電玩遊戲產業的創新與未來趨勢

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

近年在全球崛起的電玩產業是創新企業的溫床，大約45%的遊戲開發商是新成立的公司，創新能力驅動了全球電玩產業的競爭和快速成長。根據世界智慧財產權組織（WIPO）報告發現，每年推出的新電玩遊戲中約15%是基於現有的智慧財產權。由於電玩開發是一項高風險的事業，前期需要投入高昂的開發成本，因此智財權的保護對於電玩產業顯得格外重要，強大的智財權保護和執法會提高侵權者的侵權成本，確保電玩遊戲開發商能從研發投資中獲利。

根據調研機構Precedence Research的資料，2023年全球電玩市場規模為2,485億美元，預計2033年將達到約6,649億美元，2024年至2033年複合年成長率 10.32%。其中，亞太地區在2023年佔據超過54.14%的市佔率，規模達到1,345.4億美元，亞太地區不斷成長的人口為遊戲產業提供龐大的消費者基礎，行動遊戲的日益普及將在未來幾年支持亞太電玩市場成長，中國則是其中最大的成長貢獻者。

2023年北美市佔率為22.43%，北美是全球許多最有影響力的遊戲公司所在地，包括微軟、藝電、動視暴雪，都是對於遊戲開發和遊戲機製造舉足輕重的大公司。2023年北美電玩市場規模超過557億美元，預計2033年將達到1,582億美元。

圖1. 2023~2033年全球電玩市場規模（單位：10億美元）；圖片來源：Precedence Research

人工智慧發展帶來的軟、硬體創新體和數位轉型，深刻影響了全球電玩產業的內容創造與新型態的消費模式，而智慧型手機的廣泛使用、網路普及率提高以及線上遊戲的便利性，也大幅促進了電玩遊戲市場成長。

電玩硬體的創新

電玩遊戲的技術受限於硬體的限制與功能，因此硬體創新是電玩遊戲產業的重要推動者，從近年電玩遊戲專利申請的趨勢可發現，電玩硬體技術的創新正在迅速發展，受惠於更快的處理器、更先進的 GPU和XR設備，突破遊戲開發的界限並實現更身臨其境的遊戲體驗，像是觸控螢幕或運動感測器的技術進步、虛擬實境耳機帶來的遊戲新功能，都促使電玩開發人員創造出更多新遊戲。

圖2. 電玩遊戲專利申請趨勢；圖片來源：Patstat、 WIPO

受益於運算技術的進步和平台的開放性，個人電腦成為強大的遊戲平台，PC遊戲市場蓬勃發展，並為開發者和遊戲玩家提供更高的靈活性，包括可升級的硬體、可修改的遊戲內容以及日益數位化的發行模式，而智慧型手機和平板電腦則是開啟了電玩硬體歷史的新篇章，行動遊戲的便利性帶來傳統遊戲平台無法提供的娛樂形式，觸控螢幕介面也發展出更多遊戲類型和風格。2023年，行動遊戲在電玩遊戲市場占據近半數（49%），App和Play商店中的行動遊戲總數超過70萬款。

以任天堂的掌上遊樂器Game Boy和DS、索尼的PlayStation Portable（PSP），以及後來Nintendo Switch為代表的手持遊戲設備，透過結合移動性與專用遊戲硬體的沉浸式體驗，開闢了電玩遊戲的新利基市場。而今行動遊戲與手持遊戲之間的差異已變得模糊，智慧型手機開始能夠提供複雜的遊戲體驗，任天堂的Switch成功整合家用遊戲機和手持遊戲市場的混合模式。

涵蓋虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）和混合實境（MR）的擴展實境（XR）技術，將電玩硬體帶入一個全新境界。VR耳機催生了新型互動體驗，提供傳統螢幕無法達到的沉浸感；AR設備開發的遊戲融合了實體空間和數位空間，將數位資訊疊加到現實世界中，透過互動式數位元素豐富使用者的遊戲環境。MR技術則創造混合現實，將玩家的身體動作和環境無縫整合到遊戲世界中。

XR硬體和內容的開發需要大量的研發投資，像是更身臨其境的互動娛樂需求、不斷增強的感測器和顯示技術，對於新的市場參與者來說進入障礙很高，然而，XR突破性應用的潛力不僅限於遊戲，還可以應用在教育、醫療、社交等不同商業領域。

軟體和遊戲內的AI創新

軟體創新在遊戲引擎和開發工具的創新，降低了電玩遊戲的進入門檻，讓更多的創作者能參與這個產業。人工智慧最初用於控制非玩家角色（NPC）和創建動態的遊戲環境，現在甚至可以創造程式生成內容，每次玩遊戲都能提供獨特的體驗，AI電玩遊戲新創已經獲得數百萬美元投資挹注。人工智慧正在全面改變遊戲開發模式，從程式內容生成到個人化遊戲元素來增強玩家體驗，開發者也利用AI分析了解玩家行為，有助於設計更具吸引力和獲利能力的遊戲。

此外，遊戲引擎是用於打造和開發遊戲的強大軟體框架，可以將圖形、聲音、實體和人工智慧整合到遊戲體驗中，透過逼真的圖形、高效的渲染技術和跨平台相容性，徹底改寫了電玩遊戲產業，不但讓開發人員能夠創建更具沉浸感和視覺效果的遊戲，同時簡化了開發流程。軟體組件創新成為推動電玩遊戲產業向前發展的基礎技術，遊戲開發商透過授權軟體技術來增強遊戲設計，將遊戲引擎應用於建築視覺化、電影製作和VR體驗等領域。

電玩產業的數位轉型

線上遊戲平台（例如Steam、Epic Games Store）徹底改變了電玩遊戲的銷售和發行方式，降低了成本並擴大電玩遊戲市場的覆蓋範圍。疫情封鎖期間遊戲使用者大幅增加，這種激增的需求刺激了線上多人遊戲體驗，以及雲端遊戲服務的開發。電玩產業經歷了數位化推動的創新浪潮，不僅擴大遊戲開發者的範圍，還改變了遊戲共享和消費方式，減少硬體限制的雲端遊戲和串流媒體服務，正在徹底改變電玩產業，進一步帶來新的遊戲體驗和開發類型。

電玩產業的商業模式

電玩遊戲產業從傳統的銷售模式，到適應科技變化和消費者偏好的各種創新策略，經歷了多次商業模式的重大轉變。電玩產業最初是依賴遊戲的直接銷售，數位銷售仍然是許多電玩遊戲的主要收入來源。隨著數位平台的興起，Xbox Game Pass和 PlayStation Now等訂閱模式興起，遊戲商使用資料庫提供定期更新和線上多人遊戲功能，使用者按月訂閱付費。此外，在免費遊戲中吸引玩家進行小額性的購買，在遊戲生命週期中持續創造收入流，也對於電玩遊戲收入產生的重大轉變。

另一方面，廣告亦是電玩產業重要的收入來源（例如極具代表性的手機遊戲Candy Crush Saga）；或是透過將遊戲IP銷售或授權給玩具、服裝等各種產品（例如電玩「寶可夢」系列的特許經營權）；如果是競技性遊戲活動（例如「英雄聯盟」和「Dota」），則可以透過贊助、媒體著作權、電子競技和現場活動的門票銷售產生收入。隨著技術和玩家偏好的發展，預計將出現更多元化的創新商業模式，進一步塑造遊戲產業的未來，並產生重要的收入貢獻。

電玩遊戲中的智財權

由於電玩開發是一項高風險的事業，前期需要高昂的開發成本，在這種背景下，智慧財產權的保護對於電玩產業顯得格外重要，強大的智財權保護和執法會提高侵權者的侵權成本，確保電玩遊戲開發商能從投資中獲利。

專利、商標、著作權和工業設計是電玩產業中最常見的智慧財產權類型，專利保護遊戲內技術機制、遊戲開發技術和軟體，以及遊戲機等遊戲各方面硬體；商標保護與遊戲相關的品牌名稱；著作權保護電玩遊戲的藝術和創意元素，例如圖形、音樂、故事情節、角色和對話，以及遊戲的軟體程式碼；工業外觀設計保護電玩使用者介面和硬體的視覺設計、美學和人體工學方面。根據WIPO統計，與電玩遊戲相關的全球商標申請量增加，且越來越多的電玩相關商標，被申請用於電玩遊戲以外的其他用途。

圖3. 與電玩遊戲相關的全球商標申請量；圖片來源：WIPO Global Brands Database

電玩遊戲產業的未來

在技術創新和不斷發展的商業模式的推動下，後疫情時代的電玩遊戲產業將迎來深刻的變革。越來越多電玩開發商投入VR遊戲研發，隨著蘋果公司生產的混合實境頭戴式電子裝置Apple Vision Pro AR在今年2月正式發售，進一步推動了XR技術的發展，提供玩家更身臨其境的遊戲體驗。未來將有更多人工智慧將應用在電玩產業，創造出更即時的動態遊戲環境。另一方面，雖然Google雲端遊戲服務Stadia已在2023年停止營運，但雲端遊戲仍將繼續朝向減少延遲、更高解析度、更無縫體驗的方向發展。在硬體方面，電玩設備除了更加節能功能也更強大，穿戴式科技預期將開啟遊戲互動的新領域。軟體方面，電玩產業會走向基於訂閱的服務模式，遊戲即服務（Game as a Service，簡稱GaaS）將會越來越受歡迎，整合免費遊戲、訂閱和傳統銷售的混合營運模式將會成為潮流。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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