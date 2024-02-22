歐盟選舉在即 多樣政策齊發支持創新發展

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蘇翰揚╱產業分析師

全球今年有六十多個國家大選，其中重點國家之一便是歐盟，歐盟在過去面臨經濟成長緩慢、創新能力不足、關鍵技術流失等挑戰，因此，歐盟當前積極推動不少創新措施，一方面強化自身科技競爭力發展，一方面也透過大量國際合作，與志同道合國家建立創新生態體系。

2024年1月，歐盟委員會推出一系列措施，用以支持歐洲新創公司和中小企業開發尊重歐盟價值觀和規則的值得信賴的人工智慧（AI），以下為措施內容：

一、歐洲高效能運算法規修正案

主要目的是在歐盟建立超級電腦作為人工智慧專用中心，包括取得、升級和操作人工智慧專用超級電腦，以實現大型通用人工智慧（GPAI）模型的快速機器學習和訓練，並促進人工智慧專用超級電腦的使用，有助於將人工智慧的使用範圍擴大到大量公共和私人用戶，包括新創公司和中小企業。此外，為新創公司和創新者提供一站式服務，支援人工智慧新創和研究生態系統的演算法開發、大規模人工智慧模型的測試評估和驗證、提供超級電腦友善的程式設施和其他人工智慧賦能服務，並支援基於通用人工智慧模型開發各種新興人工智慧應用。

二、設立人工智慧辦公室

在委員會內設立人工智慧辦公室，確保歐洲層級人工智慧政策的制定和協調，並監督即將發布的人工智慧法案的實施和執行。

三、財政支援

透過Horizon Europe計畫和數位歐洲計劃提供財政支援，到 2027 年將帶來約40億歐元的額外公共和私人投資，並進一步鼓勵公共和私人投資人工智慧新創企業和規模化企業，包括透過新創投資或股權投資，例如透過EIC加速器計畫和InvestEU計畫。

四、其他措施

歐盟也積極透過教育、培訓、技能和再培訓活動加強歐盟生成式人工智慧人才庫的提升，並加速開發和部署歐洲共同資料空間，供人工智慧社群使用，因為資料是訓練和改進模型的關鍵資源。而「GenAI4EU」計畫目的在支援歐洲14個產業生態系以及公共部門的新穎案例和新興應用的開發，包括機器人、健康、生物技術、製造、移動、氣候和虛擬世界應用領域。

五、建立歐洲數位基礎設施聯盟（European Digital Infrastructure Consortiums，EDIC）

● 「語言科技聯盟」（ALT-EDIC）目的在開發歐洲共同的語言技術基礎設施，以解決用於培訓人工智慧解決方案的歐洲語言資料的短缺問題，並維護歐洲的語言多樣性和文化豐富性，這將支援歐洲大型語言模型的開發。

● 「CitiVERSE」將應用最先進的人工智慧工具來開發和增強智慧社區的當地數位孿生，幫助城市模擬和優化從交通管理到廢棄物管理的流程。

國際合作：與加拿大展開人工智慧、半導體、量子等領域科研合作

2023年11月，歐盟與加拿大展開數位合作夥伴關係，該優先事項於今年2月的會議上確認，目標是加強人工智慧（AI）、量子科學和半導體、與線上平台相關的公共政策、安全國際連接和網路安全的合作，有助於歐盟和加拿大應對數位轉型中影響研究、工業、社會和更廣泛經濟的新挑戰。兩國將在春季召開「部長級數位合作委員會」，以審查合作進度，並決定該計劃的後續步驟。

在半導體方面，透過探索監測和預警機制來解決未來半導體供應鏈的中斷問題。雙方就公眾對該產業的支持交換資訊，也探討在半導體前沿技術研發的合作，並在學術界、研究機構和產業界的參與下，交流有關勞動力發展措施的資訊。在人工智慧方面，透過研討會建立定期溝通管道和交換資訊，包括人工智慧治理和國際標準。而量子技術方面，雙方目標是擴大互利合作，加速研究、開發和創新，同時促進就業和量子技術在更廣泛經濟中的利用。網路平台部分，持續合作並就確保透明度、公平和問責制的措施交換資訊，並使網路成為更安全、更包容的地方。明年將就各自框架的實施進行交流。

另外，歐盟也積極跟加拿大開展安全領域的合作，舉例而言，在安全和具韌性方面，雙方將透過資訊交換，鼓勵發展安全和高品質的互通，並探索在歐洲、北美和亞洲之間發展安全和高品質的互通行動，例如北極或北大西洋；在網路安全方面，雙方合作實施網路安全監管框架，包括關鍵基礎設施保護和產品網路安全領域，並有機會在網路安全認證和標準方面進行合作，而第一步將涉及雙方確定資訊交流的機會和推行國內倡議的最佳方法。最後，雙方也強調數位身分、數位憑證和信任服務合作的重要性，雙方擬透過試驗計畫促進互通性。

最後也協助成員國開展綠色轉型

除了前瞻科技以外，歐盟執委會於2023 年3月9日通過新的國家援助臨時危機和過渡框架，根據「綠色新政產業計畫」(Green Deal Industrial Plan)，以支持對加速綠色轉型和減少燃料依賴至關重要的產業。該次修訂部分延長2022年3月23日通過的臨時危機框架，使會員國能夠利用國家援助規則的靈活性，在俄烏戰爭下支持各國經濟。

國家援助臨時危機和過渡框架規定提供援助的類型，包括對於受當前危機或隨後的制裁和反制裁影響的公司具有上限的補助金額、以國家擔保和貼息貸款的形式提供流動性支持、補助高能源價格、加速推廣再生能源的措施、促進產業過程脫碳的措施、進一步加速關鍵部門投資以向淨零經濟轉型的措施等。今年10月，歐盟執委會陸續通過對立陶宛、法國、捷克、波蘭之補助計畫，補助細節如下：

一、立陶宛價值1.93億歐元的離岸風電場

該措施針對在立陶宛和其他會員國的公司，可以參與開發和營運新離岸風力發電廠授權招標。該計劃將將透過招標程序選擇波羅的海特定區域，建造容量為 700 兆瓦的離岸風電場。根據這項措施，援助將採取為期15年的雙向差價合約（CfD）下的可變溢價形式，該溢價將透過比較在合約收購中確定的參考價格來計算得標者以及電力市場價格。一旦市場價格低於執行價格，得標者將有權獲得相當於執行價格與電力市場價格之間差額的援助。然而，一旦市場價格高於執行價格，得標者就必須向國家支付兩個價格之間的差額。

二、法國3億歐元投資於使用固體回收燃料的公司

此次援助將採取直接補助的形式，針對使用固體回收燃料的新安裝或重新供電的產能，該燃料須由至少50%的可再生廢物組成，例如剩餘的食物或花園中的可堆肥廢物。由於固體回收燃料是從混合城市廢棄物中提取的能源，可以取代化石燃料。

三、捷克25億歐元協助製造企業實現生產流程脫碳並提高能源效率

該計劃將透過歐盟現代化基金(Modernisation Fund)全額資助，採取直接補助的形式。針對受歐盟排放交易體系(Emissions Trading System, ETS)影響的產業，包括煉油廠等能源密集型產業以及著重於重金屬、建築材料和化學產品生產的公司。該計劃的目的是幫助上述行業與現在相比，將生產過程中的溫室氣體排放量減少至少40%，將能源消耗減少至少20%。在減少溫室氣體排放的時需要使其生產過程實現電氣化，或從使用化石燃料轉向可再生氫或可再生氫衍生燃料才可以獲得補助資格。而每個受益人的補助將不超過2億歐元或該計劃總預算的10%，但涉及精煉活動和基本金屬製造的計畫除外。

四、波蘭12億歐元支持俄烏戰爭下的能源密集型企業

該計畫採取直接補助的形式，目的是彌補因當前地緣政治危機導致能源價格異常上漲而產生的額外成本，特別針對採礦、採石和製造業等產業的生產部門。工業生產領域的能源密集型企業的整體補助將不超過合格成本的50%，最高可達400 萬歐元，而特別受影響產業的能源密集型企業將有權獲得高達合格成本 80%的援助，最高可達4,000萬歐元。

2024年歐盟將持續擴大投資項目

2024年歐盟正面臨許多重要的結構性挑戰，包括生產力成長緩慢、綠色和數位轉型、老化和社會包容性等，需要解決這些挑戰，才能維持永續競爭力，層出不窮的地緣政治事件也讓歐盟意識到需要在全球市場上保持競爭力，因此可預期歐盟將透過加速實施財政支出與各種補助，來確保公共誒斯人投資能夠持續，並透過國際合作來引進新技術發展。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 蘇翰揚 學歷： 國立中正大學企研所 經歷： 產業分析師 專長： 產業分析與市場研究

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