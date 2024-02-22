如何加快USPTO Petition處理速度？

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黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

美國專利案件的Petition有機會加急嗎？依USPTO官網Petitions FAQs網頁說明，有的。

美國專利案件，偶有機會需依法提交Petition，只不過，官門一入似海深，有時候，Petition一去無音訊，讓人忍不住想問，是否有機會請官方加速處理審核？依USPTO官網Petitions FAQs網頁說明，的確是有的。[1]

針對部分Petition類型，包括以（共同）發明人已滿65歲事由請求加速審查、在繳納Issue Fee之後請求撤銷公告流程重啟審查、非故意延誤繳費送件導致廢案後請求恢復原狀、非故意遲繳年費後請求准予補繳復權、已依規定登錄轉讓但在Issue Fee繳納後才請求在證書刊載受讓人資訊等，USPTO其實提供了ePetition服務，符合各項要件的使用者可線上填表，由官方系統自動轉成正確Petition，送件後可立即通過審核。[2]

若屬無法滿足ePetition使用要件、非ePetition適用Petition類型，須經由人工審核的Petition，還有一種行之有年的加速辦法是依37 CFR 1.182繳費提Petition（下稱1.182 Petition）。[3]美國專利法細則未加規範者，USPTO局長有權依37 CFR 1.182視個案情況並參考其他相關規定自為決斷。故實務操作上，美國專利案件申請人、所有權人如有加急需求，可於所需Petition送件之時或之後加提1.182 Petition，特別請求加速處理其急件。

惟應注意，USPTO官網並未說明繳費加急後多久能拿到官方審核結果，若官方著手處理時情況已變、所提Petition已不適用或與案情無關，1.182 Petition被駁回不予考慮（dismissed as moot）亦不無可能，但即使如此，所繳1.182 Petition規費未必能退。

另外依USPTO說法，也不是每種Petition都需要額外花錢加提37 CFR 1.182 Petition，因為若USPTO已作成Petition決定後要請求官方再考慮（petition requesting reconsideration of a petition decision），又或要請USPTO上級介入重審TC Director決定（petition to request supervisory review of a group director decision），這類Petition依USPTO內規就是需盡快處理，毋須再提1.182 Petition。

有趣的是，USPTO不只一次改寫過Petitions FAQs網頁的這段文字。熟悉相關作業的美國專利業界人士提醒，USPTO官網網頁文字不是法規，遇有相關法規未載明事項，申請人都有權提1.182 Petition。此外，Petition送件時拉選正確的文件敘述、緊盯USPTO線上系統Patent Center動態、適時適度地跟進確認，都有助把Petition順利送到正確處理窗口，減少不必要的作業延誤。[4]

備註：

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