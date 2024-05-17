快訊

攻占主席台被推下！沈伯洋「頭部重摔倒地」躺擔架 救護車緊急送醫

台中傳溺水意外！19歲高三生河堤嬉戲落水 無呼吸心跳急救中

《專利法公布施行80週年》點滴篇：承先啟後、繼往開來 為打造優良營商環境努力

聯合新聞網／ 北美智權報

撰文：李淑蓮╱北美智權報　編輯部　　攝影：唐銘偉╱北美智權　傳媒設計組

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2024年4月26日，既是世界智慧財產權日，同時也是專利法公布施行80週年；經濟部智慧財產局 (TIPO) 於4月26日舉辦了大師專題演講，並同步舉辦時光迴廊特展，在慶祝世界智慧財產權日的同時，也回顧了我國專利法公布施行80週年的點點滴滴。從1950年第一件公開公告號000001專利迄今，我國已公開公告超過270萬件專利。一步一腳印，每一步都算數，不管是一小步或是一大步，甚至是一些冤枉路，都推動著台灣專利產業的發展。智慧局局長廖承威表示，專利法公布施行80週年是一個歷史的里程碑，未來的5年、10年、20年……又是一個一個的里程碑；繼往開來，承先啟後，希望能不斷延伸連結，完整建立我國的專利發展歷程。

是次活動特別邀請了前司法院大法官蔡明誠、最高行政法院庭長陳國成，以及工研院副總暨法務長王鵬瑜，就我國專利法制的演變與展望、我國專利訴訟制度的演變、專利法制與實務對產業的影響等3個主題，進行專題演講及特刊撰文。

為增進社會大眾對專利制度之了解，智慧局以「專利法公布80週年」為題發行特刊，分別深入淺出介紹了專利法制、審查實務、專利訴訟及產業專利策略運用。除特別邀請了前述3位大師撰文外，智慧局的資深審查官莊智惠、劉正旭、陳志弘、葉哲維、徐銘夆也在繁重的審查工作之餘，執筆寫下專利審查實務的發展與變革。可所謂「一磚一瓦，一字一句，皆可為史。」智慧局以整理專利史之初衷，期各界能得以窺探我國專利制度發展的輪廓。

智慧局局長廖承威表示，之所以有發行特集的構想，除了是因為適逢專利法實施80周年外，另一個原因是看到台灣專利領域發展越來越蓬勃、越來越壯大。在背後支撐專利的其實是法制，一個法制、一個專利法，涉及到幾個層面。從法制的誕生，到智慧局審查單位之間產生的一個效果審查，然後產生一個專利權；到後端甚至可能會面臨到行政或民事的訴訟。然而，這些都是要有外界、業界使用才能產生、才可以展現出整體一個專利法的價值。

台灣企業在全球產業鏈占有重要的地位，尤其半導體產業領先全球，超過6成的先進製程產能由台灣提供，要確保如此強勁的產業競爭優勢，專利制度扮演著關鍵的角色。證明好的專利制度，不僅能保障研發成果、促進產業發展，更可以提升國家競爭力。這可由近幾年來外資紛紛來台設廠投資，並積極設立研發中心之實證，獲得肯認。智慧局在我國專利法公布80年之際，回顧我國專利制度的變遷，格外有意義。

廖承威說：「之所以會請大師來撰文，是希望把這份特集當成一個記錄。我想在學術上每一個很重要的基礎，像是10年、20年，也會請一個大師來撰文，讓所有人知道過去發生了什麼事。另一方面，也會把特集當成內部審查官教育訓練的一個素材，一本教科書。如果有新任的審查官，只要看到這份特集，便會很清楚過去80年來，台灣專利法發生過什麼事。當然，我們更期待有很多新的參與者，對智財有興趣，也願意投入智財，讓整個產業更欣欣向榮。」

自4月26日起，智慧局在台北局本部三樓為民服務區舉辦「智慧未來∞榮耀八十」時光迴廊特展，展出舊有專利案卷、民國55~73年的舊有藏書、智慧局成立紀念專刊，及優良專利得獎專輯等專利發展軌跡，歡迎有興趣之民眾前往參觀。

說起這個「時光迴廊」特展的構想，就要回溯到某一年廖承威到EPO (歐洲專利局) 參訪，在那裡居然看到愛因斯坦在瑞士專利局當審查官時的手稿，在感動之餘，也在想智慧局是不是有這樣一個能耐，為保存歷史作一點貢獻。在經濟拮据，經費有限的情況下，就在局本部三樓一隅開始，打造成一個長期的展覽活動。廖承威呼籲，如果專利業界人士在其職業生涯中，有一些覺得是在整個專利史發展的過程當中很不錯的寶貝，歡迎和局方聯絡，智慧局會以借用的方式安排展示；以助大眾了解我國的專利發展歷程。

廖承威表示除了專利之外，未來也可能會有著作權或是商標，也許每逢5或10年的時候會有一系列的活動，以這樣的一個方式來呈現。

值得一提的是，以「專利法公布80週年」為題所發行的特集除了紙本之外，還有電子檔，除了免費下載外，也歡迎廣為流傳。廖承威笑稱，雖然智慧局是智財權業務主管單位，但傳播轉發此特集完全不用顧慮智財權問題。

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》356期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

威界「蘇媽媽」睽違13年訪台 帶來大師限定版波本

「電音和尚」日進大師佛祖搖搖進大馬不OK 遭反對喊禁止演出、入境

「賽局理論」大師巫和懋辭世享壽72歲 台大管院哀悼

《 TAIPEI AMPA 2024 》為專利找出海口：在「臺灣專利超級站」發現臺灣專利超級讚!

相關新聞

袪痰藥物之均等侵權：Adams Respiratory Therapeutics, Inc. v. Perrigo Co.（Fed. Cir. 2010）

當我們由外界吸入空氣之後，呼吸道中的黏液會將一些外來異物包覆，形成痰液。健康的個體，不會產生太多的痰液，因此，多半無須借助外力，即可自行將痰液咳出。然而，嚴重感染症或長期發炎的患者，痰液的量會變多且濃稠，較不易自行將痰液咳出體外，因此，亟需借助袪痰藥物的使用，輔助患者順利將痰液排出體外，以保持呼吸道暢通。

《專利法公布施行80週年》點滴篇：承先啟後、繼往開來 為打造優良營商環境努力

2024年4月26日，既是世界智慧財產權日，同時也是專利法公布施行80週年；經濟部智慧財產局 (TIPO) 於4月26日舉辦了大師專題演講，並同步舉辦時光迴廊特展，在慶祝世界智慧財產權日的同時，也回顧了我國專利法公布施行80週年的點點滴滴。

《專利法公布施行80週年》局長篇：永無止境的挑戰

智慧局為了慶祝專利法公布施行所出版的特集其實是《智慧財產權月刊》305期的特別企劃，除了邀請3位大師及資深專利審查官撰文外，同時也邀請了歷屆局長作序。承如局長廖承威所言，這將成為專利領域的教科書，而且是重量級的那種。

太空經濟發展潛能不可小覷

儘管業界對於太空應用存在不同意見，但未來十年將經歷重大轉變，相關的公共部門投資持續擴大，日本、秘魯、沙烏地阿拉伯和泰國等國家都投資太空計劃，而印度成為第一個在月球南極附近登陸太空船的國家，都彰顯出太空經濟在已開發與開發中國家的潛力。

數位主權下各國雲端標準研析

由於雲端應用快速普及，資料與技術的安全性開始受到國家重視，如何設立保護機制，同時又不過度扼殺創新，是各國政府目前積極思考的事情。

揭露智駕電動車技術趨勢與商機

本次智駕電動車技術研討會在國際汽車零配件與車用電子展召開得恰逢其時。會議匯聚了業內頂尖的專家學者，圍繞智慧電動車的技術前沿、產業趨勢、安全挑戰等熱點議題展開了深入研討，除了揭露全球電動車市場與技術發展趨勢，也為產業揭示台灣未來在相關產業鏈中所能扮演的角色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。