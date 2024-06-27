《2024新南向智慧財產國際研討會》2024新南向選擇 智財權發展為關鍵觀察指標

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

繼「2019新南向智慧財產研討會」後，歷經4年新冠疫情肆虐，新南向智財權研討會終於在2024年6月18日強勢回歸，假台大法學院霖澤館舉行，規範之大為歷年之冠。除邀請了印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南共計7個國家的智慧局官方代表及專利代理業界菁英擔任講師外；智慧局局長廖承威、專利師公會理事長林宗宏、亞洲代理人協會台灣總會副理事長祁明輝也受邀擔任致詞貴賓。值得一提的是，今年與會代表的層級也是歷屆最高的，包菲律賓智慧局局長Rowel S. Barba及亞洲專利代理人協會會長Hari Subramaniam。

《2024新南向智慧財產國際研討會》在廖承威局長致詞中掀開序幕，其後林宗宏理事長及祁明輝副理事長也表示歡迎之意。接下來便是重頭戲，分別由上述7國之智慧局官方代表及專利代理業界菁英詳細報告該國的智財 (專利為主) 最新發展狀況，這部分北美智權報會於往後刊期分別為文敘述，本文將勾勒東協10國及印度智財權現況的輪廓，讓讀者在決定進入任一國家前，對東協智財狀況有比較完整的圖像。

新加坡專利申請一馬當先 商標類別數印尼領先

此次研討會東協10國中只有6國代表出席；據了解，其餘4國未獲邀請之主因有2，包括內戰及智財市場未開發。表1是東協十國及印度之2022年智慧財產權數據統計，雖然這次各國與會貴賓的簡報都有提供該國最新的智財權數據，但由於數據基礎不一，很難相互比較，因此表1採WIPO 的2202年數據作為觀察指標。

經數據整理，表1呈現2022年印度及東協10國的專利、商標、及工業設計申請數，以專利申請數多寡作為排名基準，除印度外，新加坡2022年之專利申請數在東協10國中以8,599奪冠，比排名第2的馬來西亞超出4倍多。除此之外，該國在工業設計申請數也以 6,519居10國之首；至於在商標申請類別上，則是印尼以3000多超越新加坡，以113,162類成為10國之冠。

另一方面，缺席此次研討會的4國：柬埔寨、緬甸、汶萊及寮國，後3國在專利申請數上可以說是慘不忍睹，寮國甚至掛零。其實這些國家在疫情前的申請數量也都只是個位數，不過在疫情後更為慘淡。反而是柬埔寨值得注意，其在2021年之前的專利申請量都多是個位數，但在2022年卻躍升至41，究竟是突殊狀況還是會持續成長，值得觀察。其實，末段班的4國由於智財權並不發達，因此代理人也是寥寥可數，值得交流的地方並不多。

表1. 東協十國及印度2022年智慧財產權數據統計; 數據來源：WIPO statistics database (12/2023)；整理製表：北美智權報／李淑蓮

進入ASEAN的選擇

雖然新加坡人口不多，市場有限，產業種類也偏少，然而，相對於其他東南亞地區，政經情況相對穩定，中英雙語普及、水電交通等民生配套完備，發展優勢可以說是數不勝數，因此吸引不少外商進駐。加上香港國安法生效的影響，更有不少外資把亞太總部轉移至新加坡。早在2021年的時候，新加坡就祭出IP Strategy 2030行動計劃，要將新加坡打造為IP Hub。現今，新加坡的全球PPH共涵蓋全球27個IPO，可謂高速公路四通八達，「Hub」可算是實至名歸。至於其他新加坡的智財發展詳情，會於後續刊期專文中詳細介紹。

在專利申請的部分，新加坡很明顯是優於其他ASEAN國家的，但在商標申請上，卻輸給了印尼，而且快被越南趕上。筆者認為主要原因是印尼及越南的中國廠商比較多，畢竟中國廠商一直都是商標大戶，所以商標數量多也不足為奇。中國於2022年就是印尼國外商標申請人的最大戶，占比近20%。經營新加坡、印尼及越南市場的台商必須意識到，在這些國家「商標申請」的競爭相當激烈。

另外，值得注意的是，泰國的工業設計申請數量可觀，隨著越來越多泰國設計師（特別是流行服飾）在國際舞台嶄露頭角，這股實力不容忽視。

普遍問題

東南亞國家及印度普遍面臨專利審查時程長及積案問題，不少國家均透過近年專利法修法盼能改善專利審查流程效率及提升審查品質。廖承威局長表示，我國十年前也曾經面臨審查時程長及積案的問題，現今智慧局的審查時程已從47個月縮短至14個月，因此可與ASEAN各國分享專利積案清理之經驗，也願意與各國洽簽PPH，共同協助減輕各專利局審案的壓力。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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