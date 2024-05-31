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現在是入手電動車的好時機嗎？答案是肯定的

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

全民試車手廖怡塵早在2013年的時候，已開始在籌備汽車的節目，最初的嘗試是新車試駕及剖析新車的議題，迄今已有10年之久，其Youtube頻道《全民瘋車Bar》也有超過50萬訂閱數。除了傳統汽油車外，廖怡塵本身也是一位電動車的車主，也試駕過不少型號的電動車，包括歐系、美系、日系、以及國產納智捷、對岸的小米、比亞迪……等等。因其豐富多采的經歷，受邀於TAIPEI AMPA 2024的【達人講堂】中以《電動車新趨勢：亮點技術與未來發展》為題，分享他對電動車的心得及未來發展的看法，供還在猶豫是不是要入手電動車的你參考。

要探討電動車，先要了解電動車是怎樣的一種存在。廖怡塵以電動車才有的獨占功能說起，列出了一般民眾普遍喜歡電動車的3個原因，包括零碳排、超靜音及高效能。

電動車3大獨占功能

(1) 電動車是真環保？

針對第一點零排放，一般人都認為開電動車非常環保，不會產生任何的廢氣排放，是真正環保的出行方式；在環保愛地球的前提下，才會選擇開電動車。然而，這觀念是對的嗎？廖怡塵指出，這不一定是對的，也有可能是錯的：「要怎麼樣比較環保呢？其實要看一台電動車從零到有，從生成到生命結束，到回收之後，再去計算它的碳排放量以及回收的成本，才會知道在轉換成電動車後，是不是真的比較環保。」

雖然道理很簡單，但是在真正計算的時候，卻非常複雜。除了生產及回收的過程及手段外，還要看電動車使用者所使用的能源是怎樣產生的。例如是燒煤產生電的話，在環保一項就要打上大大的問號。因為在燒煤產生電的同時，會有很多的碳排放量。假設是使用核能的話，情況便不太一樣。廖怡塵指出，在使用核能發電時，基本上碳排放量非常非常低，可以說是沒有什麼碳排放的；因此，核電在歐洲被列為綠能。不過，牽涉到核能的議題，除了環保，還有其他像是安全的問題衍生，並不在此次討論範圍。

廖怡塵重申，要探討電動車是否環保，要視乎使用者所在地區所使用的能源來決定。他指出曾有大學的教授分析過各國的能源配置比例，再去計算電動車使用起來是不是環保，台灣目前的能源以燒煤及核能為主，計算起來目前使用電動車算是環保的。　

(2) 有人喜歡靜音，有些人卻不

第二個大家會喜歡電動車的普遍原因是超級靜音，很多人喜歡上電動車是因為開過一次之後就回不去了。主要是因為電動車開起來很安靜，甚至有人說開起來像在坐捷運一樣。廖怡塵表示，這是因為在行駛的過程當中，只有馬達驅動的關係，沒有變速箱，也沒有換擋的感覺，所以整體過程非常平順。此外，傳統的汽油車大概有3萬多個零件，但現在的電動車大概只剩下1萬多個零件。廖怡塵指出，「當一台車有3萬多個零件，而這3萬多個不同的零件來自多個供應商，要將3萬多個零件設計、組合，讓它們非常和諧平順運作是非常困難的；但現在進入電動車時代後，便完全不一樣了。在只有1萬多個零件的情況下，要控制這些零件的運作相對的簡單許多。而且，電動車因為沒有變速箱與引擎之間的互動合作，去掉了很多傳動的媒介，所以運作起來它會像魔毯一樣；因此很多人說開過電動車之後就再也回不去了。」

不過，不是每個人都鍾情於電動車的靜音的。廖怡塵表示，對像他一樣很喜歡汽車的人來說，電動車可以說是一場災難。他說，「比如說BMW的性能車款，開起來的時候有它的聲浪，還有它機械的回饋，這些都是愛車人士喜歡的。」但對一般大眾來說，的確有很多人喜歡的是靜音，感覺非常舒服。

(3) 高效能無庸置疑

高效能是第三個大眾會喜歡電動車的普遍原因。電動車的效能的確非常高，因為它是用電動馬達來驅動的。廖怡塵提出一個概念：大家在買車的時候，都會比較車子的性能，如果一台車有200匹的馬力，在傳統汽油車來講，沒有到非常大，但也不小；然而，當在選擇電動車的時候，同樣都是200匹馬力，但這和汽油車的200匹馬力開起來是完全不一樣的感受。

因為汽油車是用汽油驅動的，要使用汽油驅動引擎達最大的轉速，才會有一個最大扭力；自然進氣引擎大概要到4,400轉的時候，才會有最大扭力，而渦輪進氣引擎也大概要1,700轉至1,800轉，就會有很大的扭力。然而，電動馬達則是油門一踩，馬上可以提供最大扭力，扭力的輸出非常及時。所以即便電動車很重，普遍都超過兩噸以上，但使用者在開起來的時候卻感覺很敏捷，尤其是在超車的時候。

電動車的專屬優勢

選擇電動車與否，與一般購物消費行為是相仿的，最講究的是性價比。以下就從性能及價格的不同面向，探討現在是不是入手電動車的好時機。

(1) 投資回收期短

在談到電動車的專屬優勢時，廖怡塵第一個提到的是投資回收期短，他說這一點在以前根本就是天方夜談。因為即使是同級別的電動車和汽油車，價格是完全不一樣的，通常電動車都會比汽油車更高一級。假設同樣級別都有出電動車，那就會比同級別的汽油車大概貴20萬左右，那要靠什麼省回來多花的20萬呢？一般人想到的是充電會比燃油便宜，再來就是免維修、免保養。沒錯，電動車除了刹車要保養及輪胎要定時更換外，沒有什麼是特別需要保養的，與燃油車最強調的五油三水是完全不一樣的。

所以一般使用者最期望的是可以透過充電、透過免保養等手段，把錢省回來；然而，要省下20萬是一段非常漫長的過程。那為什麼現在會提出投資回收期短這個優勢？廖怡塵指出，主要是因為在2024年4月，台灣的電動車的價格漸漸開始下降，而這也是全球的趨勢。像納智捷的N7，是RAV4 CRV等級大小的電動車，5月時的入門價是109.9萬，在過去是不可能發生的事，所以才說投資的回收期短。另外，排定在6月13日上市的MG4純電動休旅車，預估售價也是百萬台幣有找，可以說電動車已進入平價時代。

如果對平價品牌沒有興趣的話，也可以看一下BMW。BMW去年底推出來的新車X2，分別有燃油車及電動車車款；其入門的燃油車只要加12萬，便可以升級電動車。[1]廖怡塵認為，BMW在台灣的策略是要強推其電動車，即使犧牲利潤，也希望可以多一點人入手BMW的電動車，以搶攻豪華品牌電動車的市場。作為豪華品牌的汽車，以BMW電動車的價格來說，CP值是頗高的；至於能不能把升級的12萬價差省回來，則要視乎每個人的使用習慣而定。

如將充電價格與汽油價格作一比對，廖怡塵保守估計1度電大概可以跑5公里，如果家裡有充電樁的話，充1度電大概是3塊錢左右，所以如果跑10公里充電就是要10塊錢；如果換成是燃油車，大概是1公升汽油可以跑10公里，平均約30塊1公升；兩者大概是5倍的價差。若以這種方式比較，很明顯是行駛里程數越多便越有可能把投資回收。

(2) 充電很方便

充電很方便這件事情也是以前做不到的。幾年前充電樁還沒有那麼多，但隨著許多的原廠開始販賣電動車，這些原廠也開始構建充電網，或是跟協力廠商合作進行，因此現在台灣已越來越多充電樁，而支援的APP也是越來越多，現在電動車充電是相對方便的。此外，以往在社區中是不太允許裝充電樁的，但現在情況已大幅改善；甚至有社區不僅允許住戶自己裝充電樁，也考慮是不是社區自己拉電網，讓大家可以一起省錢。

(3) 更舒適更安全

第3個要提到的電動車專屬優勢就是更舒適更安全。就舒適部分，如前所述，好像魔毯、捷運一般，既安靜又沒有震動。而在安全部分，由於電動化的原故，所以車上會裝設更多不同的電子系統，讓使用者安全更有保障。

廖怡塵進一步解說，他先舉了特斯拉哨兵模式的例子。哨兵模式的運作是當駕駛停車離開之後，就好像有人站哨一樣，特斯拉利用車上的鏡頭，時時刻刻捕捉周遭的狀況，如果有任何風吹草動，便會用APP傳訊息給車主，告訴周遭可能有人鬼鬼祟祟的；甚至可以設定在有人靠近之後就按喇叭或是閃燈，以警告入侵者現在被監控。這些操作都是靠大電池、大量的電力才能做到的，因此燃油車絕對沒有辦法實現。

此外，在安全的部分與自動駕駛技術的發展是息息相關的。廖怡塵指出自動駕駛的發展歷程可以分為6個等級，從等級0開始，到level one至level five。「等級0代表這輛車什麼都沒有，連ABS都沒有，最早期賓士發明的全世界第一輛汽車就是level 0，什麼操控全部都是靠自己；到有了ABS就到了 level one。現在我們普遍的出廠新車都達到了level 2，那Level 2的定義是什麼呢？Level 2就是系統可以控制你的油門，還可以加速、可以刹車、可以控制你的方向盤，當你在精神不濟的時候，它還可以協助你維持在車道的正中央，讓你不會靠到旁邊的車子或是撞到旁邊的牆壁；這是目前現在進行式。」

到了level 3就是在某些特定條件之下，系統可以自己去完成自動駕駛任務，接下是level 4就是自動駕駛程度提升，到了level five就是到達了真正的全自動駕駛，如同無人計程車一樣，用APP叫車之後，一坐上去就會自動開走，到達設定的目的地，這就是特斯拉正在努力經營要達到的目標。

當然自動駕駛不代表就比人類駕駛安全，這邊要表達的是，人是血肉之軀，身體會有各種狀況，如疲勞或不適，如有智能型系統輔助駕駛，安全度一定會提升。如電動車廠引進的生物辨識系統，可追蹤駕駛人的眼球動態，偵測有沒有打瞌睡，適時提醒駕駛要休息。

備註：

(1) 於2023年10月時，BMW X2輕油電車款售價225萬，iX2電動車款售價237萬，僅相差12萬元。

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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