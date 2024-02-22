多明尼加是否成為下個PCB產業設廠熱點？

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林昱均╱科技業分析師

多明尼加共和國是世界上成長最快的經濟體之一，提供也許是拉丁美洲最具吸引力的商業環境，並且是先進製造活動近岸投資的主要候選人——特別是印刷電路板(PCB) 等電子產品和半導體的組裝、測試和封裝 (ATP)。

一個充蠻成長潛力的開發中經濟體

在多種因素的推動下，全球經濟目前正在經歷劇烈的重新排序，其中包括 COVID-19 大流行引起的供應鏈中斷；人工智慧（AI）等突破性數位技術的出現；以及地緣政治緊張局勢，尤其是美國和中國之間的緊張局勢。為了提高供應鏈的穩定性、彈性和成本競爭力，先進電子製造商正在考慮在全球範圍內尋找替代生產地點，為各國提供獨特的機會來展示其獨特的價值主張，以吸引國際經濟中的全球流動投資這就是即時重組。

從目前產業來看，半導體產業基本上機會相當大，該產業預計到2030 年將在全球成長40%，達到1 兆美元，美國政府正在透過《晶片和科學法案》刺激其在北美的成長，該法案承諾投入520 億美元聯邦投資，並已在約 70 個項目中吸引 2,200 億美元投資。多明尼加共和國是吸引北美對印刷電路板(PCB) 製造投資增加的主要候選國之一，並作為近岸半導體組裝、測試和封裝(ATP)基地上具備相當吸引力。

事實上，多明尼加共和國是美洲最具吸引力的外國直接投資 (FDI) 環境之一。該國政治經濟的特點是商業友善環境，包括政治穩定、自由化貿易制度和監管連續性，為跨國公司提供穩定和可預測的營運環境。這些因素促使多明尼加共和國成為拉丁美洲第七大經濟體，並從1972年到2022年以近5%（4.9%）的成長率成長，使其成為過去半個世紀世界上成長最快的經濟體之一。國際金融公司 (IFC) 指出，多明尼加共和國「出色的表現可歸因於多種因素，包括實施完整的政策，特別是中央銀行的政策、產業政策的改進、更加多元化的出口基礎以及經濟的結構靈活性以適應不斷變化的全球形勢，國際金融公司預測，未來多明尼加共和國將持續保持超過 5% 的年增長率，該國最快可能在 2060 年從中等收入國家邁入已開發經濟體地位。

外國直接投資與出口狀況

多明尼加共和國經濟成長的一個關鍵驅動力是該國87 個自由區(FZ) 的外國直接投資，這些自由區支撐著先進製成品的生產，特別是電子產品和醫療設備/儀器，用於出口到區域市場，2013年至2022年的十年間，多明尼加共和國共吸引277億美元的入境外國直接投資，投資水準從2013年的19億美元增至2022年的40.1億美元，成長一倍多，其中近20%的入境投資流向工業/製造業（旅遊業和能源是多明尼加共和國的其他主要外國直接投資產業）。多明尼加共和國的自由區遍布全國 32 個省中的 28 個，為 820 家公司提供製造基地，這些公司直接僱用超過 197,600 個就業崗位，每年出口額超過 81 億美元，累計在該國投資超過 71.6 億美元，因此，自由區為離岸製造業，特別是出口到北美市場的商品提供非常有吸引力的環境。

多明尼加共和國也努力改善海關環境品質。一項旗艦舉措是 24 小時清關計劃，也稱為 24 小時調度（或 D24H），旨在在 24 小時內清關貨櫃。迄今為止，該計劃已在 24 小時或更短的時間內清關了超過 50,000 個貨櫃，使超過 6,700 家進口商受益。多明尼加共和國出口商的另一個重要計劃是Exporta Más（或Export +），透過該計劃，參與公司可以在沒有實際檢查過程的情況下以全數位格式進行出口，消除了對紙本文件的需求，從而減少相關的時間和成本與出口，目前超過 250 家公司加入了 Exporta Más 計劃，參與公司提交超過 177,000 份出口報關單，該計劃目前覆蓋該國出口總額的 58%。

醫療器材/儀器是該國領先的出口產業，年出口額達22.5億美元，全球十大醫療器材製造商中有5家在多明尼加共和國運營，該部門到2022年的年增長率為17.7%。緊隨醫療器材之後的是電子產品，它是該國自貿區的第二大出口產品，2022 年出口額達12 億美元，佔自貿區出口總額的15%，較2021年成長3.8%。25 家領先的電子公司活躍在多明尼加共和國的自由區內，其中以伊頓、洛克威爾自動化、捷普、Fenix Manufacturing Solutions 和 Cutler Hammer Industries 等企業為首；這 25 家電子公司中有 16 家總部位於北美，其中 25 家中有 22 家是外國母公司的子公司。在多明尼加共和國自由區運營的電子公司總共創造 11,120 個就業崗位，佔多明尼加共和國自由區就業總數的 6%。多明尼加共和國自由區的電子產品出口絕大多數流向北美，其中 98.8% 流向美國，從向美國出口的產品來看，斷由器占主導地位，占出口額的 62.5%，其次是無線網路設備，佔 9.1%，接配線器具等其他設備佔 5.3%。

多明尼加最著名的兩家電子製造商是伊頓公司和洛克威爾自動化，伊頓在海納PIISA FZ 經營三個製造工廠，總佔地面積460,000 平方英尺，僱用超過5,000 名員工，生產各種電氣產品，其中最著名的是塑殼斷路器、電子/商業智慧斷路器以及微型和住宅電路斷路器。伊頓的多明尼加共和國團隊也贏得了聖多明哥研發和設計中心選址的全球競賽，到2030 年，該中心將吸引約30 億美元的研發(R&D) 投資。羅克韋爾自動化是工業自動化和數位化領域的全球開發商轉型技術公司擁有 300 多名員工，生產 1,200 萬個電子單元（同樣主要是斷路器、PCB 組件、佈線等），每年銷售的商品總成本為 5,300 萬美元。

具備自由開放的市場結構

多明尼加吸引跨國公司的另一個關鍵原因是其自由貿易制度允許出口商免稅進入49個國家的9億多消費者。最重要的是，多明尼加共和國-中美洲-美國自由貿易協定（CAFTA-DR）開放了美國與六個中美洲國家之間的商品和服務貿易自由化：哥斯大黎加、多明尼加共和國、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、和尼加拉瓜。該國於 2008 年與歐盟 (EU) 簽訂了經濟聯盟協議後，與歐盟的貿易增長了 231%。正如歐盟指出的，「多明尼加因其準時履行關稅削減計劃脫穎而出。」對於電子產品製造業者而言重要的是，多明尼加還是具有影響力的世界貿易組織(WTO) 資訊技術協議(ITA) 的成員，透過該協議，82 個國家合作取消了數百種資訊和通訊技術(ICT) 產品的貿易關稅。最後，多明尼加共和國與哥斯達黎加、厄瓜多爾和巴拿馬的伙伴合作，作為民主發展聯盟的一部分，該倡議目的為透過加強這三個國家的商業、人口政策來促進民主加強和經濟增長與文化聯繫。

人才技能是該國需要強化的領域

儘管擁有這些優勢，如果多明尼加共和國想要向先進電子製造的價值鏈上游遷移，它就必須能夠教育和培養一支擁有先進電子製造競爭所需技能的熟練勞動力。國家專業技術培訓學院（INFOTEP）是關鍵的參與者，其職責是組織和管理多明尼加共和國的國家專業和技術培訓系統。INFOTEP在全國擁有245個營運中心，共提供920門技術課程，其中電機電子專業86門；資訊通信技術 36 名；104 機械設備的製造、安裝和維護。公司透過將每月薪資的 1% 捐獻給該計劃來為 INFOTEP 提供資金。INFOTEP 幾乎活躍於全國所有自由區，製造商表示與 INFOTEP 廣泛合作開發客製化技術教育課程，例如微電子、精密焊接以及機器人和其他「工業 4.0」自動化技術的使用，自成立以來，INFOTEP已透過40,000多個課程和近800,000個培訓小時培訓了770,914名不同能力和領域的工人。

多明尼加的技術教育生態中的其他重要參與者包括美洲技術學院(ITLA)，這是一家成立於2000 年的高等教育技術機構，ITLA 專門培訓多明尼加青年在軟體開發、資訊網路、多媒體、機電一體化等領域的培訓、自動化製造和電腦安全。另外，聖多明哥理工學院 (INTEC) 被認為是該國領先的技術學院，提供電氣和機械工程等領域的廣泛課程。簡而言之，多明尼加共和國擁有強大的技術教育培訓基礎設施。

總之，多明尼加已展現出吸引高科技電子製造業的能力，並擁有必要的生態系統，如數位和實體基礎設施、支持微電子技術勞動力的技術教育機構、監管環境等。以支持其在半導體ATP和PCB 製造領域競爭的願望。多明尼加共和國應被視為這些產業近岸綠地投資的主要候選國。該國還應被視為獲得美國國務院國際技術安全與創新（ITSI）基金資助的主要候選國，該基金目的為強化與確保半導體供應鏈的安全性和多元化，並促進開發和採用安全、值得信賴的電信網路。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 林昱均 現任： 光電大廠財務分析師 學歷： 國立政治大學 財政所 經歷： 零售龍頭經營企劃分析師 四大會計事務所專員

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