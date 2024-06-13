《東協工業設計實質審查的共通指南》工業設計註冊的保護要件-5：可見性要件

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粗體：葉雪美╱北美智權報 專欄作家

357期已介紹東協工業設計註冊關於「新穎性」的保護要件，接下來將介紹另一個要件：「可見性」。

原則

工業設計為實用產品或物品提供了特定的外觀。 設計應該吸引視覺並由眼睛來評判。因此，對於該設計所針對的使用者來說應該是可見的，並且在產品的正常使用過程中保持可見[1]。

在實施此外觀設計的產品的正常預期使用過程中，不可見或不可感知的外觀設計特徵不能被要求註冊為工業設計。為此，正常使用是指產品或物品的最終適用者的使用，無論是公眾還是專業或專門使用者，例如：醫生、電腦程式設計師或汽車修理工。產品的「正常使用」不包括對包含內部零件和組件的機器、裝置或設備進行維修或提供維護的干預措施。內部零件和部件在正常使用期間是不可見的，因為此類物品的使用者通常不會打開或拆卸它們以將其用於預期目的。

圖18 正常操作期間看不到複合式產品內部的零件和零件[2]；

可見性問題可能主要針對兩種產品而產生，即包含零件的複合式產品，以及在正常操作或使用中呈現兩個或多個位置的產品。

複合式的產品和產品的不同定位

複合式產品是指由許多單獨的零件或零件組成的產品，這些零件或零件組裝在一起形成設備、機器或其他較大的產品。這些零件和零件可以組裝、拆卸和更換，但它們在設備的正常使用或操作期間可能是可見的，也可能是看不見的。例如，電腦或行動電話等電子設備或泵浦或渦輪機等機械設備就是這種情況。這些是由多個相互連接的零件和部件組成的複合式產品。完成品設備的潛在購買者或使用者在其正常操作期間看不到複合式產品內部的零件和零件。 這些部件及其特徵不能要求工業設計保護，並且必須忽略。

圖19 密封圈在熱泵系統的正常使用過程中它們是不可見的

如果外觀設計實施在作為複合式設備的組成部分或部件的物體中，並且該部件或部件在該設備的使用過程中不可見，則對該組成部分或部件的設計註冊是可以提出異議的。設計權應僅涵蓋在操作和使用過程中保持完全或部分可見的產品和物體[3]。如果某個部件在複雜產品正常使用或操作的特定位置、階段或步驟中可見，從而可以感知其基本特徵，應被視為註冊和設計有效性目的的可見特徵（如圖25所示)。 物品、物品的一部分或特徵在開啟和關合時，在使用過程中的常規開啟步驟中變得可見的物品。

如果一個部件在複合式產品的正常使用或操作的特定位置、階段或步驟期間是可見的，從而可以感知其基本特徵就足夠了。 例如，如果正常使用包括打開和關閉物品，則該物品在使用過程中打開步驟中變得可見的部分或特徵，應被視為外觀設計註冊和有效性目的的可見特徵。以下範例是產品正常使用過程中具有不同位置的物品的外觀表示。

圖20 物品開啟或閉合時的外觀特徵[4]

例如，電連接器是一種組件，出於安全原因，其通常合併在外殼中，以防止其與包括該連接器的複合式產品（例如：電器或電動車輛）的使用者發生任何接觸。 如果將此組件插入透明外殼或蓋子中，理論上可以使其可見，這一事實應該被忽略，因為該組件在正常使用時是不可見的。

如果零件（例如密封環或外殼墊圈）的設計特徵在複合式產品（例如循環幫浦）的正常使用過程中不可見，則不得要求保護或保護此類零件的設計作為工業設計。 例如：複合式物件的所有部分不必在所有時間都保持可見。

圖21 循環泵

圖22 零件的設計特徵在複合式產品的正常使用過程中不可見

圖23 零件的設計特徵在複合式產品的正常使用過程中不可見[5]

備註：

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士

國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官

中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76）

中央標準局專利審查委員（80-89）

台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。

《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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