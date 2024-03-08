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2024年台商海外布局：傳產、電子業首選越南 服務業瞄準美國

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

陸委會2月發布最新統計數據，指出2023年台商赴中國投資創歷史新低。近年台商海外布局著重分散風險，反映在赴陸投資金額及占比節節下降，已從2010年83.8%，降至2023年的11.4%。不僅如此，台商未來三年海外投資意向中，東南亞已取代中國成為台商海外投資的優先選項，其中又以越南呼聲最高；而在美中貿易衝突、美國推動製造業回流等影響下，美國也成為台商可能投資地區的優先備選地區。

面對地緣政治動盪情勢，及美中貿易戰、科技戰愈演愈烈，台商已順應國際供應鏈重組，調整全球布局，降低對陸投資，提升對美、歐、日及新南向國家投資比重，以分散生產風險。

根據經濟部投資審議司統計，2023年全年核准對外投資件數為568件，較2022年同期增加4.03%；投資金額約235.8億美元，不但創下歷史新高，且較上年同期增加136.67%。其中，2023年對新南向國家投資件數為233件，較上年同期增加37.87%，投資金額為55.4億美元，較上年同期增加5.15%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

對中國大陸投資方面，2023年全年核准對中國大陸投資件數為328件，較上年同期減少11.83%；投資金額約30.3億美元，為自2002年來新低，較上年同期大幅減少約四成。

圖一、2010~2023年台商對中國大陸投資金額及比重。

圖片來源：大陸委員會

台商海外投資：中國比例降至一成

觀察台商對中國大陸投資趨勢，自從2002年起，對中國投資金額持續高於對外投資金額，且於2010年達到高峰，對陸投資占台灣整體對外投資比重高達84%，不過從2016年趨勢開始反轉，台商對陸投資呈下降趨勢，2023年對陸投資占整體對外投資比重降至11%，且為連續第二年低於對新南向國家投資，顯示隨著美中貿易戰、科技戰愈演愈烈，面對地緣政治動盪情勢，台商順應國際供應鏈重組，重新調整全球布局，除了降低對中國大陸投資比率，也提升對美國、歐洲、日本及新南向國家投資比重，確保分散生產風險。

圖二、對外/對陸投資金額占比趨勢圖

圖片來源：經濟部投審司

根據經濟部2023年調查台商的國內外投資總額，由2021年的113.2兆元上升至2022年的114.02兆元，增加0.88%；其中，服務業的台商投資金額增加最為明顯，較2021年增加5.06兆元。隨著對中國大陸投資式微，受訪台商的投資布局以其他海外地區為主，2022年平均在其他海外地區投資比率達到77.15%。其中以資訊電子產業在海外投資比率更是高達98.39%，其次為服務業的73.21%、傳統產業23.42%。若與2021年相比，2022年三大類型的台商在其他海外地區投資比率，均呈現上升的趨勢。

圖三、2021年至2022年台商國內外投資情況

圖片來源：經濟部《2023年對海外投資事業營運狀況調查分析報告》

未來三年台商最可能投資越南

經濟部調查台商未來三年可能投資的海外地區，傳統產業台商未來三年之投資首選為越南（17.72%），其後是馬印新菲（14.18%）及美國（11.39%），詳見圖四。資訊電子業台商之未來潛在投資地點則依序為越南（15.04%），而後是美國（13.16%）及馬印新菲（10.9%）。最後，服務業廠商偏好美國（17.48%）、其次為馬新印菲（16.26%）和越南（13.01%）。由此可知，台商未來三年在選擇海外投資據點時，皆以東南亞為主要投資熱點，而在美中貿易衝突、美國推動製造業回流等政策影響下，美國亦成為台商可能投資地區的優先備選地區。

圖四、未來三年台商可能投資的海外地區

圖片來源：經濟部《2023年對海外投資事業營運狀況調查分析報告》

中美貿易戰導致產業分工改變，全球供應鏈出現「中國+1」的多元化布局以降低對中國大陸製造業的依賴，東協持續受惠。根據BCG波士頓顧問公司預測，未來十年東協貿易額將增長1.2兆美元，其中東協與中國大陸之間的貿易額預估將成長6,160億美元；國際貨幣基金組織IMF預估2024年全球經濟成長率將呈衰退，但東南亞及南亞地區經濟成長率將分別增加0.4及0.5個百分點至4.6%及5.9%，遠高於全球平均預測值2.9%。

根據越南計畫投資部（MPI）最新統計資料[1]，2023年越南新設立廠商家數近16萬家，創下新高，較2017年至2022年平均家數增加1.2倍，相較2022年家數成長4.6%，新營運與恢復營運廠商家數亦較2022年同期成長4.5%，顯示越南業界對於經營展望信心增強，其中外資則仍是越南經濟亮點，至2023年12月20日，外人在越南註冊資金近366億美元，較2022年成長超過三成（32.1%）。

今年前2個月越南外資金額約計42.9億美元，較2023年同期成長38.6%。其中，有405件為新外資案件、成長55.2%，登記金額達到360億美元。最多外資前往越南投資加工製造業，其次則為不動產，目前共有30個國家地區前往越南投資，其中新加坡排名首位，以19.4億美元投資金額占越南外資總額半數（53.8%），其次依序為香港、日本、中國大陸、日本；台灣為第6大外資，投資金額約計6,700萬美元（1.9%）[2]

東南亞投資熱度不減

因應2016年以來台灣政府新南向政策，台灣電子大廠皆已布局東南亞，加上近年全球供應鏈移轉浪潮，許多台商持續加大投資擴廠，2023年前三季台灣政府核准對新南向國家投資額較去年同期增加65%。根據台經院調查企業最想投資地點，東南亞2024年首度超越中國大陸，成為台灣製造業者最想投資的海外據點。

PwC發布的《2024年亞太地區房地產趨勢調查報告》也發現，儘管全球不動產市場因高利率持續低迷，但投資人對亞太地區整體信心仍然樂觀，普遍將亞太地區視為安全的避風港，其中投資者最看好的前十大城市，南亞及東南亞國家包辦半數席次，包含新加坡、越南胡志明、泰國曼谷、印度新德里及孟買。另外值得注意的是，馬來西亞吉隆坡近5年名次共躍升8位超越台北，且其世界和平度指數名列亞洲第三、房地產交易透明度也與台灣、新加坡同屬透明區，相當受台灣投資人關注。

 

資料來源：

  1. 2024/1/15，經濟部投資審議司：112年12月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計新聞稿

  2. 2024/01/16，經濟部：2023年對海外投資事業營運狀況調查分析報告

  3. 2024/02/21，PwC「變動下的契機—2024全球經濟趨勢展望暨中國大陸、新加坡及越南貿易供應鏈布局戰略」研討會。

 

備註：

  1. 參考資料：2024/1/16，經濟部國際貿易署：越南政府公布2024年經濟前景展望報告

  2. 參考資料：2024/3/4，經濟部國際貿易署：本(2024)年前2個月越南外資金額約計42.9億美元

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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