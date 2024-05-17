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AI虛擬人未來發展的三大趨勢

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

AI虛擬人（Virtual Human）是一種基於先進AI技術創造出的人工智慧角色，可以像人類一樣進行交談、回應和交流，並達成特定的工作任務。隨著元宇宙技術的出現和發展、各大工作領域中對於人工智慧需求的不斷增加，預期AI虛擬人市場將在未來幾年持續攀升，娛樂、廣告、零售、遊戲等不同產業都可以看到越來越多的AI虛擬人應用，並創造出全新的市場商機。

虛擬人是隨著延展實境（Extended Reality，XR）、機器學習（Machine Learning，ML）、生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence，Gen AI）等沉浸式科技發展下催生的數位內容。AI虛擬人可分為兩大類，第一種是由使用者人為操作的「虛擬替身」（Avatar），用於代替使用者於虛擬世界或內容中活動；另一類則為由程式控制的「自主虛擬人」（Autonomous Virtual Humans），用於模擬人類行為，應用於娛樂、零售、教育等垂直領域當中，達到行銷宣傳、教學培訓等效果。

AI虛擬人多領域持續滲透

隨著擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）和機器學習對元宇宙中的虛擬空間的需求不斷成長，加上電子商務和數位零售的蓬勃發展，教育、零售、醫療保健、汽車、IT 和電信、遊戲和娛樂行業中使用AI與消費者互動式連接的增加，預期AI虛擬人市場將不斷成長。根據Research & Markets統計[1]，2021 年虛擬人類市場價值為113億美元，預計到2031年將達到4403億美元，2022年至2031 年複合年成長率為44.7%。AI虛擬人市場主要參與者包括中國阿里巴巴、美國Meta和Microsoft、以色列Datagen等大公司，都在不斷投資相關技術，元宇宙技術的出現和利用、虛擬人的普及和需求的增加，都是推動AI虛擬人市場成長的主要因素。

圖一、2021~2031年AI虛擬人市場預測；圖片來源：Research & Markets
圖一、2021~2031年AI虛擬人市場預測；圖片來源：Research & Markets

另一方面，AI虛擬人相關產業也在中國迅速成長中，2022年市場規模達到人民幣120.8億元，同時帶動周邊市場規模達到人民幣1866.1億元，預計到2025年AI虛擬人在中國的核心市場產值將達到人民幣480.6億元，反映出AI虛擬人技術和應用的快速發展[2]。

關注AI虛擬人發展，資策會MIC觀察，AI虛擬人是新興科技從工具拓展至落地應用服務的關鍵產物，目前AI生成內容已開發出近似於人類的解決方案，可模擬人類思考、表達，在外型、動作表現也達到擬真效果，甚至能代理人類完成特定任務。資策會MIC產業分析師洪齊亞分析，從新聞與廣告、虛擬偶像等媒體領域，或手語翻譯、問診助理等健康應用，都可觀察到AI虛擬人在持續滲透，且大廠與新創相繼在金融、零售、遊戲等領域布局，主要運用於緩解服務人力壓力，解決勞動力不足的困境。

AI虛擬人朝更多元形式演進

分析AI虛擬人未來發展，資策會MIC提出三大趨勢。首先是主動理解顧客的溝通模式將日趨普及，AI虛擬人能模擬人類思考與表達，創造出專屬服務感，搭配表情、聲音、動作等感官刺激來影響顧客決策，創建個性化服務。

洪齊亞指出，AI虛擬人以更多元的形式創造收益，除了單向傳播，還增加了雙向的互動，融合多模態大型語言模型(LLM)與多感官回饋，能滿足廣告、娛樂、新聞、指引所需的長時間、近距離、多語言互動，才能觸及更廣泛媒體受眾，進而以收視率、導購率、觸及率等多元形式創造收益。洪齊亞舉例，伊藤園株式會社的兒茶素綠茶推出AI虛擬人廣告，呈現「30年後的自己給現在的自己遞茶」的意象，呼應品牌廣告「改變未來就在現在」，以更容易理解的方式傳達產品的吸引力，成功引發社群熱議。

雙向互動方面，由AI虛擬人打造的偶像角色，讓粉絲能與偶像以多種語言對話；或是擔任虛擬接待員，英國高爾夫球公開賽以運動員Charlotte Lottie Dod為形象打造的虛擬人，除了提供有關賽事、球員的資訊，還能引導訪客參觀球場。

此外，若結合知識庫訓練模型，能將內容增廣加深，提升企業內學習與發展培訓，並針對學習進度增添個人化互動，提供更高的服務質與量，實務上已經有AI培訓業師、以虛擬人影片搭配即時互動對話的AI教師，提供客製化的互動教學內容。

第二，AI虛擬人已廣泛運用於單向傳播的影像製作，並以即時、個別化的方式與顧客互動，滿足各領域需求，現正從單向影像傳播朝雙向互動體驗演進，未來有機會融合AI與3D、XR，創造更具沉浸感、零距離的體驗。

第三，資策會觀察過去一年廠商在各大展會展示的解決方案，發現AI虛擬人持續滲透至行動裝置、XR、車載娛樂、元宇宙等情境，並突破手持、穿戴等硬體裝置限制，將虛擬服務帶入新應用場域或空間。

AI虛擬人解決方案

AI新聞主播也是虛擬人常見的一種應用型態，從新聞挑選、內容編輯皆由AI選定，並由AI虛擬人擔任主播講解新聞內容，配上真實與AI生成影像，有助於將內容廣泛傳播，也推播更具個人化的主題。專攻影像技術的光禾感知科技以AIGC技術與民視共同合作，結合微軟 Azure AI 語音服務，在2023年6月推出播報國際氣象的AI虛擬主播「敏熙」，這個由AI生成的首位虛擬電視新聞主播，是結合圖像、語音等資料建立的虛擬主播模型，透過模型訓練生成擬真的虛擬主播[3]。

圖二、民視推出全台首位 AI 虛擬主播「敏熙」；圖片來源：微軟
圖二、民視推出全台首位 AI 虛擬主播「敏熙」；圖片來源：微軟

光禾感知科技透過先進的AIGC生成技術，產生如同真人般的虛擬主播影像，結合微軟先進的語音生成功能，自動產生AI主播的播報畫面，並借助深度學習功能，讓虛擬主播具有學習能力，隨著播報次數增加，說話口氣、語調或停頓都會更加自然，與真人愈發相近，讓AI虛擬主播精準播報。虛擬主播運用多種AI技術，使其能擁有多樣化的動作、擬真的語態，AI虛擬主播現已應用在為客戶提供娛樂、服務、販售和資訊傳遞。

圖三、AI虛擬人解決方案；圖片來源：光禾感知科技
圖三、AI虛擬人解決方案；圖片來源：光禾感知科技

除了替民視打造AI虛擬主播，光禾感知科技也攜手TVBS推出「AI明星虛擬人」，進一步將數位科技應用在娛樂內容產業，透過AI即時演算，以Q版外貌呈現TVBS旗下七位明星藝人，利用每位藝人的個性與特色打造出獨特的AI虛擬人分身，擴大藝人與粉絲互動與情感連結，並在互動過程中將逐漸掌握使用者聊天內容、興趣偏好及個性，逐漸成為專屬使用者的個人化AI藝人，帶來嶄新的娛樂互動模式。

圖四、TVBS推出七位「AI明星虛擬人」；圖片來源：TVBS
圖四、TVBS推出七位「AI明星虛擬人」；圖片來源：TVBS

現階段AI生成技術已到位，AI虛擬人已從最常見的廣告代言等媒體領域，持續往教育領域、心理陪伴等健康領域滲透，亦在金融、零售、遊戲、交通等應用布局，觀察AI虛擬人所能創造的效益，不僅能優化任務執行專業性，也能提升服務價值並創造新商機。

資料來源：2024/4/17，《37th MIC FORUM Spring智賦》－AI領域應用商機，洪齊亞簡報。

備註：

參考資料：Virtual Humans Market by Type, Industry Vertical: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031.

參考資料：2024/1/19「2024年中國虛擬數位人研究報告」。

參考資料：2023/10/16，微軟：「微軟攜手光禾感知為民視打造全台首位 AI 新聞主播」。

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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