《2024新南向智慧財產國際研討會》疫情後專利申請量年增幅超過20% 印度如何做得到？

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

《2024新南向智慧財產國際研討會》首場簡報由專利大國印度打開序幕。雖然鄰近緬甸與中國的印度不是東協十國的一員，但卻是許多廠商新南向的熱門選擇。根據聯合國的數據統計，印度人口數已與2023年4月正式超越中國，達到14億2860萬，成社全球人口最多的國家。勞動力充足、工資相對低廉、內需市場龐大、政府積極吸引外資，印度幾乎擁有與中國一樣的條件；雖然水電的問題仍面臨很大的挑戰，但在去中國化的浪潮下，印度崛起應該是指日可待。為了開放市場、吸引外商，其專利法（Patent Act）自1970年以來進行了5次修訂；專利規則（Patent Rules）在過去10年來也修訂了9次，為的是加強專利對創新的保護及簡化專利申請的處理程序。如今，印度已成為繼5大局外第6專利大國。

研討會每一個國家分別有2場簡報，印度場分別由印度智慧局專利及設計協同主管Dinesh Pandharinath Patil及亞淵代理人協會會長Hari Subramaniam主講。據WIPO《World Intellectual Property Indicators 2022》數據顯示，印度已成為繼5大局後，專利申請排名第6的專利大國。而且，從表1的WIPO數據可見，其2022年的專利申請升幅竟高達25.2%，是其他地區的十幾二十倍；從表2印度智慧局數據觀之，則是2022年升幅24.6%、2023年升幅11.3%；究竟印度是如何做到的呢？

表1. 專利申請量前7大地區; 資料來源：World Intellectual Property Indicators 2022 - World Intellectual Property Organization

表2. 印度2017-2023專利申請量; 資料來源：《Successful IP Practices CGPDTM-India》; 印度智慧局Dinesh Pandharinath Patil簡報資料

不斷修法以營造友善便民之智財環境

Hari Subramaniam指出，早期的印度市場是很封閉的，在70年代初，政府的政策禁止外國人在印度投資，即使是合資企業，也很難取得超過51%的多數股權；而且為了防止技術壟斷市場，許多技術領域無法取得專利保護，總的來說，對外國投資者非常不友善。到了1992開始，政府才意識到必須要進入世界市場，發揮其在世界市場中的力量，而最重要的一步就是對外資開放門戶。1995年，印度加入了關稅及貿易總協定(GATT)，亦即WTO的前身。自此開始，印度必須以10年時間來修法，使之智財權制度能與世界接軌，於是，有了1999 年、2002 年和 2005 年的3次專利法修訂。

圖1. 印度歷年來智財權相關的修法情況; 資料來源：《Successful IP Practices CGPDTM-India》; 印度智慧局Dinesh Pandharinath Patil簡報資料

其後於 2021 年（根據《2021年Tribunals Reforms Act》和最近於 2024 年（根據《2023年Jan Vishwas Act》），又進一步作出修訂，將某些犯罪行為非刑事化。

Dinesh Pandharinath Patil指出，為了營造更友善的智財環境，在過去十年間，《專利規則》（Patent Rules）已修訂了 9 次，以簡化專利申請的處理。包括：

◎ 向中小企業、新創公司和教育機構提供 80% 費用返還

◎ 引入對新創企業、中小企業、女性申請者、政府部門/機構/公司等的快速審查程序

◎ 令作業時程表更流暢

◎ 讓外國申請詳細資料、優先權文件及有關專利運作的聲明之遞交方式更簡化、流程更暢順

印度智慧局專利及設計協同主管Dinesh Pandharinath Patil（左）；亞淵代理人協會會長Hari Subramaniam（右）； 攝影：北美智權報／李淑蓮

Dinesh Pandharinath Patil也報告了2024年專利法細則的最新修訂，主要有以下幾頂[1] ：

◎ 引入發明人證書

◎ 透過規定形式啟用保護專利權的寬限期

◎ 簡化外國申請細節和表格 27 的提交

◎ 專利審查的程序優化（即 RQ 申請、授權前異議等）

◎ 專利展延4年以上減免10%費用

◎ 簡化《專利法》下延遲提交要求的寬恕程序

◎ 引入裁決和上訴機制，決定某些行為的處罰

積極的專利申請補助 中小企業、新創、學研單位受惠

綜觀印度的產業環境與台灣很類似，主要靠中小企業支撑，近年也冒出不少新創公司，為了扶持中小企及新創，政府特別提供了費用減免和加急審查措施，以鼓勵專利申請（如表3所示）；此外，也針對新創祭出了「促進新創企業智慧財產權保護計畫」（SIPP）[2]

表3. 印度政府之費用減免和加急審查措施; 資料來源：World Intellectual Property Indicators 2022 - World Intellectual Property Organization

表4. 印度新創公司申請專利量持續攀升; 資料來源：World Intellectual Property Indicators 2022 - World Intellectual Property Organization

簡化申請程序 加速審查解決積案問題

除了專利申請補助外，印度智慧局也實施了一系列簡化申請程序的手段，以達加速審查解決積案的目標，包括：

(1) 專利電子申請

◎ 線上提交專利申請可享10%的費用減免

◎ 專利代理人必須以電子方式提交專利申請

(2) 無紙化電子辦理（專利局所有業務均數位化、網路化）：

◎ 24*7 綜合電子歸檔系統

◎ 所有通訊均透過電子郵件

◎ 簡訊警報設施

◎ 透過視訊會議舉行聽證會

◎ 線上交付專利授權證書

由於上述措施，申請人無需前往專利局進行申請、處理；以及獲得專利授權證書，能充分節省雙方時間。

提升智財權意識

此外，作為慶祝印度獨立 75 週年“Azadi Ka Amrit Mahotsav”慶祝活動的一部分，政府於2021年12 月推出國家智慧財產權意識使命 (National Intellectual Property Awareness Mission, NIPAM)行動，此為在教育 / 研究機構中傳授知識產權意識和基礎培訓的旗艦計劃，各機構均可透過線上入口網站 (https://iprsearch.ipindia.gov.in/events-ipr/OnlineUser/OnlineRegistration.aspx?type=Org) 請求參與 / 組織智慧局的 NIPAM 意識計劃；自成立以來，已有約240萬名參與者接受了智慧財產權基礎培訓。

備註：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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