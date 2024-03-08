2024年專利師國考準備建議及考試用書推薦

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郭廷濠╱專利師

113年專利師專門職業及技術人員高等考試預計將於8月16日至8月18日舉行，從現在開始的數個月的準備期間，正是決定日後得否上榜的關鍵期。因此，如何有效率的準備專利師考試，以及使用那些書籍可以讓考生事半功倍，就顯得格外重要。筆者將於本文分享專利師國考各科目的準備方向及建議，並推薦一些考試用書，期望能幫助考生順利上榜。

113年專利師國考簡介

專利師考試共3天，考試科目區分為共同考試科目與選試科目。共同的考試科目有專利法規、專利行政與救濟法規、普通物理與普通化學、專利審查基準與實務、專利代理實務。選試科目則有專業英文或專業日文、工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構。選試科目部分，筆者將以專業英文與生物技術為例，提供準備方向及建議。

考試科目的作答方式分採純測驗題、純申論題與測驗題申論題混合式。考試科目共7種科目，其中，專利法規、專利行政與救濟法規、專利審查基準與實務、專業英文或專業日文採測驗題申論題混合式；專利代理實務、工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構採純申論題；普通物理與普通化學則採純測驗題。

113年專利師國考考科整理

表1. 2024專利師國考考科形式整理

整理：北美智權報／郭廷濠專利師

測驗題申論題混合式之準備建議

如表1所示，7種考試科目中，有4個考試科目為測驗題申論題混合式，因此，準備方式應以測驗題申論題混合式為主。

測驗題部分：筆者建議答題時間 (含檢查及劃卡) 控制在40分鐘以內，越短越好，切勿花費過多時間而占用申論題可答題的時間。考前練習歷屆試題準備時，無劃卡及應考壓力，故應縮短為30分鐘以內，以利考場上的時間控制。

申論題部分：筆者建議答題前先擬好簡單的架構並檢查是否確實回答各子題，切勿直接下筆書寫，以至於漏題、寫到失去方向及答非所問而胡亂書寫。考前練習歷屆試題準備時，筆者建議與測驗題部分接續練習，若分開練習，可能會失去臨場應試感，屆時可能會無法適應考試時緊湊的時間壓力。

專利法規之準備建議及推薦考試用書

專利法規可說是專利師考試最為重要的一科，其串聯了考試中大部分的考科(專利行政與救濟法規、專利審查基準與實務、專業英文及專利代理實務，因此，筆者建議準備上需花最多時間研讀本科，熟稔專利法規後，即能貫通整個考試。

推薦考試用書部分，應熟讀經濟部智慧財產局之《專利法逐條釋義》，以穩固基礎，惟須注意者為專利法逐條釋義的版次為110年6月版，其後有少數修法，需自行補上。另一本值得推薦的考試用書為2014年出版的專利師考試題解書籍《專利師歷屆試題詳解 (含生物技術)（112～108年）》，作者於書籍內提供專利法規申論題逐題擬答及選擇題逐題詳解，非常適合考生短期衝刺使用。

圖片來源：高點網路書局

專利行政與救濟法規之準備建議及推薦考試用書

專利行政與救濟法規屬行政法科，準備上，筆者建議考生需熟讀行政程序法、訴願法及行政訴訟法，以及適時補充學術及實務見解。推薦考試用書為《來勝基本法分科－公法及其相關法規(含財稅法)》，內容部分除了基本法條外，應有較新的學術及實務爭議與判決等，適合考生長期打底使用。另一本值得推薦的考試用書一樣為前述之《專利師歷屆試題詳解 (含生物技術)（112～108年）》，作者於書籍內提供專利行政與救濟法規申論題逐題擬答及選擇題逐題詳解，非常適合考生短期衝刺使用。在長期打底與短期衝刺下，考生必能見其效果。

圖片來源：高點網路書局

專利審查基準與實務之準備建議及推薦考試用書

專利審查基準與實務的準備上，筆者建議與專利法規配合，兩者相輔相成，除了能更熟稔專利法外，專利審查基準的內容也能較容易理解。推薦考試用書部分，應熟讀經濟部智慧財產局《專利審查基準彙編》之內容，使自身基本功穩固，惟須注意者為部分章節(如第二篇第十二章至十五章)不在考試範圍內，無須過度琢磨。《專利師歷屆試題詳解 (含生物技術)（112～108年）》一樣值得推薦，作者於書籍內提供專利審查基準與實務申論題逐題擬答及選擇題逐題詳解，非常適合考生短期衝刺使用。

專業英文之準備建議及推薦考試用書

初期尚未熟悉專業英文者，筆者建議與中文專利法規對照配合，以免不解英文法條之文義。後期筆者則建議單獨看英文法條，不再搭配中文專利法規，以訓練閱讀英文法條。經濟部智慧財產局有提供專利相關國際公約之中英文內容，考生可多加利用外，全國法規資料庫中亦可將專利法及專利法施行細則轉成英文版本，考生僅須點選法規名稱旁之橘色EN符號即可轉換成英文版本。《專利師歷屆試題詳解 (含生物技術)（112～108年）》一書中則提供有專業英文申論題逐題擬答及選擇題題目及正確選項翻譯，適合考生搭配使用。

生物技術之準備建議及推薦考試用書

生物技術考科較難準備，因為其範圍非常廣泛，且無固定出題模式。因此，筆者建議準備時需多加留意目前熱門議題，如先前之新冠肺炎疫苗、流感病毒及流感疫苗等，以及國家在生物科技之新法規及新政策等。另外，筆者認為載體系統之種類、原理、差異及應用應確實準備，此為較常出之考題。《專利師歷屆試題詳解 (含生物技術)（112～108年）》一書有提供選試科目中之生物技術申論題逐題擬答，適合考生了解生物技術一科之出題模式。

專利代理實務之準備建議及推薦考試用書

專利代理實務部分，則是考驗說明書撰寫及答辯的基本功。筆者建議準備時，可以使用中華民國專利資訊檢索系統，找幾個公告案之內容參考及臨摹，以提升說明書撰寫實力，惟須注意者為考生無須尋找太過新穎或困難的技術，增加準備時之困擾，僅須尋找一般日常用品或家電即可。《專利師歷屆試題詳解 (含生物技術)（112～108年）》一書有提供專利代理實務申論題逐題擬答，非常適合考生平時準備及應考前翻閱。

普通物理與普通化學之準備建議及推薦考試用書

本科考試時間僅60分鐘，答題時間非常緊湊。除非對普通物理與普通化學皆十分拿手者外，筆者建議準備時偏重一科自己較為拿手的，深入研讀，考試時認真作答該科之25題，另外25題則可採較悠閒的心態答題。《專利師歷屆試題詳解 (含生物技術)（112～108年）》一書有提供普通物理與普通化學之簡答，考生可自行參照。

考試心態建議

專利師考試終究僅為一資格考試，而非從事專利業務之必要條件外，更不能單獨作為評斷個人內在所有實力的評價。因此，考生若於某次考試差分落榜，無須氣餒，反而應再接再厲，因為落榜原因可能是考生對該次考試之試題適應不良所致，經適當調整後，將可上榜。

書寫工具建議

專利師考試科目有測驗題及申論題。測驗題部分要劃卡，一定要準備2 B鉛筆、備用筆芯與橡皮擦。申論題部分要書寫，要準備黑色或藍色原子筆、備用筆芯、修正工具及備用修正工具。由於考場上，未必會有時鐘，因此，筆者建議要自行攜帶手錶，以利考試時之時間控制。

結語

每年1次的專利師考試，除了讓各路的專利從業人員磨拳擦掌，準備在這場考試中大顯身手外，更有許多法律從業人員亦相繼參加，以期為自身專業加分。因此，專利師考試中參加者各有所長，不需過度羨慕他人具有法科或理工背景，反而應加強自身答題的精確度及穩定程度，藉由勤練歷屆試題及搭配《專利師歷屆試題詳解 (含生物技術)（112～108年）》一書之解析找出自身答題的盲點或回答未盡完善之部分，以此提高專長科目的分數來彌補不擅長科目的失分，來獲得及格分數，順利上榜。最後，筆者認為專利師考試沒有捷徑，唯有勤加練習及多讀幾遍，始為上榜之最佳解方，期許各位考生順利上榜。

另外，順利通過專利師考試後，別忘了參加專利師職前訓練，相關介紹可參考第330期《專利師職前訓練簡介 (上)》、及第331期《專利師職前訓練簡介 (下)》。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 郭廷濠 現任： 中華民國專利師 學歷： 台科大專利所碩士 專長： 1. 藥物藥理學 2. 生技、醫藥專利 3. 藥事、專利法規 證照： 109年度中華民國專利師考試及格

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