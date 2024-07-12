亞洲最大生技盛會BIO Asia-Taiwan 7/24南港登場 規模再創高峰

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

生技業年度焦點2024 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大會將於7 月24 日至28 日於台北南港展覽館1館及2館盛大開幕。包含大會論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動，產官學研醫協力積極參與。其中亞洲生技大展之展館以產業上中下游區段劃分21個展區，共計20個參展國家地區、超過900家參展商、2,200個攤位，不僅再度突破去年規模，創造歷屆之最，更是全球三大指標性的生技盛會！

今年展覽共吸引20 個國家及地區參展，包括美國、日本、加拿大、澳洲、瑞士、比利時、奧地利、波蘭、印度、菲律賓組成10 大國家館，還有英國、中國、韓國、馬來西亞、泰國、新加坡、義大利、荷蘭等多國企業參展。場內包括藥華藥、保瑞，台燿、台康、台新藥、台灣生物醫藥製造、中裕、永昕、國鼎、奎克、基龍米克斯、金萬林、東生華、泰宗、逸達、進階、亞果、拉法醫、安盛生、長聖、長佳智能、訊聯、昱展、普生、伯昂、超基因生技、蘑法、星月基因…等指標性大廠設立攤位；另有經濟部、衛福部、國科會、農業部、國衛院…等近10 大政府主題館，與中國醫、成大、清大、臺大、北醫、中興、北科大…等超過10 大學研機構，共同分享在新藥、創新療法、精準健康、再生醫療等領域創新進展。

自從2023年各國國境解封後，明顯感受到國際展會的參與度大幅提高。回顧2023年亞洲生技大會，以「擁抱亞洲動能」（Embracing Asian Dynamics）為主題，彙集了來自19個國家、800家指標性大廠、共計2000個攤位展出。在一連四天的展期中，共舉辦了共23場國際論壇，聚焦國際投資趨勢、mRNA與基因治療等，創新技術以及市場供應鏈等議題，吸引超過1500人、30多國生技專業人士參與，其中約有35%參與者為國外人士。2023年參展的19個國家中，美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞與奧地利均設置國家館，顯示各國對亞洲生技大展的重視。

雖然亞洲生技大展是在台灣舉辦，事實上是以全球化的生技展會為願景，並非僅展出台灣的技術，除了新創公司之外，2023年亞洲生技大會也有不少國際一級廠商登台，加上擴大舉辦的「多國區域合作論壇」，不僅提供各國業者展現特色的機會，同時也協助台灣生技特色站上國際舞台（請見北美智權報338期文章：「2023 Bio-Asia Taiwan亞洲生技大會：規模創新高 產學育成參與活躍」）。

圖2. 2023年亞洲生技大展共有來自18個國家/地區的800家指標性廠商、展出2,000個攤位。； 圖片來源：2023亞洲生技大展展後報告

今年超過50家國際創投來台共襄盛舉

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，亞洲生技大會今年邁入第六年，展覽規模及國內外參與者均再創新高，今年大會論壇更擴大為「創新科技」、「投資高峰」及「區域合作」三大論壇平行舉辦。以「投資高峰」論壇為例，今年共遴選出來自美國、加拿大、英國、日本、瑞士、韓國、立陶宛、斯洛維尼亞、台灣等50隊國內外優秀生技公司上台簡報，領域除新藥開發與數位醫療外，亦有AI應用於臨床試驗、新藥開發、影像等入選，投資界看好生技產業的戰略地位及未來爆發力。

不只生技公司，國際專業投資機構參與也在今年大幅增加，目前已有超過50家來自日本、美國、台灣、新加坡、瑞士、英國、以色列等國際投資機構與會，包含美國傳奇旗艦級機構Flagship Pioneering、創投Prime Ventures、維梧資本（Vivo Capital）、英國創投Syncona、以色列最大醫藥創投基金aMoon、美國矽谷前3大創投之一的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures）、日本DCI Partners、Axil Capital Partners等創投參與，生技新創將有望在展會中獲得國際創投的青睞與資金挹注。

「創新科技」論壇聚焦全球生物技術發展

今年「創新科技」論壇關注的焦點包括：再生醫學、 ADC藥物創新、AI藥物應用、mRNA藥物、CDMO、生物製藥、轉譯醫學、精準健康及數位健康等議題，邀請到阿斯特捷利康（AstraZeneca）AI中心負責人湯姆·迪特（Tom Diethe）分享如何透過深度學習促進藥物開發；日本國立醫藥健康營養研究所（NIBOHN）中村祐輔理事長分享新型療法；掌握全球半導體技術前沿的比利時微電子研究中心（IMEC）的生命科學技術副總裁帕魯·德舒潘（Paru Deshpande）分享生物跨域融合（Bioconvergence）議題。

隨著台灣再生醫療雙法日前三讀通過，大會也邀請致力於細胞研究、製造、處理及臨床移植的國際專業組織──國際細胞與基因治療協會（International Society for Cellular Therapy, ISCT）會長Miguel Forte於創新科技論壇擔任講者，分享再生醫療全球發展趨勢。看好台灣在此領域發展潛力，此次展會亦有許多國內外細胞與基因治療公司參與展會，像是日本富士軟片（Fujifilm），英國Syncona，台灣包括台灣生物醫藥製造公司、長聖、承寶、訊聯、向榮、禮文、亞果、暢鴻、伯昂興業以及超基因等公司，搶攻全球再生醫療商機。

2024參展亮點搶先看

2024年亞洲生技大會主題為「從亞洲綜觀全球生技商機」（Global View, Asian Touch），內容包括創新科技、投資高峰及區域合作等三大論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動，線上報名7/16截止，有興趣者歡迎前往展會官網登錄，即可免費參觀：https://chanchao.tw/670dKu

備註：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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