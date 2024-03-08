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美國經濟現況

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

蔡佑駿╱北美智權報　專欄作家

美國度過了2023年這個漸入佳境的一年，經濟從市場一面倒看衰，大逆轉為全年GDP成長率高達2.5%，主因是美國強勁的民間消費動能，在高物價與高利率的環境下，美國人竭盡所能的擴張消費，撐起了整個經濟逆風。

2023年3月一度出現美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和標誌銀行（Signature Bank）在幾天內相繼倒閉，但年底S&P500已經大漲24.2%，年頭的悲觀，到年底轉為樂觀，從二次世界大戰以來，美國S&P500大漲20%，隔年平均約有10%的漲幅，美國股市和美國經濟的發展，在美國大選的年度，很有機會出現較樂觀的結果。

2023Q4美國GDP Growth Rate

資料來源https://tradingeconomics.com/

資料來源https://www.newyorkfed.org/

美國經濟在Fed超級鷹派的升息壓制下，美國通貨膨脹在2024年初已經降到4.0%以下，PCE物價年增率降到3.0%以下，扣除通貨膨脹後的實質個人可支配所得，年增率上升到4.0%，實質個人消費支出上升到3.2%，這些統計數據都顯示，美國成功的在消費動能維持擴張的狀態下，讓通貨膨脹出現緩降的經濟環境，這是極為困難的發展路線，但它發生了。

202401美國非農業就業人口

2023Q4美國非農業Productivity QoQ

202401美國零售銷售年增率

資料來源https://tradingeconomics.com/

美國在生產端的生產力提升，就業持續成長，提供充足的商品與服務供給，供應市場的需求，供需更為平衡，物價雖然撐在高檔，但沒有再出現2022年的物價大幅飆漲，零售銷售也沒有明顯的連續減弱，截至2024年1月，美國經濟算是遠比預期的衰退劇本好太多了。

資料來源https://www.newyorkfed.org/

不過美國經濟也開始浮現壞消息，高利率的環境下，美國人出現信用卡或汽車貸款違約超過30天的比例，持續在上升，房貸的違約率也逐漸提高，這是可以預期的，因為美元基礎利率已經驟升到5.5%，車貸和房貸利率超過7%的情況會越來越普遍，在Fed還沒有降息以前，美國的資金使用成本會相當高，財務狀況較差的美國人，勢必會越來越多，但是以整體的貸款結構來看，美國的民間貸款違約情況，並沒有到很嚴重的地步，比較像是緊縮貨幣後，初步惡化的狀態，美國的就業環境還是非常良好，除了科技業比較明顯的裁員，大部分產業都還是在增加雇員，或者長期缺工的狀態，只要就業環境沒有惡化，失業潮不要驟增，那麼貸款違約率出現初步上升，仍然無須擔心。

畢竟Fed已經把美元利率提高到5.5%的水平，這代表美國就算出現短期的經濟撞牆期，屆時只要把利率進行調降，降低資金的使用成本，美國經濟又會逐漸回溫，目前的利率水平，讓Fed又更多實施鴿派貨幣政策的空間，未來數季的時間裡，只要美國經濟出現暫時衰退，階梯式的降息，理論上都可以應付。

另一個美國經濟較負面的問題則是，美國的高利率環境，加重了美國發債的成本，美國政府的財政赤字在中國武漢肺炎爆發以後，都無法明顯降低，美國財政部只能不斷的發債來維持政府支出，美國國債的利息支出，大約是政府收入的七分之一，如果不降低發債的利息支出，美國國債的成長速度會比以前更為驚人，雖然美國財政部可以以發行中短期國債來緩和美國高利率的壓力，但比較有效的做法還是Fed降息，調降資金的使用成本，這也是為何資本市場普遍預期，Fed在2024年的某個時間點，會進行降息的貨幣政策，因為美國通貨膨脹已經降下來了，實體經濟沒有必要維持那麼高的利率，不僅增加美國政府的財政壓力，較高的資金使用成本，隨時可能滅掉市場經濟成長的動能，預防性的降息是可行的手段，在2024年第二季末以後，很可能是實施的時機點，當然，這對美國經濟也會是較好的消息。

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

 

作者：Joe（蔡佑駿）
現任：北美智權報專欄作家、

全台最大外匯部落格『外匯是穩定投資的天堂』主編、東森電視台財經固定來賓、聯合理財網專欄作家

經歷：壹電視、東森、非凡電視台財經來賓 、非凡周刊專欄作家、經濟日報專欄作家、聯合理財網專欄作家、經濟日報外匯擂台連三屆冠軍

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