生成式AI專題／AI生成無限可能：晶創台灣方案奠基未來10年科技國力

台灣站在生成式AI革命的浪頭上，生成式AI的導入將重新定義百工百業，開創生成式AI的新未來。國科會今（2024）年1月啟動「推動各產業導入生成式AI先期計畫」，預計投入新台幣1億元，集結政府跨部會資源、產學公私部門能量。此計畫以需求調查及擴散計畫、垂直領域示範應用、競賽選拔深度輔導等「廣、深、快」三大重點，協助百工百業導入生成式AI，共創台灣GenAI新世代。

圖一、晶創台灣方案「推動各產業導入生成式AI先期計畫」正式啟動。

吳碧娥／攝影

2023年初ChatGPT引爆生成式AI趨勢浪潮，歷經一年多的發展，生成式AI技術快速演進，以前所未見的速度融入產業應用之中。國際研究機構Gartner在2024年《十大戰略性科技趨勢》指南中預測，隨著AI導入的門檻大幅降低，未來三年內，全球企業採用AI 技術的比例將由目前不到5%，急遽攀升至80%以上。

國科會主委吳政忠：生成式AI驅動台灣產業創新

有鑑於生成式AI對企業營運與產業發展的影響甚為深遠，2023年底國科會結合跨部會資源啟動「推動各產業導入生成式AI先期計畫」，投入調查各行業對GenAI需求的規劃，並在3月中舉辦「2024 GenAI產業高峰論壇」，邀請台灣產學研各界一起探索台灣如何運用生成式AI，驅動百工百業的科技創新與產業轉型。

行政院政務委員、國科會主委吳政忠在致詞時指出，作為國家推動科技創新與產業發展的重要部門，國科會一直緊密關注AI科技的最新發展趨勢，再以相對應的政策協助各產業運用AI科技，先前曾推動歷時四年的「台灣AI行動計畫」，培育超過3.3萬名AI應用人才、成就48.7％企業部署AI。如今「晶創台灣方案」及「推動各產業導入生成式AI先期計畫」，將進一步集結政府跨部會資源、產學公私部門能量，促進百工百業導入生成式AI，期能驅動台灣全產業以超高速推動創新。

圖二、國科會主委吳政忠

吳碧娥／攝影

吳政忠指出，各國都已感受到生成式AI帶來的影響，不只是科技，整個社會也將受到變動，「這幾年台灣若不趁機佈局全球，過幾年全球將會來佈局台灣」，台灣半導體產業應該趁這波AI浪潮，走出台灣、佈局全球。因此，行政院在2023年通過「晶片驅動台灣產業創新方案」，國科會11月就推出晶創台灣計畫，用四大佈局讓台灣越跑越快。第一個也是最重要的布局，就是不只針對半導體行業，還要將AI推到百工百業；第二個布局是更新國內學研機構的設備，直到未來的20年都可以維持領先；再來是加強台灣IC Design和封裝製造的優勢及先進技術；最後是要吸引全世界的新創來台灣，合作打造出未來的夢想。

台大智活中心主任劉佩玲：

透過競賽選拔，將AI全面推動至台灣百工百業！

「推動各產業導入生成式AI先期計畫」將以一年執行時間，投入逾新台幣1億元經費為起頭，後續國科會將會擴大延續計畫，協助產業界掌握未來AI應用發展的機會。台大智活中心主任劉佩玲指出，台大智活積極參與推動生成式AI的發展，宣佈啟動GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔競賽及深度輔導，瞄準四種對象，加速生成式AI產業的落地應用。

晶創台灣方案將台灣優勢的晶片產業與新興的生成式AI結合，發展出各種硬體整合的解決方案，應用到各個產業，讓台灣的全體產業都能夠一起提升競爭力。劉佩玲指出，要將晶創台灣方案推廣到各行各業有三大策略，分別是「廣、深、快」，首先是層面一定要「廣」，能夠像過去科技政策的推動，只偏重於某一個特定的領域，現在是全面都要一起參與。第二個策略是要「深」，生成式AI可能在一些特別的領域，能創造出更高價值的解決方案，但台灣以中小企業為大宗，光靠單一企業難以發展出解決方案，若能以國家帶領產業，針對垂直領域進行深入的研究與探討，發展出共同的技術工具，提供產業界應用與實證。第三個策略就是要「快」，跟過去推動的科技產業不同，生成式AI的發展講求速度，要能很快看到成效。而為了加快發展的腳步，將透過雙主軸的競賽活動和輔導，帶動生成式AI的創新風潮。

圖三、晶創台灣方案推廣三大策略

圖片來源：2024/3/13，「2024 GenAI產業高峰論」劉佩玲簡報資料

競賽將分成針對高中生、大專及社會人士的「創意創客組」，除了讓大眾進一步認識生成式AI、培育相關人才，還能產出大量應用生成式AI的點子、培育人才，即使不懂程式，也能參與GenAI 創意創客競賽，帶動GenAI創新風潮，培養下一代AI專業人才，競賽總獎金200萬元；另一種則是針對產品研發和營運創新團隊徵求的「創新創業組」，招募研發GenAI創新產品上市的企業、應用GenAI實現內部創新的企業，由台大智活助推生成式AI產品研發，掌握大商機，或讓GenAI成為企業內部創新的驅動力。初選的隊伍將獲得輔助金及一對一業師的深度輔導，最終選拔總獎金達300萬元。台大智活中心呼籲政府部門、工商學各界，一起來貢獻創意或資金共襄盛舉，帶動生成式AI在台灣的創新風頭。

圖四、生成式AI百工百業應用競賽選拔

圖片來源：2024/3/13，「2024 GenAI產業高峰論」劉佩玲簡報資料

根據國科會規劃，「生成式AI百工百業應用選拔」中，創意創客組報名截止日為6月30日，創新創業組徵件截止至5月15日。數位部數位產業署署長呂正華表示，2024年先將生成式AI應用於機械製造業，再逐步推動生成式AI應用與普及發展，將藉由「培育生成式AI應用與開發人才」、「產業應用與擴散」、「開發生成式AI應用平台與工具」、「與國際大廠鏈結合作」四大作法，強化台灣生成式AI的推廣與發展。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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