PCT案可以送彩圖嗎？看看官方申請人指南怎麼說

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黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

PCT案可以送彩圖嗎？PCT案所送彩圖，進入國家階段後，全部專利局都會接受嗎？

圖式是專利申請的重要內容，多數國家及組織都要求申請人提交黑白線圖，但部分國家及組織有相對彈性的作法，接受彩圖、灰階圖、照片圖檔送件，在提交第一件專利申請案之前，務須一一向預定申請國別的專利局、代理人確認當地最新規定細節。當然，如果需要向多國申請專利，PCT是其中一種方便法門，但PCT案可以送彩圖嗎？PCT案所送彩圖，進入國家階段後，全部專利局都會接受嗎？這問題有些複雜，世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱WIPO）彙整的《PCT申請人指南》（The PCT Applicant’s Guide），可提供初步參考資訊。[1]

根據PCT細則11.13(a)規定，專利申請圖式應用耐久、黑色、足夠深而濃、粗細均勻且輪廓分明、沒有彩色的線條和筆劃製成。法條文字既寫明需要是黑色線繪、沒有彩色（without colorings），一般而言，申請人須盡可能以黑白線圖清楚描繪其發明，並可於說明書以文字敘明相關顏色。

但實務上，如晶體結構之類的發明，難以單純藉黑白線圖、文字敘述明確揭露，這種情況下，若申請人提交A4大小、符合邊距等規定的彩圖、照片，按《PCT申請人指南》說明，可能會有受理局（Receiving Office，簡稱RO）原樣接受，並以原圖轉交給國際局（International Bureau，簡稱IB），也可能會有受理局先協助轉檔，或要求申請人提交圖式替換頁（replacement sheet），之後再以轉出圖檔或申請人所提替換頁轉交國際局。[2]

無論如何，PCT案國際公開時，國際局會採用黑白圖，若受理局未協助轉圖，申請人也未以替換頁後補黑白圖式，國際局就會加工轉換為黑白圖（不是灰階圖），並以轉換後的黑白圖製作國際公開本。因此，新案所送彩圖、照片，其發明細節極可能隨之遺失，而發明揭露問題，必然影響PCT案國際階段，以及國家階段指定局/選定局（Designated Office/Elected Office，簡稱DO/EO）的審查結果。[3]

近期包括五大局中的國知局、EPO、JPO、USPTO在內，多個專利局的彩圖送件處理資訊，已經可在WIPO《PCT申請人指南》網頁查到簡單說明，其他專利局的相關資訊，預料也會陸續補上。以下摘錄WIPO所收部分專利局回報說明：

專利局 作PCT案受理局時，接受申請人非正式提交的彩色圖式，並會原圖轉交給國際局[4] 作PCT案指定局/選定局時，依其國內法可接受彩圖[5] AU 澳洲 O O CN 中國 O O -可參《專利審查指南》第一部分第一章4.3、第二章7.3說明 CA 加拿大 O -接受提交彩圖、灰階圖、照片，並會原圖轉傳至IB，供公眾在PATENTSCOPE的“Application Body as Filed”頁籤瀏覽 -但為審查和公開作業之用，所提交的彩圖、灰階圖、照片會轉為黑白圖，如果轉出圖檔不夠清晰，並會被標示為瑕疵 X -但《加拿大專利法細則》第59條第(2)項（Canadian Patent Rules, subsection 59(2)）規定，如果一發明無法透過圖式描繪，僅可透過照片說明，則申請人可以提供照片，照片可包含顏色 EP EPO O -可接受彩圖及照片，並會傳交IB，供公眾在PATENTSCOPE瀏覽 O -但其第三人檔案檢視及公開作業提供的，會是轉檔之後（可能看不出實際細節）的黑白圖 -EPO預定近期實施新的彩圖、照片處理辦法 FI 芬蘭 O O - 2024/01/01起申請新案，可以彩圖作申請案圖式 IN 印度 O - 可接受彩圖、灰階圖、照片作非正式送件內容，並會原圖傳送予IB - 但受理時會寄發Form PCT/RO/106，要求申請人依PCT Rule 11.13(a)提交清楚墨線繪圖 O IT 義大利 O X - 義大利法規（art. 22 MD 33/2010）基本只接受黑白線圖 - 可接受非正式的彩圖/灰階圖。但除晶格（crystal lattice）、光譜（spectrographic trace）圖之類特殊例外，不接受照片或照片複本作申請案圖式 JP 日本 O X - 但接受灰階圖 LU 盧森堡 O O SG 新加坡 X X - 但接受灰階圖 TH 泰國 O X US 美國 O - 但受技術問題所限，USPTO收到彩圖後，一般無法把彩圖傳交給IB，即使可傳交給IB，IB也會因圖檔劣化、無法採用 -目前USPTO已指派專責小組與IB討論解決方法 O - 可接受提交彩圖、照片，但申請人須繳費提交Petition，說明何以必須使用彩圖、照片，且彩圖、照片品質需足以轉出清楚黑白圖，以供印製證書之用

備註：

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