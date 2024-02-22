美國聯邦上訴法院認定Corellium符合合理使用 Apple再吞敗仗

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許慈真／北美智權報 專欄作家

本案[1]上訴人Apple主張被上訴人Corellium：(1) 直接侵害iOS之著作權；(2) 直接侵害Apple應用程式圖示與桌布之著作權；(3) 構成對iOS之輔助侵權。聯邦第十一巡迴上訴法院僅就第(1)項維持原判，亦即Apple敗訴，並以「未另審查而裁判」為由，廢棄地方法院就第(2)及(3)項所為之判決，發回重審。

利用之目的與特性

● 轉化性

轉化性（transformative）著作可說是位處「合理使用原則限制著作權以保障自由空間（breathing space）」的核心地帶，因而其重點在於檢視利用行為是否僅具替代性，或是增添新元素、改變用途或特性以傳遞新的表達、含義或訊息？相較於iOS，Corellium的虛擬化軟體「CORSEC」有幾點明顯不同，包括：

新增功能 ：查看並暫停運行進程；修改作業系統核心；使用CoreTrace工具檢視系統呼叫（system call）；app瀏覽器；檔案瀏覽器；即時螢幕截圖。

：查看並暫停運行進程；修改作業系統核心；使用CoreTrace工具檢視系統呼叫（system call）；app瀏覽器；檔案瀏覽器；即時螢幕截圖。 部分變更 ：停用韌體驗證與聯邦資訊處理標準（FIPS）；修改信任快取（trust cache）；產生加密票證（cryptographic ticket）。

：停用韌體驗證與聯邦資訊處理標準（FIPS）；修改信任快取（trust cache）；產生加密票證（cryptographic ticket）。 創造具不同用途或特性之新產品：並未以相同的消費者導向功能為主（例如打電話、傳簡訊、拍照、使用GPS導航、連結藍牙裝置、下載App等），而是允許研究者以嶄新先進的方式檢視並理解iOS及其App，藉此增進社會利益。

具體來說，CORSEC可協助研究者剖析程式、察覺漏洞並探索可行的修補程式，不僅開創安全性研究的新局面，同時實現了著作權制度所尋求的創造性進步；若以Google案[2]比擬，幾乎是如同Google利用Java程式碼打造極富創造性的Andriod平台那般（儘管Google從Sun Java API複製了約11,500行宣告程式碼）。

再者，CORSEC允許研究者即時視覺化iOS進程，或凍結進程以供研究，隨意推進或回溯時間以密切監控系統活動，以及從同一起始點執行多項實驗；若以Authors Guild案[3]比擬，正如同Google Books搜尋引擎允許研究者透過自選詞彙爬梳書籍，找出相關文獻並查看相關頁面摘錄（snippet），以及了解所選詞彙在不同時期的使用頻率 — 兩者都是透過提供iOS／書籍的「相關資訊」來增進公眾知識。

上訴法院在此駁斥Apple提出的三項質疑：

(1) CORSEC並非精準複製

分毫不差地複製原著作並轉換成不同格式（例如紙本轉為數位、CD轉為mp3），確實不符合轉化性，但本案情形並非單純以不同格式重新包裝（repackaged）原著作：CORSEC除新增功能外，也允許研究者修改信任快取，藉以安裝新程式並執行模糊測試（fuzzing）找出程式碼漏洞，或進行其他安全性研究。

(2) 安全性研究屬於轉化性用途

Apple雖宣稱研究者長久以來皆是使用Apple授權的iOS版本工作，惟此番說法如同「學者可至圖書館利用關鍵詞彙查找書籍，因而Google Books搜尋引擎不具轉化性」一般不合理；況且，CORSEC確實新增零售iOS所無的功能，有助於提供安全性研究的效率。

(3) 利用行為往往非單一目的

轉化性有無之關鍵在於「轉化性利用是否可被合理感知」，而非「新產品的唯一用途是否具轉化性」。更何況，著作鮮少僅具單一目的，例如Campbell案[4]，模仿歌曲雖具轉化性，但與原著作同屬於娛樂性創作；又以Google案為例，儘管Google利用／Oracle創造Java程式碼的理由雷同，皆是使允許程式設計師利用捷徑完成任務，然而，Google產品另有為程式設計師創造出「可供智慧型手機環境運用的極富創意的創新性工具」的目標— 即使利用行為有部分目的與原著作相似，仍無法否定其轉化性用途。

● 商業性

儘管非商業性／商業性通常被視為支持／不支持合理使用分析，但並非決定性因素，有眾多合理使用事例顯然屬於商業性，包括新聞報導、評論、表演、戲仿（parody）等。換言之，利用行為不因涉及商業性而改變具轉化性之事實，而且越具轉化性，商業性的影響力便越小。

著作之本質

越具創造力的著作，越接近著作權制度保護核心，其保護範圍也越寬 — 亦即利用行為越難主張合理使用 — 相對地，偏屬資訊性或功能性的著作保護範圍較窄，合理使用抗辯的運用空間自然也越大。

譬如iOS，係用以運作消費者電子裝置的電腦程式，儘管已融入不少創新表達形式，但仍無法改變「與諸多不受著作權保護之概念緊密結合」的功能性本質，因而離著作權保護核心較遠，合理使用範圍較大。

所利用之質量及其占整體著作之比例

本項因素旨在從利用之目的及特性檢視，利用者是否過度複製原著作（以致竊占其市場）？CORSEC既旨在進行安全性研究，找出程式碼錯誤並偵測脆弱性，確實有必要複製整個iOS。上訴法院更進一步駁斥Apple提出的三項質疑：

(1) 不適用Fox News案見解

Fox News案[5]所牽涉問題為「是否大量複製」，但本案卻是涉及「是否為合理之轉化性使用」，縱使完整複製，亦是合於利用目的（且合理）而不具替代性。況且，CORSEC並未虛擬出iOS潛在消費者所欲購買的整個產品，使用者無法執行通話、簡訊、拍照等功能。

(2) 無法針對個別需求提供特定內容

根據Authors Guild案[6]見解，合理使用並未要求創作者「採用效率最低之解決方案」，或為迴避侵權責任而「白費工」，因此，Google既無法也不必要針對研究者個別需求提供特定內容；更何況，Google無從得知潛在研究者可能感興趣的領域，自然必須提供大量書籍供其篩選 — 極其明顯，CORSEC使用者亦是處於類似情境。

(3) 有必要複製IPSW檔案

Apple陳述與Corellium專家證詞均已指明，為提供實際的研究環境，CORSEC必須利用整個iOS，無法只挑選其中幾個部分加以模擬。

利用對於著作其潛在市場與現在價值之影響

● 對原著作市場影響不大

(1) CORSEC欠缺市場替代性

本項因素的核心問題並非「判斷原著作人是否因利用行為蒙受潛在損失」，而是「考量到若所有人皆如此利用所造成的損害，是否將導致重大經濟損害，進而打擊原著作人創作意願，阻礙著作權制度旨意之實現」。

由於CORSEC無法執行多項消費者導向功能，並非真實iPhone所搭載iOS的合理替代品；再者，相較於銷售數量超過20億的iOS裝置，CORSEC不但所費不貲（高達數十萬美元），迄今僅售出40個左右，也未如Apple那般每年推陳出新，實難以認定會造成重大經濟損害而損及創新誘因。

(2) 原著作市場係指iOS市場

儘管Apple宣稱CORSEC足以取代實體裝置機架（rack）進行軟體開發與測試，而損及iPhone市場利益，但本案涉及侵權爭議的是iOS而非iPhone，後者屬於截然不同的市場；即使勉強將之納為相關市場，無法通話、傳訊或執行其他功能的CORSEC如何能使該市場蒙受重大損害，也只能說是純屬臆測了。

● 對衍生著作市場影響不大

(1) 衍生性與轉化性之界定基準

基於合理使用原則，原著作人不因擁有著作權而得以控制公眾對其著作之評價，亦即，其無權將手伸入轉化性市場（transformative market）加以干涉。根本原因在於，轉化性利用不會取代原著作，亦不太可能滿足消費者對原著作之需求。

儘管如此，衍生性與轉化性兩者之界線並非始終清楚明瞭，只是也非毫無基準可循。一般來說，衍生性利用包括翻譯原著作、將其改編為電影或戲劇、或重新編排為電子書或有聲書等；轉化性利用則包括將原著作用於批評、評論、新聞報導、教學、學術或研究等目的。

根據Apple陳述，其與CORSEC處於競爭關係的iOS衍生著作包括下列安全性產品：

允許開發者在虛擬iOS裝置上工作之「iOS模擬器」

向合法的安全性研究者提供搭載iOS客製化iPhone之「安全性研究裝置計畫」（Security Research Device Program）

允許研究者遠距存取iOS之「Xcode Cloud」計畫（近期推出）

CORSEC不僅為iOS增添新功能，更可說是具備不同用途及特性的創新性產品，自當屬於轉化性利用。畢竟，著作權制度旨在刺激新創作，而非賦予原著作人一手掌控所有市場的壟斷權利，更遑論禁止他人產出用以研究原著作人產品的轉化性創新成果。

又以Authors Guild案為例：書籍作者雖宣稱擁有創造搜尋資料庫（如同Google Books）之衍生性權利（derivative right），惟該案法院予以駁斥並指出：衍生著作必須涉及「形式改變」（例如書籍改編為電影），倘若複製原著作係用以提供「相關資訊」，則屬於轉化性利用，並未落入原著作之衍生性市場（derivative market），原著作人無權壟斷他人提供有關其著作資訊之方式 — 同樣道理，Apple亦無權壟斷旨在提供iOS相關資訊的轉化性研究工具。

(2) 潛在惡行並非有力證據

至於Apple宣稱Corellium利用行為損及公眾而未提供補償性利益（countervailing benefit），再加上不法份子可能利用其產品為惡，上訴法院強調，這僅是純屬假設的說詞，無法證明 CORSEC對公益有害。

結語

誠如上訴法院所言，衍生性與轉化性之間的界線並不分明，此點在本案判決作成後10天出爐的AWF案[7]中尤其明顯，甚至引發最高法院兩派意見的論戰。不難發現，公眾福祉在合理使用判斷中有著難以撼動的重要性，縱使有時不免對原著作人經濟利益造成影響，然而，這正是體現了著作權制度藉由「經濟誘因」作為「促進公益」手段的立法精神。

附帶一提，2023年12月，雙方已就剩餘爭點達成和解，整個著作權訴訟至此正式告終。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 許慈真 學歷： 輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程

輔仁大學法律學系博士

輔仁大學財經法律學系碩士

輔仁大學法律學系學士 專長： 智慧財產權、法律翻譯

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