培育優秀女性科技人才 國科會「2024 GiCS尋找資安女婕思」即日啟動！

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

每年3月，當學科能力測驗（簡稱「學測」）放榜時，想擠進頂大窄門的學子都會為選擇繁星、申請入學或是分科測驗這些入學管道而感到苦惱。當然，這不應該是等成績放榜才來苦惱的事，除非同是打高一開始就打定注意要選擇分科測驗一途，否則，從高中一開始，便應該關注多元發展，做好學習歷程的準備，不然往後即使考科成績再優秀，在進入二階審查階段，也較難脫穎而出。「尋找資安女婕思」活動便是豐富同學學習歷程的一個好機會，過去3年已有數千名同學利用此一學習機會，充實她們在STEM領域能力，增添其進入心儀大學的助力。

「2024 GiCS尋找資安女婕思」啟動記者會與會貴賓及過去參與活動之同學合照，照片提供：國科會

國科會於3月8日由副主任委員陳儀莊、IBM政府暨政策事務部門副總經理賴秀雯、國安會主任尤暖霞及教育部資訊及科技教育司科長張寶儷，攜手高中校長、女同學代表、學者及企業代表，共同為「2024 GiCS尋找資安女婕思」系列活動揭開序幕。其中去年報名參加超過3,000位的「尋找資安女婕思」活動，分為高中職及大專校院組，包含「資安闖天關」及「創意發想賽」，即日起至3月底開放報名。

陳儀莊在致詞時指出，人才向下扎根，跨界跨域合作是國科會培育人才的原則；她特別感謝師長們及提供培訓的企業夥伴，讓女婕思成為促進女性人才永續力的正向活動。她表示面對全球數位轉型趨勢，如AI時代的到來，台灣扮演全球經濟發展之關鍵角色，擁有數位技能及關鍵知識的人才至關重要，希望將女婕思活動的精神擴散傳承下去，各界共同為台灣培育更多優秀的科技女性人才。

值得一提的是，「女婕思活動」是全台唯一專屬女學生的資安競賽，緣起於蔡英文總統重視女性科技人才的培養，希望可以將成果從求學階段擴散延伸至職場。

後排從左至右：花蓮女高何恩原老師、西松高中施柏豪主任、臺北市立大同高中校長柯明樹、師大附中校長王淑麗、臺科大教授鄧惟中、中山女高校長張云棻、臺南女高主任劉文明、高雄女高邱崑山組長、內湖高中羅玗貞老師、台北市電腦公會資深副總幹事張永美；前排從左至右：杜浦數位安全公司執行長蔡松廷、友達光電資安長楊峻程、教育部資訊及科技教育司科長張寶儷、IBM政府暨政策事務部門副總經理賴秀雯、國科會副主委陳儀莊、國科學會前瞻及應用科技處處長陳國樑、國家安全會議資通安全辦公室主任尤暖霞、奧義智慧科技共同創辦人吳明蔚、趨勢科技總經理洪偉淦

照片提供：國科會

自2021年開始，國科會這項活動已累積超過6,000人次參加，不僅協助女同學了解自身的優勢、提升自信，提前佈局未來職場的方向。並以接力培育的方式，銜接優秀職場女性的經驗傳承，鼓勵同學投入STEM領域繼續深造。陳儀莊指出，今年度為擴大人才培育，特於「創意發想賽」中增列非資訊科系組別。希望讓更多對資安有興趣的同學，可以一起體驗資安的重要，發想並提出生活各面向可能產生的資安需求和問題。她並分享了過去幾屆「女婕思們」於企業實習的回饋，並期許活動持續開創科技女性鏈結平台，建立跨世代及跨領域合作典範。

2024年第4屆「尋找資安女婕思」活動3月8日至3月31日開放報名，並預定於4月27日假臺南沙崙資安暨智慧科技研發大樓舉辦決賽；另辦理第5期「女婕思好科技」研習活動，有助鏈結人脈網絡，強化學員與女同學間的互動交流，深化傳承女性職場經驗及促進跨世代間人才的互動。活動詳細內容及報名資訊同步公告於活動網站（https://gics.tw/ ）。

圖片來源：2024 GiCS尋找資安女婕思啟動記者會簡報

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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