2024年生成式AI趨勢與挑戰

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2024年在資本市場的推波助瀾下，各種生成式AI核彈級應用不斷推陳出新，將AI產業推向了另一波新高峰。AI正在進行一場資訊工業革命，以半導體製造聞名全球的台灣，雖是世界上首波受惠於AI的少數國家，但生成式AI帶來的機會很大、風險挑戰亦然。

KPMG顧問部營運長謝昀澤表示，企業投資生成式AI主要著重於三大面向：強化雲端基礎建設與運算效能、拓展業務規模，以及訓練生成式AI。2023年企業裡常見的AI應用，包括課程影片整理重點筆記、自動為會議錄影生成會議記錄、使用者上傳文件或圖片與AI對話、多語言翻譯內部重要文件；觀察2024年趨勢，和去年的生成式AI相比，今年可以生成更高質量的合成媒體，並以聽說讀寫多媒體融合，還可以圖作文、以文生片。2024年生成式AI從窄域AI進化成通用型的強AI，並能理解不同文化與價值，使用者對道德議題有控制權。在學習方面，過去仰賴網路大數據學習的生成式AI，今年可以零樣本自我學習與優化，各種Pro級加值付費方案也在2024年大爆發。

圖一、2023年與2024年生成式AI比一比

圖片來源：2024/3/14，KPMG安侯建業【2024第一季讀書會】謝昀澤簡報

國科會日前舉辦2024年生成式人工智慧（GenAI）產業高峰論壇，做為「晶創台灣」方案首波活動；簡立峰在會中發表演說時表示，AI正在進行一場資訊工業革命，機會很大、風險挑戰亦然。

「數據」是AI時代的石油

前Google台灣董事總經理簡立峰指出，台灣是少數首波就因為AI而受惠的國家，而在當前地緣政治情勢下，紅色供應鏈受限，成為台灣發展AI的優勢之一。台積電市值占台股逾30%，更重要的是台積電市值等於台灣一年的GDP（國內生產毛額），因為產業都有循環，高度集中在單一產業與公司，可能讓台灣身陷危險之中。「數據」是AI時代真正的石油，台灣很幸運有半導體基礎，台灣現在還有時間，但時間可能不多，如何將晶片優勢結合數據、應用在百工百業當中，是台灣必須思考的方向。

簡立峰也提醒，台灣缺乏國際級AI平台，被動接受外國服務將成隱憂，加上目前AI訓練資料七成來自英文，中文主導性弱，繁體中文占比又更少，生成式AI模式繼續發展下，會高度集中在少數幾家公司，可能引發「大腦外包」情況。同時，台灣企業缺乏數據與模型訓練經驗，將面臨更大的數位轉型壓力。

另一方面，生成式AI帶動生產效率提升，將影響全球3億個工作機會，如果一個國家沒有一個人因為生成式AI失業，代表相關應用還沒開始。台灣以製造業為主，而非知識型國家，受到AI取代工作的影響較慢。AI不只能改變產業，發展軟體產業的商業模式和形態，10個人當中只要靠2個人就能養活其他8個人，還能解決台灣少子化問題。簡立峰以芬蘭為例，過去芬蘭股市只有一個Nokia，手機賣不動後，遊戲產業成為接班產業，讓芬蘭在人口少的情況下仍能維持自給自足，台灣資本市場已開始重視軟體新創，台灣科技大廠也競相投入軟硬整合領域，軟體將是台灣在少子化時代裡最好的機會。

圖二、前Google台灣董事總經理簡立峰分享AI時代的台灣機會。

吳碧娥／攝影

生成式AI提升企業生產力

聯發科技人工智慧暨數據工程處協理葉家順指出，聯發科多年來持續推動AI技術的發展，並將生成式AI技術用來提升全球2萬多名員工的生產力。由於生成式AI的難度較高，需要建立一個生成式AI服務框架（GAISF），作為企業生成式AI的發電機，把電力能量輸送到企業的每個角落，讓每個流程、每個系統、每個員工都能夠使用生成式AI。而在使用生成式AI服務框架時，最重要掌握三大原則，首先是符合資安規範，資訊安全一定要做到最完整的保護，員工才能放心將AI應用在工作上。其次是可持續學習，在現今少子化時代，優秀的IC設計老師傅越來越稀缺，透過AI把老師傅的經驗數位化，就可以變成可持續學習的資料。第三個原則是可彈性擴展，生成式AI模型的運算速度非常的快，服務框架要能持續擴充，才能跟上AI模型的更新速度。

在這三個原則之下，聯發科與微軟合作研發出一個AI輔助平台「達哥」（DaVinci），內建各種的豐富功能，透過AI助理整合公司各項系統，提供技術文件摘要、會議記錄自動生成、新技術影片學習、技術趨勢分析，協助員工提升日常作業效率。企業導入生成式AI時，管理階層的重視與否，將直接影響導入後生產力提升的效果，而企業内部資訊保護機制足夠與否，也會影響使用意願及IP保護。葉家順建議，企業應組成生成式AI委員會推動與管理機制，除了系統面的保護措施外，資安、稽核與商務合約規範也是保護關鍵。現在AI人才仍然稀缺，必須有規模的投入後才能具備長期效應，企業應先快速應用產生價值，再累積數據資產和應用案例。導入生成式AI時，要選擇可自行開發插件的開放式平台，不僅能保持彈性，也能高度整合企業內部的知識庫與系統。

圖三、聯發科技人工智慧暨數據工程處協理葉家順分享企業如何應用生成式AI。

吳碧娥／攝影

生成式AI三大風險正在形成，還有「三缺一疑」待解決

KPMG也提醒，三大AI風險正在發生。首先是更迷離的資訊與混亂的決策，依據世界經濟論壇預測，於2026年網路上可能有90%以上的內容將由人工智慧生成，誤用AI恐將產生錯誤的決策，包含AI偏見、過度依賴、技術故障等。第二是更智慧的駭客攻擊，資安事件將會大量上升，自動生成的駭客工具讓進入駭客產業的門檻急遽降低，即使沒有撰寫程式經驗，也能使用ChatGPT快速打造駭客武器。第三是更暴露的資料外洩與深偽危機，大型企業因使用生成式AI，上傳大量機密資料造成營業秘密外洩疑慮，像是三星電子因員工使用ChatGPT，造成半導體設備測量資料、產品良率等內容，都被存入ChatGPT的數據庫中，因擔心商業機密遭外洩，三星電子禁止員工在公司擁有的資訊設備上使用生成式AI服務。

謝昀澤指出，若將未來的生成式AI熱潮，比喻為科技大餐，這場盛宴是否能持續，還要解決當前AI的「三缺一疑」：缺食材（運算資源）、缺廚師（會靈活運用AI的人才）、缺菜單（Al應用深度與廣度），而生成式AI出現後，不僅顛覆了使用者的眼球世界，更是推翻了真實世界的信任基礎，身處於「謠言始於智能」的時代，人們對AI的信任度，就有如消費者食安疑慮一樣，必須正視且有效解決。謝昀澤認為，針對後AI時代，建立AI治理的規範以提升使用者對AI的信賴度刻不容緩，而除了期待相關的防偽技術突破外，AI及電子簽章新法的增修、數位內容發布平台的自律，與使用者AI素養的提升，同時也都是關鍵。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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