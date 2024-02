如何加快USPTO Petition處理速度？

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

美國專利案件的Petition有機會加急嗎?依USPTO官網Petitions FAQs網頁說明,有的。

美國專利案件,偶有機會需依法提交Petition,只不過,官門一入似海深,有時候,Petition一去無音訊,讓人忍不住想問,是否有機會請官方加速處理審核?依USPTO官網Petitions FAQs網頁說明,的確是有的。[1]

針對部分Petition類型,包括以(共同)發明人已滿65歲事由請求加速審查、在繳納Issue Fee之後請求撤銷公告流程重啟審查、非故意延誤繳費送件導致廢案後請求恢復原狀、非故意遲繳年費後請求准予補繳復權、已依規定登錄轉讓但在Issue Fee繳納後才請求在證書刊載受讓人資訊等,USPTO其實提供了ePetition服務,符合各項要件的使用者可線上填表,由官方系統自動轉成正確Petition,送件後可立即通過審核。[2]

若屬無法滿足ePetition使用要件、非ePetition適用Petition類型,須經由人工審核的Petition,還有一種行之有年的加速辦法是依37 CFR 1.182繳費提Petition(下稱1.182 Petition)。[3]美國專利法細則未加規範者,USPTO局長有權依37 CFR 1.182視個案情況並參考其他相關規定自為決斷。故實務操作上,美國專利案件申請人、所有權人如有加急需求,可於所需Petition送件之時或之後加提1.182 Petition,特別請求加速處理其急件。

惟應注意,USPTO官網並未說明繳費加急後多久能拿到官方審核結果,若官方著手處理時情況已變、所提Petition已不適用或與案情無關,1.182 Petition被駁回不予考慮(dismissed as moot)亦不無可能,但即使如此,所繳1.182 Petition規費未必能退。

另外依USPTO說法,也不是每種Petition都需要額外花錢加提37 CFR 1.182 Petition,因為若USPTO已作成Petition決定後要請求官方再考慮(petition requesting reconsideration of a petition decision),又或要請USPTO上級介入重審TC Director決定(petition to request supervisory review of a group director decision),這類Petition依USPTO內規就是需盡快處理,毋須再提1.182 Petition。

有趣的是,USPTO不只一次改寫過Petitions FAQs網頁的這段文字。熟悉相關作業的美國專利業界人士提醒,USPTO官網網頁文字不是法規,遇有相關法規未載明事項,申請人都有權提1.182 Petition。此外,Petition送件時拉選正確的文件敘述、緊盯USPTO線上系統Patent Center動態、適時適度地跟進確認,都有助把Petition順利送到正確處理窗口,減少不必要的作業延誤。[4]

