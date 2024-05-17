台灣新創世界盃創業競賽首度結合亞洲生技大會 冠軍將赴美爭取100萬美元獎金

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

今年「台灣新創世界盃創業競賽」活動（TSWC）首度和亞洲生技大會結合，在工研院、台北創新實驗室共同合作下，將在7月26日進行台灣生醫領域團隊的總決賽，獲得冠軍的新創企業將能赴美參加全球的「新創世界杯創業競賽」，爭奪高達100萬美元的總獎金。

Startup World Cup（SWC）為全球規模最大的創業大賽，集結超過70個以上的區域、500位演講者、2,500投資者共同參與，總冠軍將在美國將獲得100萬美元投資款；主辦SWC的Pegasus Tech Ventures本身即為美國矽谷前三大創投。目前台灣正在募集參賽者，徵召欲獲得美國矽谷國際資源、躍上國際舞台、提高國際能見度的新創企業團隊，在台灣決賽中獲得冠軍的隊伍，將能額外獲得新台幣30萬元獎金前進美國舊金山參與全球決賽。TSWC向新創企業喊話，將協助台灣新創團隊進入跨國新創生態圈，透過加速新創、資源串接，在國際平台上進行跨界合作。

2024 TSWC Final Pitch最終戰已訂於7月26日於亞洲生技大會（Bio Asia Taiwan）舉行，從即日起到5月31日接受報名，參賽團隊不限成立時間、團隊規模，除了可獲得專業英文簡報訓練、一對一導師重點訓練，也能和投資者建立連結、得到業界行家的專業意見，加速新創企業與國際化接軌。台灣區收齊報名資料後，將由美國SWC評審遴選出10~15個決賽隊伍參與決賽。

BIO Asia-Taiwan 2024主題聚焦「從亞洲綜觀全球生技商機」，結合2024台灣新創世界杯、三大論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等結合六大活動，往年有來自19個國家、共800家廠商參展，今年規模將更甚以往，並將邀請Pegasus Tech Ventures創辦人、Startup World Cup主席Anis Uzzaman來台分享國際創投對於生技產業未來前景的看法。

台灣工研新創協會總會長高繼祖指出，目前生技、量子運算、太空科技等所有領域的技術都在大量噴發中，意味著台灣新創擁有高度的機會，可惜台灣創投面臨大幅度的衰退，相對來說，美國占全世界創投50%比例，掌握豐富的創投資源，是台灣工研新創協會推廣台灣新創團隊前往美國的重要原因。

三年前台灣工研新創協會第一次與TSWC主辦新創決選活動，上一屆前三名裡面有兩家都是生技公司，代表台灣前往美國參賽的矽基分子電測科技，本身就是半導體生醫晶片開發商。高繼祖強調，生技產業絕對是未來20年台灣的護國群山之一，台灣工研新創協會希望將新創企業帶到世界上資源最多、生技的機會最多的美國。

此外，台灣工研新創協會與台灣新東向全球產學研聯盟協進會（Teala）組成的「2024 Select LA*TINVA」，將推薦台灣新創參加今年6月舉辦的洛杉磯投資高峰會（Select LA Investment Summit），協助新創團隊落地、對接美國資源與市場。

高繼祖認為，台灣生醫產業很機會在美國IPO，「2024 Select LA*TINVA」透過一些課程計畫，協助台灣新創融入到美國生技的Ecosystem，洛杉磯不僅台灣的僑民最多，又是美國西岸重要的生技據點，許多醫材公司需要製造的資源，而洛杉磯又臨近墨西哥，方便與各種製造資源相互聚合。新創公司在台灣和在北美的估值差距可以到10倍，台灣可以學習以色列新創，大量在美國落地，往北美進軍找尋國際的策略夥伴，透過美國在地加速器的加持，幫助台灣新創達到最關鍵的一哩路。

生技產業在洛杉磯的機會

由於技術進步和高齡人口的增加，醫療保健行業正在經歷快速成長，並成為獲得最多投資挹注的行業之一。2022年洛杉磯獲得了美國國家衛生研究院（NIH）17億美元的研究資金，超過波士頓、聖地亞哥和矽谷位居全美國之首，凸顯了洛杉磯在醫學研究和創新方面的強大投資。洛杉磯具備活躍的生命科學生態系統，包括有影響力的投資人、研究人員，除了來自UCLA、USC、UCI、CalTech、Cal State LA 等知名機構的合作夥伴，更串聯起教學醫院、非營利組織、及其他成熟的孵化器（incubators）和加速器（accelerators）。

深耕美國新創市場的台灣新東向全球產學研聯盟協進會施旻宜博士，目前擔任16家新創企業和小型企業的天使投資和顧問，以及3個洛杉磯加速器的技術及商業顧問。施旻宜指出，洛杉磯打造出一個完整的創生態系統，擁有涵蓋法律、財務、資本、投資、市場行銷、政府獎勵等多方面的健全創業環境，也是台僑文化和地方人才的最大聚集地，尤其適合醫療保健產業進行創新和創業。

在「2024 Select LA*TINVA」活動中，將舉辦台灣業主和專家的面對面交流，内容涵蓋法律（業務、移民、研發獎勵等）、財務、資本投資（天使投資、風險投資、私募股權等）市場行銷、銷售和政府獎勵政策，並針對想要進軍美國市場的台灣企業，提供客製化量身定做的計畫。

資料來源：2024/4/19，台灣工研新創協會、生技中心南港生技育成中心、台企銀管顧、環球生技聯合主辦「環球生醫新創CEO同學會」。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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