美國推行「近岸外包」策略 墨西哥受惠成全球供應鏈製造重地

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

因應短鏈製造及近岸外包趨勢興起，墨西哥成為全球製造業搶攻美國市場的關鍵布局，在消費性電子、電動車及資通訊產業佔有一席之地的台商，紛紛將設廠目標轉向墨西哥。資誠聯合會計師事務所日前舉辦「墨西哥投資實務研討會」，墨西哥商務暨文化辦事處經貿組組長Francisco Javier Martinez Rodriguez指出，台灣是墨西哥重要的商業夥伴，2023年台灣已成為墨西哥第7大貿易夥伴，雙邊貿易總額超過155億美元。

美墨關係成墨西哥經貿發展重點

墨西哥總統大選甫於2024年6月2日落幕，最終由前首都市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）獲得壓倒性勝利，當選為墨西哥第一位女總統，墨西哥女性在1954年獲得投票權，至今正好滿70年。這位墨西哥新任總統將肩負經貿重任，包括美國–墨西哥–加拿大協定（USMCA）的執行檢視、如何配合美國建立關鍵產業，以及近岸外包產業持續擴大的電力缺口，都將成為薛恩的重大挑戰。

根據薛恩提出的政見，當選後將持續運用美墨加協定協助墨西哥企業發展，並延續現任總統AMLO政策，建設墨西哥東南部（Tehuantepec）工業區，目標是實現3%的經濟成長率。在能源政策方面，薛恩將擴大墨西哥國內煉油廠產能以減少石油進口，並支持對國有電力公司進行改革，給予國家電力委員會在市場中的主導權。此外，薛恩也支持再生能源，並表示將開放私人投資能源領域。薛恩本人為環境科學家出身，未來亦將積極參與國際環境協定。

在處理墨美雙邊關係方面，薛恩主張經濟發展應是管理移民問題的核心，反對任何使墨西哥處於從屬地位的雙邊關係，強調改善墨西哥人的生活品質，以減少移民壓力。在勞工議題方面，薛恩規劃未來執政6年期間，每年調升約11%最低工資、提高勞工退休金額度、在美墨邊境區設立公托，讓勞工安心上班、在墨西哥南部創造安置移民就業的條件[1]。

中美衝突促進外資投入墨西哥

墨西哥首次在2023年超越中國，成為美國主要的進口商品來源國。2023年墨西哥吸引的外國直接投資額為360.58億美元，其中四成來自於美國企業對墨西哥投資[2]，主因是無法預測何時平息的中美對立，而在美國附近設立生產基地的「近岸外包」政策（Nearshoring），逐漸吸引外資企業增加到墨西哥投資。

資誠聯合會計師事務所會計師陳民卿解釋，近岸外包是一種策略，將製造和供應鏈活動重新定位到接近需求來源的國家，不僅能夠利用營運、物流和商業方面的優勢，還能實現地理多樣化以降低風險。近年來，受到疫情影響和美中貿易緊張局勢的推動，近岸外包策略變得越來越重要。

墨西哥靠近美國市場，可以縮短供應鏈，提高交貨速度，減少運輸成本，有助於減少供應鏈中斷風險，加上將製造活動轉移到墨西哥，不僅工資相對較低，同時墨西哥還提供多種稅收優惠和貿易協定，可以降低勞動力和營運成本。此外，墨西哥政府透過製造業、加工廠和出口服務計劃（IMMEX）、庇護服務（Shelter Program）等政策鼓勵外國投資，提供行政便利和稅收減免。

墨西哥經濟部早在30多年前推出IMMEX計劃，旨在促進墨西哥的就業。IMMEX本質上是一種遞延關稅工具，允許公司暫時進口工業過程中使用的中間產品，以製作、改造或修理出口商品，免繳一般進口稅（IGI）和加值稅（IVA），是墨西哥製造業出口的關鍵驅動力。陳民卿指出，公司要獲得IMMEX計劃的資格，必須出口至少50萬美元或10%的產品，並且必須提交有關製造過程或服務操作的詳細資訊。

墨西哥設廠前的重要考量事項

雖然墨西哥的位置、效率和成本節約具備吸引力，但陳民卿仍提醒台商，前往墨西哥設廠前仍需審慎評估幾項重點：

1. 法律和稅務的複雜性：IMMEX計劃須考慮墨西哥各主管機關的法律規定、實務操作及稅務規範，例如近期墨西哥稅改對利潤率要求的規範，同時亦須考慮投資架構及交易模式構成的整體稅負影響。

2. 對庫存的嚴密控制要求：IMMEX主管機關對確切庫存量以及確切的存儲時間的要求，擁有合適的存貨管理系統至關重要。

3. 對於某些行業的支持有限：電子和汽車行業在墨西哥已經很成熟，具有熟練勞動力和零部件供應鏈，醫療器材產業採用保稅加工出口工廠（Maquiladora）正蓬勃發展，但其他行業需特別考量當地環境及供應鏈狀況，初期可能仍須仰賴亞洲供應鏈，墨西哥設廠的優勢須審慎評估。

4. 勞工問題：在墨西哥設廠除了工資外，還要考慮其他縮小了工資差距的隱性成本（例如社會保障、住房、利潤分成10%等），在開始設廠之前，必須清楚地了解總成本和可用的勞動力。

5. 物流等基礎設：隨著越來越多的公司將生產轉移到墨西哥，設廠選址務必考量物流及基礎設施。工業區與當地第三方物流公司可以提供適切的幫助。

6. 原產地問題：近岸外包無法確保原產地問題，例如生產轉移到墨西哥後才發現組件仍然來自中國大陸，仍有可能不符合USMCA適用的原產地要求。

USMCA將在2026年進行續約審查

值得注意的是，從2020年開始實施的USMCA，共有16年效力，至少會執行至2036年。不過根據USMCA審查條款，要求每6年進行一次續約考量，因此在2026年7月1日，美墨加三國將以書面確認是否繼續該協定。而在每6年的審查中，可將USMCA再延長16年。由於2024年底美國將進行總統大選，亦有可能增加USMCA協定的不確定性。由於落日條款讓USMCA存在變數，可能會影響企業在加拿大和墨西哥兩國的投資意願。

資料來源：

2024/6/4，資誠聯合會計師事務所《墨西哥投資實務研討會》，陳民卿簡報。

備註：

1. 2024/6/1，經濟部國際貿易署：墨西哥總統大選主要候選人相關經貿政見及支持度。

2. 2024/3/13，日經中文網：中美失和讓外國對墨西哥投資3連增。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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