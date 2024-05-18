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舞蹈動作是否受著作權保護？It's Complicated — 談美國Hanagami v Epic Games判決

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

許慈真／北美智權報　專欄作家

Epic Games, Inc.在廣受歡迎的線上遊戲《要塞英雄》（Fortnite）中推出「emote」動態商品，玩家的虛擬化身（avatar）可在慶祝勝利或虛擬音樂祭期間套用表演，例如，玩家可化身為蝙蝠俠來趟火影跑（商品名「Full Tilt」）。然而，emote商品多次遭到質疑抄襲自知名舞蹈動作，包括2 Milly、Alfonso Ribeiro、backpack kid、JaQuel Knight等人都曾指控Epic Games侵權。

本案[1]上訴人Kyle Hanagami亦是指控者之一。Hanagami聲稱Epic Games商店於2020年8月釋出的emote商品「It's Complicated」（價格約5美元，後稱系爭商品），係抄襲自其Youtube影片「CHARLIE PUTH - How Long | Kyle Hanagami Choreography」[2]的編舞（於2021年2月完成著作權註冊，後稱註冊作品）。系爭商品並未使用Hanagami編舞搭配的歌曲「How Long」，另選用無歌詞之原創樂曲。

根據Hanagami委任律師提供之影片[3]，在系爭商品[4]的16拍動作中，前4拍動作近似於註冊作品中搭配副歌（chorus）的8個肢體動作。地方法院將該步法（steps）界定為「長度2秒的8個肢體動作組合，搭配4拍音樂，在整個註冊作品中重複10次」（後稱系爭編舞）。

初審敗訴：個別姿勢不受保護

地方法院認為，系爭編舞是由多個單獨姿勢（poses）所組成，著作權法並未保護個別姿勢；再者，整個系爭編舞亦無法成為獨立著作（discrete work），其只是註冊作品長達5分鐘舞蹈動作（dance routine）中的簡短片段（“short” routine）而已，同樣不受著作權保護。

至於註冊作品，則是由5組不同舞者表演96拍長度的編舞（總共480拍），與系爭商品兩相對照，除系爭編舞外（因不受保護而無實質近似（substantial similarity）問題），實分屬不同類型表演者在不同環境下表演的不同舞姿，並無實質近似之處。

上訴審撤銷並發回更審

● 受保護元素之分析方法有誤

聯邦第九巡迴上訴法院指出，透過「外部測試」（extrinsic test）[5]評估實質近似性時，必須區辨出受保護及不受保護元素，並檢視兩造著作之受保護元素是否實質上近似（稱為「篩選」（filtering）方法）。倘若難以區辨是否受保護，則可藉助「選擇與安排」（selection and arrangement）方法[6]，判斷兩造著作之元素選擇與安排是否高度相似 — 例如，觀察者若是未刻意尋找，便無法察覺差異點 — 此時，元素只是建構編作品的磚石，猶如文字創作的字詞及短語、或樂曲的個別音符，縱不受保護亦無妨。真正受保護的是，編舞家對元素的選擇與安排。

儘管區辨編舞中的各項元素並非易事，但上訴法院仍認為，地方法院不應將系爭編舞簡化成「多個靜態姿勢之組合」，而忽略了其他表達性元素（expressive elements），例如肢體位置、肢體形態、肢體動作、轉承（transitions）、空間運用、時點、停頓、能量（energy）、輪跳（canon）、主題（motif）、對比、重複等。姿勢並非舞蹈著作唯一相關的元素，姿勢元素本身的動態性，亦無法涵蓋整體編舞的創意性表達（creative expression）。法院應區辨並加以比對的是，藝術元素形成連貫性模式（coherent pattern）、綜合體（synthesis）或設計的特定方式，亦即受保護之選擇與安排。

上訴法院亦認同，無論是四肢、手與手指、頭與肩膀等部位的律動以及節奏，Hanagami在編舞元素的選擇與安排上確實頗具創意。

● 系爭編舞不只是註冊作品之簡短片段

(1) 實質近似與否在量之判斷上並無明確界線

涉訟著作是否近似於原告著作中之重要部分，必須按個案情形就「質」與「量」判斷而定。縱使近似的比例不大，但在整體著作中占極大重要性，亦可能構成侵權；例如Skidmore v. Zeppelin一案[7]，涉訟的僅是齊柏林飛船（Led Zeppelin）名曲「Stairway to Heaven」開場的吉他獨奏，是否近似於原告樂曲「Taurus」的8小節段落而已。

當然，若是近似的份量過於微少，確實也難以構成侵權。以音樂著作為例，目前尚未出現三音符組合（three-note selection）或四音符序列（a four-note sequence）遭認定近似之情形。在本案，Epic Games並未爭執涉及抄襲之著作部分屬於微不足道（de minimis）。

儘管上訴法院係以初審駁回理由（指Epic僅侵害註冊作品之相對微少部分）有誤而撤銷判決，並未就「系爭編舞是否極具重要性」作出裁決，而是發回交由陪審團判斷，但亦表示Hanagami主張不無道理，亦即註冊作品中多次重複表演的系爭編舞，係對應於歌曲的副歌及與歌名（即「How Long」）相同的歌詞（即「How long has this been goin' on?」），為註冊作品中最容易辨認且最獨特的部分，重要性相當於歌曲的副歌。

(2) 系爭編舞不只是一組簡單舞蹈動作

上訴法院認為，系爭編舞並非簡單的舞蹈動作，不僅是在線性或空間上具輕微變化的幾個動作，而是一系列複雜、快節奏且涉及全身律動的模式與動作，唯有訓練有素的舞者才能夠完美表演 — 簡言之，簡短不代表簡單（Short does not always equate to simple）。

即使除去註冊作品的其他編排，單是系爭編舞本身，即已符合《美國著作權局施行細則》（Compendium of U.S. Copyright Office Practices）所定義之舞蹈著作。至於系爭編舞能否再向著作權局申請註冊，與Epic Games之非法挪用（unlawful appropriation）爭議無關，換言之，即使著作權局拒絕系爭編舞單獨註冊，亦不影響Hanagami的權利主張。

最後，值得注意的是，上訴法院拒絕就「本案或編舞作品屬於保護範圍寬或窄之著作類型」表示意見。

結語

根據前述比對影片，系爭商品的確為「系爭編舞」（以0.5倍速播放幾乎與系爭商品頭4拍相同）加上「未與註冊作品近似之其他動作」，但不同於系爭編舞與歌曲節拍有所搭配，系爭商品的整套動作明顯與所選用樂曲無對應關係。再加上系爭編舞段落的高識別度與重要性，不難看出Hanagami在本案獲勝機率頗高。

然而，由於兩造已於2024年2月12日達成和解，無法得知發回後地方法院如何認定系爭編舞的價值及侵權問題，只能留待未來類似案件進一步釐清。

備註：

  1. Hanagami v. Epic Games, Inc., 85 F.4th 931 (9th Cir. Nov. 1, 2023).

  2. https://youtu.be/iW2yUrXXRTI?si=Ug3T4H00XKHSVSCx

  3. https://youtu.be/vXYDr9o_FJY?si=QTsTglVslIebLaXX

  4. 可參照：https://youtu.be/ye8BYIzPxgQ?si=l7-c3yInx27M2oxW

  5. 另一是「內部測試」（intrinsic test），意指在無專家協助之情況下，從一般合理觀察者（ordinary reasonable observer）角度檢視表達形式之近似性。在本案僅涉及外部測試之適用問題。

  6. 這兩者只是評估方法不同，而非不同測試：篩選方法針對的是「受保護元素」，選擇與安排方法則是觀察「受保護表達」整體是否被抄襲。

  7. Michael Skidmore v. Led Zeppelin, 952 F.3d 1051 (9th Cir. 2020) (en banc).

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：許慈真
學歷：輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程

輔仁大學法律學系博士

輔仁大學財經法律學系碩士

輔仁大學法律學系學士

專長：智慧財產權、法律翻譯

【詳細內容請見《北美智權報》356期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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