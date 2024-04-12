2024年全球電動車產業發展：新興市場成為新戰場

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

經濟部國際貿易署於日前主辦「工具機應用產業趨勢與商機分享會」，MIH EV研發院執行長鄭顯聰分析全球新能源車產業市場，亞太市場是最具有潛力的地區，台灣工具機廠商可以思考如何切入汽車領域的相關應用，趁勢而起成為全球電動車產業生態系統的關鍵角色。

2023年全球電動車銷售成長35%

2023年全球電動車銷售量為1,420 萬輛，較2022年成長35%，其中1000 萬輛是純電動車（BEV），420 萬輛是插電式混合動力車（PHEV）和增程電動車（EREV）。

2023年全球多數的電動車市場仍持續成長，純電動車（11.1% 和插電式混合動力車（4.7%）佔全球輕型車銷量的15.8%，較2022年的占比13%略為上升。2023年插電式混合動力車在全球BEV-PHEV 組合中的佔比近三成（29.6%）、銷量成長133萬輛，其中120萬輛來自中國。比亞迪插電式混合動力車的高銷量和增程電動車（EREV）的熱賣是主要原因。EREV比PHEV擁有更大的電池和更長的全電動續航里程，並搭載小型汽油引擎作為「備用」發電機，2023年EREV總銷量為70.5萬輛，其中98%都是在中國銷售。目前EREV的領先者是中國理想汽車，2023年銷售37.6萬輛。

根據EV-Volumes統計，比亞迪銷量300萬輛（年增62%），在全球電動車銷量排名中保持第一，其中PHEV銷量為144萬輛。而特斯拉在純電動車中仍處於領先地位，2023年銷售181萬輛、比2022年成長38%。2023年底共計4000萬輛電動車上路，預估2024年電動車銷售將達到1,780萬輛，比2023年成長25%，其中純電動車銷量將達到1,280萬輛、插電式混合動力車500萬輛。

圖一、2014~2023年全球純電動車與插電式混合動力車銷量 /圖片來源：EV-Volumes

中國電動車銷售及生產穩坐冠軍

經過了2020年的新冠疫情危機以及2021年和2022年的供應限制之後，2023年全球汽車銷售強勁復甦，而全球電動車的表現更是大幅優於市場，2023年銷量成長35%。中國至今仍是全球最大的電動車市場，2023年中國的電動車銷量將達到841萬輛，佔全球電動車銷量的59%；而中國全年電動車的產量達到930萬輛，穩坐全球最大電動車生產基地的寶座；2023年全球電動車銷量的65%來自中國，電動車出口達90萬輛。

與2022年相比，歐洲電動車銷量僅成長17%、中國電動車銷量較去年同期成長 36%，美國和加拿大的電動車交車量比2022年成長了46%，和2022的成長率50%比較相差不大。儘管美國為了制衡中國，從2023年1月起頒布的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act，簡稱IRA），電動車電池零件須有50%在北美生產或組裝，才能獲得每輛車3,750美元的減稅優惠；其中，電池關鍵金屬礦物須有40%來自美國或美國FTA夥伴國，才能獲得合計最高總額7500美元的電動車補助。從實際銷售量來看，補助金對於電動車採用影響的有限，但因電池要求在北美生產或組裝，2023年美國整車廠電池供應緊張的情況屢見不鮮。

圖二、2023年純電動車與插電式混合動力車銷量成長 /圖片來源：EV-Volumes

不過，雖然去年全球電動車整體銷售成長三成，德國、挪威、義大利和韓國的電動車市場則出現下滑。其中德國受到電動車激勵措施削減的影響，加上生產電動車的利潤率考量，去年電動車市場份額衰退6%，銷量減少12.2萬輛。

新能源車未來最大的機會在亞太地區

新能源車在2014年到2023年十年間呈現幾何式成長，未來最大的機會可能還是在亞太地區。鄭顯聰分析，2023年全球1,418萬輛新能源的銷售，中國就賣了841萬台。中國整體車輛市場成長6%，其中新能源車成長則高達36%。中國現在一年銷售3,000萬台車，將近30%都是電動車，除了在國內的成長速度驚人，並開始往外擴張電動車市場。

鄭顯聰指出，亞洲其他國家的市場商機巨大，包括日本、泰國、印度、東南亞，中國最近正在積極擴張海外市場，除了印度對電動車的需求持續上升，還有日本因為比較保守，現在電動汽車數量非常少，所以日本市場也是我們未來的機會。工具機產業是產業之母，若能掌握日本、泰國、印度等海外市場商機，台灣也有機會成為全球電動車產業生態系統的關鍵角色。

圖三、MIH EV研發院執行長鄭顯聰 /吳碧娥/攝影

新興市場是2024年電動車新戰場

根據Bloomberg發布2024年電動車銷量的預期，全球電動車銷量將持續成長，而中國將繼續引領電動車市場，預計銷量將接近1,000萬輛，然而由於富裕地區的市場飽和，中國電動車市場成長正在放緩。另一方面，由於監管收緊和補貼減少，今年歐洲電動車市場預計將相對平穩，在2025年二氧化碳排放法規再次收緊之前，歐洲汽車製造商將抑制電動車銷售成長，銷量預計將達到340萬輛。美國市場部分，IRA法案讓電動車稅收抵免變得更加困難，政治上的不確定性可能會影響電動車的銷售情況。不過中國汽車製造商比亞迪正在全球擴張其業務，新興市場是2024年電動車的新戰場，印度、泰國和印尼等國家的電動車銷售激增；而商用電動車銷量有可能會在2024年出現翻倍成長。

Bloomberg認為，電動車市場持續擴大，電池技術的進步、成本的下降以及充電基礎設施可用性的不斷提高，預計將推動未來幾年的進一步成長。特斯拉和比亞迪將在電動車銷量方面保持領先地位，而傳統汽車製造商還是落後。隨著電動車市場的發展，監控各國政策變化、技術進步和消費者偏好，都是未來影響電動車發展的關鍵因素。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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