求。
另一方面，久浪智醫採用先進的影像系統及數萬筆的三維影像重建經驗，能觀察到微奈米等級的細胞結構、細胞互動以及細胞內分子的分佈，應用於生物研究和臨床研究，更融合了影像分析與深度學習，可迅速且有效地處理大量數據，並提升分析精準度，以加速疾病研究與藥物開發的進程，至今已在肺部黏液清除和藥物代謝上取得了重要成果[2]。
2024年亞洲生技大會主題為「從亞洲綜觀全球生技商機」（Global View, Asian Touch），內容包括創新科技、投資高峰及區域合作等三大論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動，線上報名7/16截止，有興趣者歡迎前往展會官網登錄，即可免費參觀：https://chanchao.tw/670dKu
延伸閱讀&電子報訂閱連結：
【詳細內容請見《北美智權報》360期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言