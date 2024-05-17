《專利法公布施行80週年》番外篇：第一個發明專利是新型？驚見審了40年的專利！第一個新式樣專利權人是日本人

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為慶祝專利法公布施行80週年，智慧局分別就專利法制、專利訴訟制度及專利制度對企業發展智財權之影響3大議題，邀請大師撰文。如果大師的文章是台灣專利史的「正史」，那筆者這一篇可以算是台灣專利史的「番外篇」，從比較有趣的角度讓讀者多了解一點台灣的專利發展歷程。

笫一個台灣專利：消失的申請號000001？

只要利用TIPO的中華民國專利資訊檢索系統搜尋，便不難發現台灣的第一個專利是公告號000001[1]的硬蔗板之製造；此為新型專利，是台糖小港糖廠的專利（前身為日治時期台灣製糖株式會社後璧林製糖所）。圖2的專利公告指出，「除將該項發明陳列於本局專利品陳列室以供各界參觀外，特此公告周知。」由此可見，專利產出在當年是相當令人振奮的成就。

圖1. 台灣第一個專利，公告號000001；資料來源：中華民國專利資訊檢索系統

圖2. 「硬蔗板之製造」專利公告；資料來源：經濟部中央標準局公告

前司法院大法官蔡明誠在專題演講時指出，雖然專利法是民國33年在重慶制訂，在真正實施是在台灣而不是重慶。回顧歷史，專利法是民國33年制定的，但專利法施行細則在民國38年1月1号才公告施行，而國民政府於同年12月7日宣布退守台灣，第一個公告專利是民國39年2月27日申請的，同年9月20日公告的，從時間線來看，非常緊湊。

不過，細心的讀者如果仔細看圖1，應該會發現公告號000001的專利的申請號是000002，這就奇怪了，搜遍系統也找不到申請號000001的專利，究竟是從來沒有存在過還是憑空消失？筆者研判有２個可能，第一個可能是申請號000001主動撤回，第二個可能是申請號000001是在大陸遞出申請的，後來因為申請人沒有遷台，所以申請自動失效。也許2個猜測都不對，真正答案就有待智慧局來揭曉了。

驚見審了40年的專利！申請號000001隱藏版?

在尋找第一個專利的同時，筆者居然驚見2個審查超過40年的專利。圖3是TIPO專利資訊檢索系統的搜尋結果。圖中可見紅框中的2個專利之申請日均為1946年，與其公開公告日1987/1988年相距超過40年。如果以申請日來算，「一體成型之新型玻璃纖維強化塑膠濾管」申請日為1946年9月12日，比圖2申請號000002「硬蔗板之製造」早了3年多，應該是名符其實的第一號申請案。然而，另一個專利「可愛換鑰匙之鎖心」之申請日僅比第一號申請案只晚了一天，嚴格來說應該是第二號申請案才對，但000002卻是3年半後才申請的「硬蔗板之製造」。

圖3. 兩個從申請到公告歷時超過40年的專利；資料來源：中華民國專利資訊檢索系統

1946年換算成民國為民國35 年，所以此2件申請案應該是國民政府還在大陸時送出的申請案，研判是因為專利法施行細則尚未出台，因此並沒有進行審查；在遷台之後，才再度被挖出處理。

然而，從圖4及圖5又發現矛盾之處。圖4及圖5是這2件專利的專利公報及檢索系統的資料比對，很明顯申請日期完全不一樣。在專利公報中，2件專利的申請年份均變成1986年，整整添加了40年。所以，究竟此2案申請日是1946還是1986? 還是那一句，真正答案有待智慧局來揭曉。

圖4. 公告號096228專利之公告資料比對；資料來源：中華民國專利資訊檢索系統及TIPO專利公報

圖5.公告號092102專利之公告資料比對；資料來源：中華民國專利資訊檢索系統及TIPO專利公報

第一個發明專利是……? 究竟是發明還是新型？

台灣專利公告號000001號的「硬蔗板之製造」是新型，如果以「發明」作為篩選條件，會發現第一件發明專利是公開公告號000027的「透明植物油燈」(見圖6)。但事實真的是這樣嗎?

圖6. 第一個發明專利「透明植物油燈」?；資料來源：中華民國專利資訊檢索系統

因為從TIPO專利資訊檢索系統找不到此專利之影像資料，圖7是台灣省政府的公告資料檔案，從圖7紅框文字可見，此專利所獲得的是新型專利權。所以公開公告號000027的專利究竟是發明還是新型？又是一個有待智慧局來揭曉的迷團。

圖7. 「透明植物油燈」其實是新型？；資料來源：台灣省政府公告

第一個新式樣專利權人是日本人！但，真的是新式樣？

最後一個第一就是第一個新式樣專利，亦即現在所稱的設計專利。圖8是從TIPO檢索系統以「新式樣/設計」作為篩選條件找到的資料，顯示第一個新式樣/設計專利是「柴油機之燃燒室」，專利權人是日本人山岡康人。然而，圖9台灣省政府建設廳公告顯示，此專利為新型專利而非新式樣；所以，再一迷團待智慧局揭曉。

圖8. 第一個新式樣專利「柴油機之燃燒室」？；資料來源：中華民國專利資訊檢索系統

圖9. 「柴油機之燃燒室」其實是新型？；資料來源：TIPO專利公報

備註：

(1) 台灣專利公告號要拆分兩個時段，一種是2004年6月30日以前，另一種是2004年7月1日以後。2004年6月30日以前公告號邏輯為：所有專利類型皆通用，就是6碼數字2004年7月1日以後公告號邏輯為：發明專利：I（Invention），起始編號220001新型專利：M（Model），起始編號240001新式樣專利：D（Design），起始編號100001台灣發明專利公開號則是2003年5月1日開始使用，邏輯為：專利公開西元年+流水號（五位數，從00001開始，每年重新排列）。(摘自《專利號體系解析─台灣篇》，新穎公司)

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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