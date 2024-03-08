快訊

中職／龍隊開幕戰票價公布 本後1880元滿足「本質迷」

LINE免費貼圖5款來了！漢堡擬人化超可愛 這款接限時任務「永久使用」

LexisNexis發表《2024 年創新動能：全球百大》報告 華碩、旺宏、聯發科、台積電表現傑出

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

《2024 年創新動能：全球百大》台灣入選公司：

在2024年，台灣入選全球創新百大公司榜單的公司共有4家，分別是華碩電腦、旺宏電子、聯發科技及台積電（以上順序按公司英文名稱先後進行排序）; 其中，華碩電腦是今年新上榜的公司。

《報告》重點介紹的各行各業的新興創新力值得所有企業關注。LexisNexis® Intellectual Property Solutions全球客戶成功主管 Marco Richter（馬可·里希特）指出，「隨著技術迅速重新定義市場，成功取決於對創新軌跡和訊號的跟蹤。對於企業高管和投資者來說，這些由專利資料驅動的創新見解對於戰略規劃和決策都是不可或缺的。此外，《報告》還提出了潛在的合作和併購機會，而這些機會都有著影響公司競爭定位的潛力。」

《報告》主要研究成果

《報告》主要研究成果歸納為以下9點：

(1) 行業分布： 如表1所示，製藥業憑借持續創新蟬聯榜首。半導體行業憑借新冠疫情引發的數字化應用需求，以強勁的增長勢頭穩居第二。與此同時，汽車行業在百大榜中的貢獻比去年更大。

表1. 各產業領域和地區的創新公司數量。


資料來源：LexisNexis® PatentSight+™

(2) 人工智創新佈局：《報告》涉及人工智慧創新佈局，展示了處於人工智慧發展前沿的輝達（Nvidia）瞻博網絡（Juniper Networks）等公司。瞻博網絡（Juniper Networks）的專利組合穩步增長，其優質專利被思科（Cisco）、華為和博通（Broadcom）所引用，成為慧與科技（Hewlett-Packard Enterprise，2015年從惠普公司分拆而形成的獨立公司）感興趣的收購目標。

(3) 自動駕駛技術的進步Aptiv特斯拉等公司因其在自動駕駛和自動駕駛汽車技術方面的專注而備受矚目。特斯拉在過去兩年中將其專利組合規模擴大了近 14%，其開發的高品質專利被福特汽車、現代汽車、大眾集團、豐田汽車等大型公司廣泛引用，這些公司也希望在特斯拉的技術基礎上進行創新。

(4) 創新者的全球分布：今年《報告》顯示，美國公司在製藥和資訊技術領域表現突出，而亞洲則在電子產品和半導體領域佔據主導地位。值得注意的是，雖然中國大陸和韓國仍然是亞洲的強國，但中國大陸企業的數量卻從去年的 13 家減少至 7 家。

表2. 近3年創新公司數量區域分佈

資料來源：LexisNexis® PatentSight+™

(5) 新上榜公司：《報告》介紹了 24 家新上榜公司，其中包括德國蔡司ZEISS，蘋果公司新 VR 產品 Vision Pro 中鏡片的供應商）和總部位於日本的大金Daikin，該公司在其供暖、通風、空調與製冷（HCAV&R）創新中強調永續發展）等著名新公司。

(6) 智慧財產權的戰略意義：《報告》高度重視智慧財產權的戰略意義，以 IBM 等公司為例，這些企業已轉向以價值為導向的方法來管理其專利組合。

(7) 以「專利品質」為導向的專利戰略：寧德時代（CATL）、Tempus Labs 和意法半導體（STMicroelectronics）等主要公司因其獨特的創新專利戰略而入選。

(8) 小型公司的角色Mirati TherapeuticsSplunk 等公司因其靈活性和利基專業技術而備受認可，使得他們分別成為必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）和思科（Cisco）感興趣的併購目標。

(9) 學術關注領域：學術界重點關注醫療保健和化學領域，代表是布羅德研究所（Broad Institute）和麻總百瀚（Mass General Brigham）等在這些領域擁有大量專利的機構，同時資料分析和 AI 在學術 IT 研究中的重要性也日益凸顯。

表3. 2024 年全球百大公司 (公司以英文字母順序排序)

備註：AT：奧地利，CA：加拿大，CH：瑞士，CN：中國，HK (CN)：中國香港，DE：德國，FR：法國，GB：英國，IE：愛爾蘭，IL：以色列，JP：日本，KR：韓國，NL：荷蘭，NO：挪威，SA：沙烏地阿拉伯，SE：瑞典，TW：臺灣，US：美國

 

參考資料：

  1. 《2024 年創新動能：全球百大》智慧財產權報告，律商聯訊（LexisNexis® Legal & Professional），2024年2月

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【更多內容請見《北美智權報》352期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

00941募集175億跟00939比依舊驚人？ 專家：申購者「慧眼識英雄」因台積電已漲翻天

台積電768還不是最頂、能漲多高？外資目標價競賽開始 陸行之提點這件事

台積電（2330）他「小資零股玩價差」賺1.5萬！ 不藏私分享：下跌5-10元買一次

台積電市值超車博通位居全球前十 股價再創歷史新天價

相關新聞

在美國申請註冊商標必須填報正確住所位置？2024年聯邦巡迴上訴法院In re Chestek PLLC案

2019年，美國專利商標局（USPTO）修改行政命令，要求外國人申請商標必須由美國執業律師代理，且為了查核，要求所有申請人都要填寫住所地址。一位律師Chestek自己提出商標申請故意不提供住所地址，並主張該次修改行政命令違反法律。聯邦巡迴上訴法院在2024年2月作出In re Chestek PLLC案判決，認為修改並無違法。

《科技戰與國家安全》 談國家安全法第三條第二項

國家安全法第3條第2項規定「任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術之營業秘密，而為[同條第一項]各款行為之一」，否則將處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以上五千萬元以下之罰金。該條款有所謂「意圖在境外使用」要件。此類似營業秘密法第13條之2之規定，故營業秘密法的司法實務有助於認定該要件之操作。本文在介紹最高法院111年度台上字第3655號刑事判決，其乃最高法院首度就「意圖在境外使用」要件之舉證原則做出解釋，亦為攸關營業秘密執法如何依賴司法達成立法目的之關鍵判決。

LexisNexis發表《2024 年創新動能：全球百大》報告 華碩、旺宏、聯發科、台積電表現傑出

全球資訊和分析服務提供商LexisNexis® Legal & Professional 於 2024 年 2 月 22 日發佈了第三版《創新動能：全球百大》智慧財產權報告 (下稱《報告》)。《創新動能報告》以專利資料為依據，深入分析全球領先的創新者和推動技術發展的動力；在分析全球專利資料後，揭示過去兩年中創新的步伐和重點是如何演變的。《報告》將規模小但有著高「品質」的專利組合和維護良好的大型專利組合加以區分，評選出在各自領域不斷推陳出新的百大公司。

美國經濟現況

美國度過了2023年這個漸入佳境的一年，經濟從市場一面倒看衰，大逆轉為全年GDP成長率高達2.5%，主因是美國強勁的民間消費動能，在高物價與高利率的環境下，美國人竭盡所能的擴張消費，撐起了整個經濟逆風。

【為台灣加油打氣專欄】研磨墊磨耗即時監控系統

在半導體製程中，研磨是非常重要的步驟。講到研磨，大家也許會覺得沒什麼特別。但是實際上，半導體製程所需要的研磨技術是非常精密的。我們常見的半導體晶片，是由許多層的矽、金屬、絕緣層等許多材料組成的，過程就像建造房子一樣，一層一層往上堆疊。每一層製造完成後，表面有可能不平整，此時需要利用研磨將表面磨平，才能繼續製造下一層。假如沒有好的研磨技術，每一層的表面崎嶇不平，最後成品的品質會非常不好，良率就會很差。

印度半導體產業鏈發展契機

當前全球半導體發展趨勢是分邊進行，在中國供應鏈逐漸衰退之後，台灣已經成為技術與製造中心，美國因地緣政治因素積極吸引整條供應鏈回流，日本則是在政府扶植下建立rapidus聯盟，並在近期與台積電開展合作，地處南亞的印度，在市場需求推動與政府政策引導下也想成為全球半導體供應鏈的重要一環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。