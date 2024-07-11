數位供應鏈借鑑：國際業者都做了什麼？

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蘇翰揚╱產業分析師

當前影響全球每個產業領域的前所未有挑戰凸顯從研發、生產、營運、供應鏈的所有領域對建立企業韌性的迫切需求。最終結果是，公司必須適應並將以彈性為中心的能力嵌入到其營運中，以確保產品的製造成本高效、安全、準時和永續，建立數位供應鏈勢在必行。

數位供應鏈的發展趨勢

從海運封鎖和極端天氣事件、地緣政治緊張局勢、到蘇伊士運河堵塞等外部衝擊，全球供應鏈在過去幾年經歷極大的變動，當前供應鏈的脆弱性正迫使傳統類比產業擁抱創新和數位技術，數位供應鏈就是這樣一種解決方案。它整合物聯網、人工智慧、數據分析、大數據和雲端運算等先進技術，以簡化和改善供應鏈營運。

物流4.0又稱智慧物流，是數位供應鏈的關鍵組成部分，物聯網在供應鏈中的主要用途之一是即時追蹤材料和產品，借助支援物聯網的感測器，公司可以監控產品在供應鏈中移動時的位置、溫度和狀況，達到即時監控效益。而根據多家機構指出，善用數位供應鏈的優點如下：

(1) 提高透明度： GPS 的即時追蹤等技術可讓公司追蹤整個供應鏈中的貨物移動和狀況，此外，數位儀表板的使用能隨時了解與更新數據。

(2) 提高效率：透過使用自動化和先進的規劃軟體，業者可以簡化供應鏈流程、節省時間並提高生產力。此外，透過更準確的交貨時間以更精準回應客戶需求。

(3) 風險管理： 數位供應鏈可以確保企業保持警惕，並對可能擾亂營運的意外事件迅速做出反應。例如，如果突然出現暴風雨預報，可能會延遲發貨，相關部門能夠快速調整計劃，如重新安排發貨路線或準備替代補給品。

(4) 降低成本：透過數位化，業者甚至可以透過多種方式節省金錢。例如保留足夠的庫存，並找到最有效的貨物運輸方式，或是透過使用數位工具來分析哪些航線最快且最便宜，從而節省運輸成本。

(5) 提升適應性和競爭力：公司可以快速調整以適應市場的變化，例如產品需求的突然增加或從供應商獲取材料的難度，這種適應性不僅可以幫助業者跟上消費端需求，還可以在競爭中保持領先。

預計到 2032 年，全球數位供應鏈市場的年複合成長率將達到 10.9%，著名的數位供應鏈市場參與者包括 IBM 公司、甲骨文公司、Infosys、SAS Institute、SAP SE、Infor Global Solutions、Blue Yonder、Cloudera Inc.、Tibco Software。

圖1. 數位供應鏈主要提供服務商盤點；資料來源：IoT Analytics

案例：通用磨坊 (General Mills)

近年來，通用磨坊公司一直面臨供應鏈中斷的問題：大宗商品通膨、世界最大糧食產區之一的戰爭、勞動力短缺、貨運和港口混亂，以及疫情帶來的各種影響，但在這些事件發生之前，這家包裝食品巨頭已經在其供應鏈中建立彈性營運策略。通用磨坊的觀點是，供應鏈管理的本質就是公司要應對內外部干擾，無論是來自內部庫存帶來的影響，或是外部環境的衝擊帶來的不確定性；為了達到端到端的可視性和分析，該公司建立了供應鏈的數位孿生，該平台在通用磨坊與軟體公司 Palantir 共同建立的人工智慧平台上運作。

過去五年，通用磨坊對其數據基礎設施的投資已轉化為自 2018 年以來數據科學團隊數量增加了 40 倍，該公司每月運行超過 600 萬個模型，產生超過 5 億個預測，通用磨坊在利用數據和外部監控來預測和管理供應鏈上游中斷方面的改進，這包括部署給生產線操作員的即時效能數據，以提高吞吐量、降低成本並最大化降低整個價值鏈生態系統的浪費。展望未來，通用磨坊將更加重視建構數據驅動的行銷、供應鏈優化、電子商務和策略收入管理能力，鑑於公司的數位基礎建設已經完成，該公司的未來目標是推動提升營運附加價值，以抵消投資成本。

以該公司的北美乾食品業務為例，該系統會接受 3,000 多個訂單，連夜對其進行評估，自動向「已經優化的計劃」提出建議，然後根據可變輸入生成 500 個建議。所有這些數位化工作都有助於實現某些供應鏈規劃功能的自動化，並幫助團隊「做出更有洞察力的決策」。除了可見性之外，這些投資還具有提高生產力的潛力，過去需要一天才能完成的事情現在只需要幾分鐘，憑藉這些收益，通用磨坊正著眼於擴大利潤率，讓原先供應鏈管理的員工能夠騰出時間，讓他們能夠在長期機會上與客戶進行更密切的合作，提升人員附加價值。

在營運模式與工作部分，公司的重點關注整個數位與技術團隊的治理、資金、參與和連結，參與團隊現在駐紮在更靠近部門和職能領導的位置，以加強技術和業務團隊之間的合作夥伴關係，並直接投資於最高價值的計劃。同時，該公司正在努力擴大敏捷工作方式並轉向以產品為導向的營運模式，並取得穩步進展。數位與技術組織於 2012 年首次建立產品團隊，到 2019 年，該集團 40% 的職能被組織到這些團隊中。幾年後，通用磨坊推出專門專注於數據和分析的「產品小組」，這些跨職能團隊由 8 到 12 名員工組成，其中包括數位和技術團隊成員以及業務合作夥伴，從產品到供應鏈的數位營運流程都是公司發展重點。

佈局數位供應鏈同時也慎防資安挑戰

供應鏈公司使用數位工具來更好地了解其組織，並使其更有效率和安全性，但這為網路犯罪分子提供了更多的活動空間。例如，公司使用物聯網設備來幫助促進整個供應鏈網路的即時通訊、更新和資料收集，這種數位互聯帶來網路安全漏洞，駭客有更多設備可以透過欺騙、拒絕服務攻擊（DDoS 攻擊）或其他基於物聯網設備的網路攻擊進行攻擊。

電子產品供應鏈也面臨抵禦產品本身網路安全威脅的獨特挑戰，根據美國製造業協會的數據，製造業佔勒索軟體事件的 65%，惡意韌體也用於滲透電子設備，製造商有時會在不知情的情況下使用電路經過修改的假零件，這些元件包含在採取特定操作時啟動並在整個裝置中傳播的惡意軟體。有權存取惡意軟體所連接網路的網路犯罪分子可以完全控制系統，否則邏輯炸彈可能會爆炸，一旦惡意韌體啟動，就很難檢測到它，因為它嵌入在硬體中，但設備仍然可以正常運作，並且看起來就像沒有任何問題一樣，但時間到時就可能引爆網路攻擊。

業者可以思考的四大方向

未來的供應鏈必須是數位化的、有彈性的、可持續的。為了實現這一目標，公司需要正確的策略以及人力和技術能力來因應變局，首先是建立供應鏈彈性和永續性：企業應專注於透過技術主導的卓越流程建立彈性供應鏈，透過整合的業務規劃、製造可靠性和安全的替代供應來源在確保不間斷營運、以及滿足客戶需求方面發揮著重要作用。再者，端對端 (E2E) 成本優化能使整個供應鏈的成本最佳化，這對於競爭力相當重要，如策略性採購、消除製造浪費和優化物流支出是實現永續成本降低和營運效率的關鍵槓桿等。

第三是供應鏈數位化，供應鏈流程的數位化為效率和敏捷性帶來新的可能性，自主規劃、數位工廠和採購分析可實現即時決策並改善協作，端到端可見性和品質管理確保跨職能的無縫集成，從而提高整體供應鏈的效率。最後則是策略性介入，包括細分和產品組合優化、足跡優化和永續發展主導的供應鏈重新設計。透過策略性地重新評估其營運並採用輕資產策略，公司可以根據不斷變化的市場動態調整其供應鏈，並使其營運應對未來挑戰。

大多數供應鏈任務可以透過低程式碼平台實現完全或部分自動化，該平台使用各種應用程式介面（API）和預先包裝的整合來連結先前獨立的系統，另外，雲端與人工智慧自動化是兩項促進供應鏈數位化的技術，預計將對消費品產業產生重大影響。基於雲端的技術支援即時數據存取、改善協作並增強可擴展性，這些對於提高營運效率和對市場變化的回應能力至關重要，此外，透過人工智慧實現非增值任務的自動化可以簡化流程，減少錯誤，並釋放人力資源以從事更具策略性、增值的工作，這些進步不僅提高生產力和成本效益，也推動了消費品產業的創新和客戶滿意度，成為未來業者主要考量的科技。

作者： 蘇翰揚 學歷： 國立中正大學企研所 經歷： 產業分析師 專長： 產業分析與市場研究

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