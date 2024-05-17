《專利法公布施行80週年》點滴篇：承先啟後、繼往開來 為打造優良營商環境努力

撰文：李淑蓮╱北美智權報 編輯部 攝影：唐銘偉╱北美智權 傳媒設計組

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2024年4月26日，既是世界智慧財產權日，同時也是專利法公布施行80週年；經濟部智慧財產局 (TIPO) 於4月26日舉辦了大師專題演講，並同步舉辦時光迴廊特展，在慶祝世界智慧財產權日的同時，也回顧了我國專利法公布施行80週年的點點滴滴。從1950年第一件公開公告號000001專利迄今，我國已公開公告超過270萬件專利。一步一腳印，每一步都算數，不管是一小步或是一大步，甚至是一些冤枉路，都推動著台灣專利產業的發展。智慧局局長廖承威表示，專利法公布施行80週年是一個歷史的里程碑，未來的5年、10年、20年……又是一個一個的里程碑；繼往開來，承先啟後，希望能不斷延伸連結，完整建立我國的專利發展歷程。

是次活動特別邀請了前司法院大法官蔡明誠、最高行政法院庭長陳國成，以及工研院副總暨法務長王鵬瑜，就我國專利法制的演變與展望、我國專利訴訟制度的演變、專利法制與實務對產業的影響等3個主題，進行專題演講及特刊撰文。

為增進社會大眾對專利制度之了解，智慧局以「專利法公布80週年」為題發行特刊，分別深入淺出介紹了專利法制、審查實務、專利訴訟及產業專利策略運用。除特別邀請了前述3位大師撰文外，智慧局的資深審查官莊智惠、劉正旭、陳志弘、葉哲維、徐銘夆也在繁重的審查工作之餘，執筆寫下專利審查實務的發展與變革。可所謂「一磚一瓦，一字一句，皆可為史。」智慧局以整理專利史之初衷，期各界能得以窺探我國專利制度發展的輪廓。

智慧局局長廖承威表示，之所以有發行特集的構想，除了是因為適逢專利法實施80周年外，另一個原因是看到台灣專利領域發展越來越蓬勃、越來越壯大。在背後支撐專利的其實是法制，一個法制、一個專利法，涉及到幾個層面。從法制的誕生，到智慧局審查單位之間產生的一個效果審查，然後產生一個專利權；到後端甚至可能會面臨到行政或民事的訴訟。然而，這些都是要有外界、業界使用才能產生、才可以展現出整體一個專利法的價值。

台灣企業在全球產業鏈占有重要的地位，尤其半導體產業領先全球，超過6成的先進製程產能由台灣提供，要確保如此強勁的產業競爭優勢，專利制度扮演著關鍵的角色。證明好的專利制度，不僅能保障研發成果、促進產業發展，更可以提升國家競爭力。這可由近幾年來外資紛紛來台設廠投資，並積極設立研發中心之實證，獲得肯認。智慧局在我國專利法公布80年之際，回顧我國專利制度的變遷，格外有意義。

廖承威說：「之所以會請大師來撰文，是希望把這份特集當成一個記錄。我想在學術上每一個很重要的基礎，像是10年、20年，也會請一個大師來撰文，讓所有人知道過去發生了什麼事。另一方面，也會把特集當成內部審查官教育訓練的一個素材，一本教科書。如果有新任的審查官，只要看到這份特集，便會很清楚過去80年來，台灣專利法發生過什麼事。當然，我們更期待有很多新的參與者，對智財有興趣，也願意投入智財，讓整個產業更欣欣向榮。」

自4月26日起，智慧局在台北局本部三樓為民服務區舉辦「智慧未來∞榮耀八十」時光迴廊特展，展出舊有專利案卷、民國55~73年的舊有藏書、智慧局成立紀念專刊，及優良專利得獎專輯等專利發展軌跡，歡迎有興趣之民眾前往參觀。

說起這個「時光迴廊」特展的構想，就要回溯到某一年廖承威到EPO (歐洲專利局) 參訪，在那裡居然看到愛因斯坦在瑞士專利局當審查官時的手稿，在感動之餘，也在想智慧局是不是有這樣一個能耐，為保存歷史作一點貢獻。在經濟拮据，經費有限的情況下，就在局本部三樓一隅開始，打造成一個長期的展覽活動。廖承威呼籲，如果專利業界人士在其職業生涯中，有一些覺得是在整個專利史發展的過程當中很不錯的寶貝，歡迎和局方聯絡，智慧局會以借用的方式安排展示；以助大眾了解我國的專利發展歷程。

廖承威表示除了專利之外，未來也可能會有著作權或是商標，也許每逢5或10年的時候會有一系列的活動，以這樣的一個方式來呈現。

值得一提的是，以「專利法公布80週年」為題所發行的特集除了紙本之外，還有電子檔，除了免費下載外，也歡迎廣為流傳。廖承威笑稱，雖然智慧局是智財權業務主管單位，但傳播轉發此特集完全不用顧慮智財權問題。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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