LexisNexis發表《2024 年創新動能：全球百大》報告 華碩、旺宏、聯發科、台積電表現傑出

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

《2024 年創新動能：全球百大》台灣入選公司：

在2024年，台灣入選全球創新百大公司榜單的公司共有4家，分別是華碩電腦、旺宏電子、聯發科技及台積電（以上順序按公司英文名稱先後進行排序）; 其中，華碩電腦是今年新上榜的公司。

《報告》重點介紹的各行各業的新興創新力值得所有企業關注。LexisNexis® Intellectual Property Solutions全球客戶成功主管 Marco Richter（馬可·里希特）指出，「隨著技術迅速重新定義市場，成功取決於對創新軌跡和訊號的跟蹤。對於企業高管和投資者來說，這些由專利資料驅動的創新見解對於戰略規劃和決策都是不可或缺的。此外，《報告》還提出了潛在的合作和併購機會，而這些機會都有著影響公司競爭定位的潛力。」

《報告》主要研究成果

《報告》主要研究成果歸納為以下9點：

(1) 行業分布： 如表1所示，製藥業憑借持續創新蟬聯榜首。半導體行業憑借新冠疫情引發的數字化應用需求，以強勁的增長勢頭穩居第二。與此同時，汽車行業在百大榜中的貢獻比去年更大。

表1. 各產業領域和地區的創新公司數量。







資料來源：LexisNexis® PatentSight+™

(2) 人工智慧創新佈局：《報告》涉及人工智慧創新佈局，展示了處於人工智慧發展前沿的輝達（Nvidia）和瞻博網絡（Juniper Networks）等公司。瞻博網絡（Juniper Networks）的專利組合穩步增長，其優質專利被思科（Cisco）、華為和博通（Broadcom）所引用，成為慧與科技（Hewlett-Packard Enterprise，2015年從惠普公司分拆而形成的獨立公司）感興趣的收購目標。

(3) 自動駕駛技術的進步：Aptiv 和特斯拉等公司因其在自動駕駛和自動駕駛汽車技術方面的專注而備受矚目。特斯拉在過去兩年中將其專利組合規模擴大了近 14%，其開發的高品質專利被福特汽車、現代汽車、大眾集團、豐田汽車等大型公司廣泛引用，這些公司也希望在特斯拉的技術基礎上進行創新。

(4) 創新者的全球分布：今年《報告》顯示，美國公司在製藥和資訊技術領域表現突出，而亞洲則在電子產品和半導體領域佔據主導地位。值得注意的是，雖然中國大陸和韓國仍然是亞洲的強國，但中國大陸企業的數量卻從去年的 13 家減少至 7 家。

表2. 近3年創新公司數量區域分佈



資料來源：LexisNexis® PatentSight+™

(5) 新上榜公司：《報告》介紹了 24 家新上榜公司，其中包括德國蔡司（ZEISS，蘋果公司新 VR 產品 Vision Pro 中鏡片的供應商）和總部位於日本的大金（Daikin，該公司在其供暖、通風、空調與製冷（HCAV&R）創新中強調永續發展）等著名新公司。

(6) 智慧財產權的戰略意義：《報告》高度重視智慧財產權的戰略意義，以 IBM 等公司為例，這些企業已轉向以價值為導向的方法來管理其專利組合。

(7) 以「專利品質」為導向的專利戰略：寧德時代（CATL）、Tempus Labs 和意法半導體（STMicroelectronics）等主要公司因其獨特的創新專利戰略而入選。

(8) 小型公司的角色：Mirati Therapeutics 和 Splunk 等公司因其靈活性和利基專業技術而備受認可，使得他們分別成為必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）和思科（Cisco）感興趣的併購目標。

(9) 學術關注領域：學術界重點關注醫療保健和化學領域，代表是布羅德研究所（Broad Institute）和麻總百瀚（Mass General Brigham）等在這些領域擁有大量專利的機構，同時資料分析和 AI 在學術 IT 研究中的重要性也日益凸顯。

表3. 2024 年全球百大公司 (公司以英文字母順序排序)



備註：AT：奧地利，CA：加拿大，CH：瑞士，CN：中國，HK (CN)：中國香港，DE：德國，FR：法國，GB：英國，IE：愛爾蘭，IL：以色列，JP：日本，KR：韓國，NL：荷蘭，NO：挪威，SA：沙烏地阿拉伯，SE：瑞典，TW：臺灣，US：美國

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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