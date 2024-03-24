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國衛院發現自體免疫疾病致病關鍵 對未來醫療策略發展有莫大助益

聯合新聞網／ 北美智權報

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

根據衛生福利部統計資料顯示，自體免疫疾病是台灣十大重大傷病第3名，也是門診第3常見疾病。它是一種人體內的免疫系統異常活化而攻擊自己身體器官的疾病，例如全身性紅斑狼瘡 (SLE)、僵直性脊椎炎 (AS)、類風濕關節炎 (RA)等。自體免疫疾病目前尚無法治癒，病患必須終生接受治療與用藥，飽受病痛之苦，及承受藥物引發的副作用；因此，治療自體免疫疾病是醫界長久以來的挑戰。如今國家衛生研究院免疫醫學研究中心歷經6年探索研發，已成功找到解方，將有助於此領域之醫療策略發展。

成果發表會合照，由左至右：臺中榮總轉譯醫學研究科主任陳一銘、臺北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰、

國衛院副院長許惠恒、免疫中心特聘研究員譚澤華、副研究員莊懷佳、博士後研究員施盈均；照片來源：國衛院提供

國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員譚澤華及副研究員莊懷佳，率領施盈均博士、陳雪芬博士、及王佳文博士組成研究團隊，經歷6年探索， 已成功解開去磷酸酶DUSP22缺失促使泛素酶UBR2含量上升，引發T淋巴細胞過度活化導致自體免疫疾病之關鍵致病機制，此研發成果對開發新穎的醫療策略有莫大助益，已在2024年1月發表於全球知名期刊《Nature Communications》。

譚澤華研發團隊於2014年首度發現去磷酸酶DUSP22是負責抑制T細胞過度活化以及自體免疫反應的關鍵負調控分子，接續與台中榮民總醫院醫師陳一銘、台北榮民總醫院免疫風濕科醫師陳明翰合作，研究自體免疫疾病SLE及AS致病成因與精準之生物診斷標記，分析臨床檢體發現，SLE及AS患者體內T淋巴細胞中的去磷酸酶DUSP22表現量與正常T細胞相比大幅下降，且與疾病嚴重度相關。去磷酸酶DUSP22的缺乏造成蛋白激酶Lck異常地持續活化，促使T淋巴細胞大量分泌發炎性細胞激素，此為造成自體免疫疾病的元凶 (如圖1所示)。

圖1. DUSP22調降誘發僵直性脊椎炎(AS)發炎反應

圖片來源：國衛院記者會簡報資料

研究團隊進一步運用蛋白質體學、單細胞RNA定序…等大數據分析，結合基因改造小鼠及各種生化實驗分析，發現泛素酶UBR2實為蛋白激酶Lck的上游活化分子，UBR2會誘使Lck泛素化並且促使Lck活化，此乃免疫學界從未觸及的嶄新發現。

研究人員證實去磷酸酶DUSP22在正常T淋巴細胞中透過雙重剎車手續徹底地解除T細胞之活化狀態，以避免過度活化引發疾病。研究發現DUSP22可以直接將泛素酶UBR2去磷酸化並引發UBR2蛋白質降解(剎車一)，且DUSP22也會將已活化的蛋白激酶Lck去磷酸化並抑制Lck活性 (剎車二)。因此當T淋巴細胞中缺乏DUSP22時，泛素酶UBR2蛋白質會過度累積，進而使蛋白激酶Lck泛素化增加且持續性地活化，就如同高速行駛的跑車完全失去剎車功能一般，導致一發不可收拾的發炎反應。

圖2. DUSP22透過雙重剎車手續徹底地解除T細胞之活化狀態

分析SLE患者的臨床檢體顯示，患者T淋巴細胞中泛素酶UBR2表現量增加，UBR2與Lck結合及Lck之泛素化也增加，證實去磷酸酶DUSP22的缺失及泛素酶UBR2上升為自體免疫疾病致病機轉之關鍵因素。研究團隊近一步運用DUSP22及UBR2基因剔除小鼠進行自體免疫反應實驗，研究發現原本因DUSP22缺失所誘發大量產生的發炎性細胞激素，在進一步剔除泛素酶UBR2基因時，小鼠體內的發炎性細胞激素含量下降，且發炎情況大幅降低。

此研究證實去磷酸酶DUSP22與泛素酶UBR2在T淋巴細胞的活化中扮演極重要的角色，抑制T淋巴細胞中UBR2表現量或活性是一種做為緩解自體免疫疾病的新思維，為自體免疫疾病的醫療策略帶來新的方向。

研究論文全文：https://link.springer.com/article/10.1038/s41467-024-44843-w

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

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